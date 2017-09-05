Армянская мозаика

Колумбийские повстанцы убили Арсена Восканяна, пытавшегося сбежать из плена

Россиянин Арсен Восканян, находившийся в плену у Колумбийской Армии национального освобождения (АНО), убит в апреле при попытке к бегству, сообщает агентство “Рейтер” со ссылкой на заявление повстанцев.

В посольстве России в Боготе проверяют информацию о гибели Восканяна. В апреле сообщалось, что Восканян, который также является гражданином Армении, бежал из плена повстанцев. Как заявляли в АНО, заложника готовили к освобождению, однако во время транспортировки он напал на конвоира, отобрал у него оружие и ранил пятерых охранников из числа повстанцев, после чего скрылся, получив при этом ранение.

Уроженец Армении Арсен Восканян был похищен еще в ноябре 2016 года. Правительственные силы узнали об этом при перехвате радиосвязи между группами партизан.

Восканян приехал в Колумбию ловить редких ядовитых ягушек. До этого он, предположительно, несколько лет прожил в Москве, где работал таксистом. Экзотических животных (на черном рынке за одну такую лягушку можно получить несколько тысяч долларов, а с учетом их маленького размера - меньше 5 сантиметров - контрабандисты могут провезти с собой в самолете несколько десятков особей) он хотел переправить на родину в Армению для продажи и на вырученные от этого средства приобрести себе дом.





"Если Азербайджан враждебно настроен ко мне, то могу представить, как там относятся к соседям"

Делегация парламентариев Канады в составе Тони Клемента и Рачел Хардер во главе с президентом международной правозащитной организации "One Free World International" Маджидом Эль Шафи выступила с пресс-конференцией в Степанакерте, сообщает "Арцахпресс". Парламентарии рассказали, что встретились с семьями, которые потеряли родных и близких во время двух конфликтов.

"У нас есть свидетельства об убийств

е граждан, о тех ужасающих событиях, которые произошли во время войны. Как политический деятель и как человек я считаю, что всегда есть надежда, - сказал Тони Клемент. - Что касается реакции Азербайджана на этот визит, то это угрозы… Если Азербайджан враждебно настроен ко мне, то могу представить, как там относятся к соседям. В этом смысле я народ Азербайджана не осуждаю, лишь желаю ему мира, и в этом наше отношение к правительству и народу этой страны". Рачел Хардер в свою очередь отметила: "Мы здесь по двум причинам: встретиться с должностными лицами, военными Арцаха и Армении, членами семьи жертв войны. И увидеть реальную картину войны, понять и выслушать мнения местных жителей, которые прошли через все это и хотят мира. Армяне - очень добрый и общительный народ, который борется за свои права. В ходе визита мы поняли, что у армянского народа одна родина, разделенная на две географические территории. Наш мессидж очень прост: права армянского народа должны защищаться, и мы призываем международное сообщество признать этот факт".

Стендап-комик Артур Чапарян продал канал “Бывшая”

Автор популярного российского Telegram-канала “Бывшая” стендап-комик Артур Чапарян продал его за 1,2 млн руб, сообщает РБК.

Об этом изданию сообщил знакомый Чапаряна, эту информацию также подтвердил сам комик и покупатель проекта под псевдонимом Юра Корб. Канал был создан в июне 2017 года. В нем публиковались придуманные сообщения от «бывшей девушки». За первые две недели канал набрал 35 тыс. подписчиков. В настоящий момент количество подписчиков превышает 76 тыс. человек. Права на Telegram-канал были переданы покупателю 29 августа. Как заявил сам Чапарян, он продал канал из-за того, что «устал и выбрал деньги». По словам стендап-комика, Корб занимается продвижением Telegram-каналов.

“Он его монетизирует удачнее, чем я, потому что он этим занимается. Я же не относился к вопросу монетизации ответственно, пропускал выгодные предложения”, — сообщил изданию Чапарян. Он отметил, что за всё время ведения канала он опубликовал семь рекламных сообщений и заработал на них меньше 1 млн руб.





Житель Владикавказа обвиняется в убийстве пассажира автобуса, следовавшего в Ереван

Следственные органы предъявили жителю Владикавказа обвинение в убийстве.

Преступление было совершено в апреле этого года. 25-летний мужчина вместе со своих другом, будучи изрядно пьяными, шли ночью по улице. На обочине стоял автобус, следующий в Армению. Приятели подошли к нему и стали приставать к водителю и пассажирам, просить у них деньги. Но те денег не дали. Разозлившись, житель Владикавказа начал махать кулаками, нанося удары пассажирам. А одного из них ударил ножом в грудь. Тот получил ранения, не совместимые с жизнью. Медики все-таки довезли его до больницы, где он и скончался. Обвиняемого задержали и возбудили уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей.

FRESCO: концентрация добра за фестивальную неделю увеличилась в сотни раз

Четвертый международный фестиваль современного искусства и духовных фильмов FRESCO завершился вручением лауреатских наград и подарков за продвижение идей гуманизма. По мнению организаторов, участники фестивального действа многого добились: концентрация добра за неделю увеличилась в сотни раз.

Как передает mir24.tv, на территории монастыря участники фестиваля - десятки людей с ограниченными возможностями и воспитанники детских домов - устроили концерт духовной музыки. «Ощущения от этого паломничества совершенно непередаваемые. Мы разбили палаточный лагерь, вечерами у костра пели песни и декламировали стихи. «Фреско» объединяет людей разных культур», - сказала участница фестиваля Ирэн Назаренко.

Отмечается, что фестиваль проходил на 10 площадках по всей Армении. Его формат - полный неформат, шутят организаторы. Например, фотохудожник Дмитрий Брикман вместо того, чтобы рассказывать о своих работах и творческих планах, беседует со зрителями о том, кто мы, зачем живем, что такое любовь и счастье. «Это очень важно, когда вопрос «зачем я живу?» уходит в мир. Это более важный вопрос, чем как купить квартиру, машину, новую юбку или штаны. Люди почему-то об этих вопросах задумываются, а о других нет», - подчеркнул Брикман. О самом важном говорилось и в 42 фильмах, показанных на фестивале. Главная тема - гуманизм. В частности, герои документальной ленты режиссера из Канады Паскаля Желинаса «Мост между двумя мирами» переехали жить из Канады на индонезийский остров, чтобы обеспечить местных жителей водой.

«Мы постоянно слышим о катастрофах, войне, терроризме. Видим плохие качества людей. А я показываю, какие результаты может дать солидарность людей. Я путешествую со своим фильмом и он, как снежный ком, становится все больше», - рассказал Желинас.

Автор фотофильма Хаято Мацумото делает исключительно черно-белые снимки. По его словам, так проще донести до зрителя свой посыл. «Я вижу тени, линии, и мне доставляет удовольствие с помощью этих инструментов передавать свои чувства», - отметил японский фотохудожник.

Эск-перчинка Мел Би и Гарри Мадатян вновь засветились

Канье Уэст и Дуэйн Джонсон на своем примере показали, что перед шармом армянок не устоять, а Серена Уильямс и экс-Spice girls Мел Би покорились чарам армянских мужчин.

На днях стало известно, что у Мел роман со стилистом-армянином Гарри Мадатяном. Пару видели целующейся в ночном клубе Tao в Лос-Анджелесе, a несколькими днями ранее прогуливающимися с шестилетней дочкой Мел… Гарри Мадатяну принадлежал салон Boom Boom & Beyond в Беверли-Хиллз, он учился в Ереване в ЕГУ и работал стилистом на армянском TV.

Внук армянки Мунайир стал самым богатым принцем в мире

Принц аль-Валида ибн Талал ибн Абдель Азиз ас-Сауд, больше известный как принц аль-Валид – представитель Саудовской королевской семьи, считается одним из самых богатых людей мира, чье миллиардное состояние увеличивается день ото дня.

Будущий миллиардер родился в 1955 году в городе Джидда в семье саудовского принца Талала и ливанки Мона аль-Солхи. Дедом принца аль-Валида был основатель Саудовской Аравии, первый король страны Абдель Азиз ибн Сауд, который уже в солидном возрасте взял в жены спасшуюся в годы геноцида в Османской империи армянскую девушку по имени Мунайир. Саудовский принц свою юность и молодость провел в США, где получил степень бакалавра колледжа Менло в Атертоне (штат Калифорния) и магистерскую степень Сиракузского университета по специальности “связи с общественностью”. Ему также была предоставлена степень доктора философии от Международного университета Эксетера (Великобритания). Еще в начале 1980-х годов принц аль-Валид стал заниматься предпринимательской деятельностью, налаживая связи между Западом и Саудовской Аравией. По инициативе принца была создана международная корпорация «KingdomHoldingCompany», которая впоследствии стала заниматься крупнейшими в мире инвестиционными проектами. Уже в 2000-х саудовский принц с армянскими корнями стал акционером крупнейшей американской мультимедийной компании NewsCorporation, вложив через год в социальную сеть Twitter 300 млн долларов. В 2008 журнал Times включил принца аль-Валида в список 100 самых влиятельных людей мира, а по версии Forbes саудовский принц входит в список 50 самых богатых людей мира. Он известен также как владелец «летающего дворца» с бассейном и сауной, созданного на базе Airbus A380 (на снимке). Только покрытие корпуса самолета золотом обошлось арабскому принцу в 58 миллионов долларов…

И Adidas подделал, и взятку дать пытался

В Ярославле завели уголовное дело на 34-летнего уроженца Армении, который предложил инспектору МВД взятку в размере 15 тысяч рублей.

“Инспекторы обнаружили поддельные спортивные костюмы, футболки и кроссовки Adidas. Когда товар стали описывать для изъятия, продавец намекнул, что может занести денег полицейскому, чтобы тот как бы забыл о найденном контрафакте”, – сообщила старший помощник прокурора Дзержинского района Ярославля Елена Никольская. Армянина задержали в момент передачи конверта, в котором было 15 тысяч рублей. Теперь ему грозит 1 год тюремного заключения или штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Армянин украл посуду и чайники на 2,5 млн рублей

В Москве уроженец Армении украл из салона “Газели” хозяйственные товары на сумму 2,5 миллиона рублей. В частности, он похитил коробки с посудой, электрочайники и разделочные доски. Полиция задержала подозреваемого и возбудила против него уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Масштаб кражи внушительный: “140 электрочайников и 190 разделочных досок на общую сумму 2,5 миллиона рублей”, - передают tvc.ru, отмечая, что 40-летний подозреваемый задержан.