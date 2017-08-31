Езиды создали свой Лалеш в Армении

Первому езидскому храму, построенному за пределами их прародины - Ирака, исполняется пять лет. Храм «Зиарет» находится в cеле Акналич на западе Армении, где проживают 35 000 езидов. В конце XIX – начале ХХ века их предки бежали из Турции от гонений. В советские времена езиды Кавказа оказались отгорожены от исторической родины «железным занавесом».

Теперь новое поколение восстанавливает связи с исторической родиной и даже помогает езидам, которые снова подверглись преследованиям за свою веру, на этот раз от боевиков «Исламского государства» в Ираке. Специальный корреспондент RFI (Radio France Internation) отправилась в Акналич и окрестные села, чтобы узнать, как со строительством храма изменилась жизнь армянских езидов.

Построить храм, чтоб объединить...

«Раньше на этом месте были сплошные поля», — вспоминает Гамлет Смоян, показывая на отделанную белым мрамором и гранитом постройку.

24-летний студент юридического факультета живет в соседней деревне, расположенной в 40 км от столицы Еревана, недалеко от турецкой границы. Он родился в езидской семье в Армении и с трепетом относится к сохранению традиций своего народа. Гамлет регулярно приходит сюда помолиться. Для него религиозный вопрос — один из самых болезненных.

«У езидов принято молиться три раза в день, повернувшись лицом к солнцу. Но в основном традиции соблюдает старшее поколение. Молодежь, особенно в городах, почти не молится. К примеру, езидам запрещается присутствовать во время службы в церкви, но многие в Армении идут туда», — говорит Гамлет.

Двери нового езидского храма открыты для всех. «Зиарет», как его здесь называют местные, стал первым храмом, построенным за пределами исторической родины езидов Ирака. Его возвели рядом с кладбищем. Таков обычай — езидские храмы строят в священных местах.

На территории святыни ухоженный сад, родник, еловая аллея и деревянные скамейки. Несколько лет назад напротив появился памятник погибшим три года назад от рук боевиков «Исламского государства». Здесь же расположен зал собраний на 2000 человек, а рядом продолжается строительство еще одного езидского храма «Куба мере диване». Он должен стать самым большим в мире. Инициатором и меценатом проекта выступил проживающий в Москве крупный бизнесмен Мирза Слоян. Его братья вернулись из России в Армению и теперь служат в храме. Для них строительство храма стало символом духовного воссоединения с исторической родиной.





Паломничество на историческую родину

В основу храма заложен камень, привезенный из Лалеша. Это главная религиозная святыня езидов, расположенная на севере Ирака. Из Лалеша для участия в церемонии в Акналич специально приехал духовный лидер езидов Мир-Тахсин-бег. На мероприятии присутствовал и Гамлет Слоян, для которого эта встреча стала поворотным моментом в жизни.

«В советские времена не было никакой связи между иракскими и армянскими езидами. Мы были разделены „железным занавесом“. Ни у кого здесь и в мыслях не было покинуть территорию СССР. 75 лет достаточно для того, чтобы окончательно оторвать народ от его духовного центра. Для некоторых езидов увидеть Лалеш все же было мечтой всей жизни. Многие не смогли ее осуществить до тех пор, пока сюда не приехал наш духовный лидер. Он, образно говоря, запустил строительство моста», — говорит Гамлет.

8 ноября 2013 года Гамлет и еще одиннадцать езидских юношей отправились в паломничество в Лалеш. Дорога в Ирак была долгой. Армяно-турецкая граница закрыта уже почти четверть века. Пришлось дополнительно проехать 700 км через территорию Грузии, чтобы попасть на ту сторону. «Трудно описать мои впечатления от Лалеша. Я многое читал и слышал об этой святыне, лелеял мечту ее увидеть, а когда приехал туда, то будто оказался дома. Наши соотечественники говорят, что если ты хочешь быть настоящим езидом, ты должен хоть раз совершить это паломничество. Мы очень счастливы, что нам удалось создать теперь свой Лалеш здесь, в Армении», — говорит Гамлет.

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«Наш язык почти умер»

Из Ирака Гамлет привез картину с изображением святыни и учебники по изучению езидского языка. Вот уже несколько лет юноша преподает в одной из сельских школ Армавирской области. В Армении насчитывается 34 класса с изучением езидского языка. Однако учителей не хватает, а зарплата — мизерная. Гамлет получает всего 17 000 драмов в месяц, это меньше 30 евро. «Я за дорогу и то плачу больше», — говорит студент. Но в данном случае для юноши вопрос денег — второстепенный.

Ему важнее передать знания, привезенные с исторической родины. Иракские езиды используют латиницу, а на Кавказе распространена кириллица. «Сегодня если езиды из Ирака и Кавказа встретятся, то могут друг друга не понять», — сожалеет Гамлет. Он предпочитает учить школьников латинскому алфавиту, считая, что даст им больше знаний и поможет растущим поколениям выйти из изоляции, установить связь с исторической родиной.

Старшее поколение настроено менее оптимистично. Хасан Тамоян уже более 30 лет ведет получасовую передачу на езидском языке в эфире общественного радио Армении. На запылившихся полках его кабинета — езидские книги на кириллице. Текст новостей он тоже печатает на русской клавиатуре. По его словам, связь с Ираком слабая, нет совместных проектов, желания и стремления их развивать, особенно в сфере образования. Разницу в алфавите он называет одной из главных преград. «Когда я слышу, как люди говорят, мне становится грустно, что многие не владеют языком. Это наша вина. Наш язык почти умер», — говорит мужчина.

Своей родиной Хасан называет Армению. Он никогда не был в Ираке, и его единственной связью с корнями предков было радио. О том, с каким нетерпением его эфиров ждали по ту сторону «железного занавеса», старшее поколение помнит до сих пор. Гамлету это подтвердили и езиды, с которыми ему удалось встретиться в Турции и Ираке. «Вот езидские песни, которые когда-то передавало ереванское радио», — говорит Гамлет, включая Lalish TV. В эфире езидского телеканала, вещающего из Гамбурга, музыкальный клип, а внизу надпись Kilame Radio Yerevane.

«Было грех учиться – теперь грех не учиться»

Мы находимся в селе Зартонк, в гостях у близкого друга Гамлета. При встрече юноша целует Мирхану Амадяну руку, затем прикладывает лоб к его ладони. Так езиды приветствуют представителей высшей касты, шейхов. У езидов до сих пор сохранилась кастовая система. Основных каст три. Браки между их представителями запрещены и строго осуждаются в обществе. «У нас так много обычаев, что целую лекцию могу рассказать», — улыбаясь, говорит гостеприимный шейх Мирхан.

Пока его жена накрывала на стол, Мирхан рассказал, как его предки бежали из Турции. В начале прошлого века в результате гонений со стороны турецких властей многие езиды поселились на Кавказе. В течение нескольких веков этот древний народ боролся против навязывания ему ислама. Для сохранения своей религии шарфадин (вобравшей в себя множество вероучений) пришлось даже пожертвовать образованием.

«До конца XIX века езидам запрещалось получать образование. Мы жили среди арабов, турок, персов… Если б мы получали образование, мы вынуждены были бы учить их религию. Наши духовники считали получение образования грехом. В начале XIX века, когда лидер езидов прибыл в Армению, он выпустил послание, согласно которому езидам, проживающим в христианской стране, разрешалось учиться», — говорит Гамлет.

Он сожалеет, что после распада СССР уровень образования резко снизился, особенно среди женщин. В некоторых школах из десяти езидских девушек всего лишь трое получали аттестат. Теперь, как говорит Гамлет, грех не учиться: «Для нас важно, чтобы мы сохранили нашу идентичность и культуру с помощью знаний». После возвращения из Ирака он вместе с друзьями создал ассоциацию под названием «Синджар», которая занимается правами езидов в Армении, образовательной и культурной деятельностью. Большинство членов ассоциации — женщины.

Борьба за право жить на родине

Гражданская активность езидов проявилась и на улицах. Три года назад Гамлет вместе с друзьями вышел на акцию у представительства ООН в Армении с призывом защитить езидов, которые подверглись истреблению со стороны ИГ.

«Мы не могли себе представить, что такое может произойти в XXI веке, — говорит Гамлет. — События 2014 года заставили езидов во всем мире, в том числе и в Армении, осознать необходимость сохранения своей идентичности. Езиды в Армении живут в безопасности и мире, из-за этого у них ослаб инстинкт самосохранения. Эти события пробудили нас. Здесь многие начали интересоваться событиями в Ираке. Сопереживать и поддерживать езидских беженцев».

Гамлет рассказывает, что после захвата радикальной группировкой ИГ населенного езидами региона Синджар три езидские семьи прибыли из Ирака в Армению. Отец трех детей Тарек Башар в мирное время занимался продажей бензина. Накопил денег и построил новый дом, но вскоре пришлось все оставить и бежать от исламистов, действия которых ООН назвала геноцидом в отношении езидского народа. Двух сестер Тарека Башара убили прямо на пути, а спасшиеся члены семьи в течение девяти дней прятались в горах.

«Вот один из его троих детей, — показывает Гамлет хранящиеся на его компьютере фотографии. — Он был полностью обезвожен. Семья думала, что ребенок умер. Все уговаривали мать его оставить, но она несла его с собой. Когда семья прибыла в лагерь беженцев, врачи обнаружили, что ребенок жив».

Каким образом эти три родственные семьи попали в Армению, молодому человеку неизвестно, но он счел своим долгом им помочь. Гамлет приютил у себя дома 19 человек, пока не нашел им новое жилье. Некоторые мужчины даже нашли работу: строили езидский храм Акналича. Семья прожила в Армении год и три месяца, здесь впервые в жизни увидела снег. Но долины священного для армян Арарата так и не смогли заменить им родной Синджар. Вскоре семья решила вернуться в Ирак.

В Ираке Тарек Башар обнаружил свой полуразрушенный дом. На руинах оставались еще следы крови. На освобожденных от исламистов территориях были найдены массовые захоронения езидов. Он отправил Гамлету фотографии своего дома через Фейсбук, который стал для них основным средством связи. В том же альбоме — другой снимок. На групповом портрете семьи, сделанном еще во дворе у Гамлета, мужчины, женщины и дети сидят полукругом. Никто не улыбается. У всех опустошенный взгляд, какой бывает у человека, потерявшего все. «Дать им крышу над головой — самое малое, что я мог бы сделать, — говорит Гамлет. — Для нас важно, чтобы беженцы-езиды вернулись снова в Ирак. Многие думают, что в той же Европе они смогут обустроить свою жизнь. Но важно, чтобы они не покидали регион, боролись за возвращение и право жить на этой территории. Уехавшего в Европу езида будет сложно вернуть в Синджар».

…В соседней комнате юноша показывает большую гору шерстяных одеял и белых подушек, сложенных друг на друга. Эту конструкцию езиды называют стером и используют исключительно для гостей. Гость для езида священен, а стер — место для молитвы, ложа ангела-хранителя. В одной из молитв, которая возносится в знак благодарности Богу за пищу, езиды говорят: «Боже, помоги сперва 72 народам, а затем нам, езидам». Желая блага другим, езиды верят в свое мирное существование и долголетие.

Елена ГАБРИЕЛЯН