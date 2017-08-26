Армянская мозаика

Абхазская невеста армянского борца - олимпийского призера

Объявлена дата свадьбы абхазской певицы и танцовщицы ансамбля “Шаратын” Мактины Бебия и вице-чемпиона Олимпийских игр-2016, борца греко-римского стиля Миграна Арутюняна. О судьбоносной встрече зимой 2017 года и о помолвке без предупреждения читайте в материале корреспондента Sputnik Абхазия Сарии Кварацхелия.

Свадьба абхазской певицы Мактины Бебия и знаменитого армянского спортсмена Миграна Арутюняна запланирована на 30 августа, сообщила в интервью Sputnik Абхазия сама невеста. По ее словам, праздничная вечеринка пройдет в зале торжеств в Москве. Это будет небольшая и нетрадиционная свадьба, в кругу самых близких, - сказала Мактина. - Мой будущий муж армянин, и у них есть свои традиции. Поэтому мы решили, что на празднике просто будут звучать абхазские и армянские песни”. Невеста сказала, что взяла подготовку к свадьбе на себя и хлопочет наравне с организатором. “Я уже наряд подыскала. Примеряла много брендовых платьев, но чувствовала себя в них некомфортно. В итоге все-таки выбрала свадебное платье по фигуре”, — поделилась подробностями она, добавив, что ее родители в Абхазии сыграют ответную свадьбу уже по местным традициям.

Мигран Арутюнян и Мактина Бебия познакомились в московском ресторане в январе 2017 года. “У нас были общие друзья. И вот в январе я приехала в Москву, мы встретились с подругами в ресторане, куда пришел и Мигран. Так мы и познакомились”, — вспоминает счастливая невеста. Предложение руки и сердца армянский спортсмен сделал абхазской певице уже в конце марта 2017 года. “Я приехала в Москву записывать песню. А у него как раз был день рождения. Когда Мигран узнал о том, что я в Москве, он пригласил меня”, — говорит Бебия. По словам девушки, она и не подозревала, что молодой человек ей сделает предложение. Да и сам спортсмен не планировал помолвку на этот день. “Кольцо у него было куплено давно и он хотел его вручить в апреле. Но в этот вечер он передумал и решил сделать мне предложение руки и сердца. Он поехал домой за кольцом, а его друзья за цветами. Я ни о чем не подозревала”, — признается певица. В честь помолвки Мактина Бебия приготовила для семьи супруга “ааца быса” (первая мамалыга от невестки – Ред.), накрыла абхазский стол. “Наша национальная кухня очень понравилась всем”, — рассказывает певица. После обручения Мигран Арутюнян опубликовал на своей страничке в Instagram совместную фотографию с подписью: “Ко всем женщинам я отношусь с большим уважением, но одна для меня — особенная”.

Сейчас Мактина Бебия живет в Москве. Пока она занимается только подготовкой к свадьбе, но в дальнейшем хочет продолжить петь. Мигран тоже продолжит спортивную карьеру. “Он будет участвовать в Олимпиаде в Токио и хочет открыть в Армении бесплатную школу греко-римской борьбы. Он сейчас как раз занят этими делами на родине: считает, что там много перспективных детей, но из-за отсутствия спецшколы они не могут себя проявлять”, — рассказывает девушка, не исключив, что в дальнейшем пара может переехать жить за границу.





Штат Айова признал геноцид армян

Айова стал 47-м американским штатом, признавшим геноцид армян.

“Декларацию о признании геноцида армян подписала губернатор штата Ким Рейнолдс”, — сообщил исполнительный директор Армянского национального комитета Америки Арам Амбарян. В 2017 году геноцид официально признали также штаты Вайоминг и Колорадо.

“Теперь проще назвать те американские штаты, которые не квалифицировали события 1915 года как геноцид. На фоне единодушия “местных” законадательных органов еще более выделяется нежелание Белого дома называть вещи своими именами”, - считают армянские активисты.’

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Армения обошла по гостеприимности страны СНГ

Из всех республик постсоветского пространства Армения - самaя гостеприимнaя странa, утверждает Международная социологическая служба Gallup. Отметим, речь не о туризме, а об отношении к мигрантам.

Так, результаты исследования показали, что Индекс принятия мигрантов в Армении составляет 5,78 балла, что выше, чем в других постсоветских странах. Второе место с 5,36 баллами занял Туркменистан, а на третьем — Узбекистан с индексом 4.9. Литва (2.72), Россия (2.6) и Латвия (2.04) оказались самыми негостеприимными странами для мигрантов. Общемировой рейтинг возглавили Исландия (8.26), Новая Зеландия (8.25) и Руанда (8.16).

Рубен Киракосян - в санкционном списке США

США ввели новые санкции в отношении России за «сотрудничество с Северной Кореей в обход ограничений ООН». В новый санкционный список вошли четверо россиян, среди которых гендиректор компании «Гефест» Рубен Киракосян.

По данным Министерства финансов США, «Гефест» занимается металлопрокатом и поставлял продукцию для развития Вооруженных сил КНДР. Компания «Гефест» опровергла обвинения США. «Сделки с КНДР не было, но контакт был. С их стороны было официальное предложение поставить нам прокатный стан. Мы встречались и у нас, и у них в посольстве. Но потом никаких контактов не было, по крайней мере в последние пять-шесть лет», — сказал Рубен Киракосян в интервью ТАСС. Рубен Киракосян также сообщил, что стороны рассматривали возможность поставок в КНДР вина и сигарет армянского производства, но сделки опять же не было.





Открыт памятный знак армянам-воинам, погибшим в Курской битве

Памятный знак уроженцам Армении, погибшим в сражении на северном фасе Курской дуги в июле 1943 года, открыли в п.Поныри (Курская область), сообщает пресс-служба областной администрации.

“В память славным сыновьям армянского народа, отдавшим жизнь за освобождение Родины в Курской битве”, - гласит надпись на двух языках, русском и армянском, на мемориальном знаке, который установили представители армянской диаспоры. В оборонительных боях на северном фасе Курской дуги в июле 1943 года погибли воины почти всех народов бывшего СССР.

“Памятный знак открывается не для того, чтобы выделить земляков среди других защитников Отечества, а просто, чтобы сказать им: “Мы вас помним! Вы для нас всегда живы!”, - приводит пресс-служба слова члена курского регионального отделения САР Сергея Аветьяна.

Председатель комитета государственной муниципальной службы и кадров обладминистрации Сергей Мальцев отметил, что куряне никогда не забудут, как вместе с армянами стояли в одном строю, защищая Отечество.

Уткина потянуло на толму

Известный российский футбольный комментатор Василий Уткин запустил в своем Twitter-е онлайн-голосование, чтобы определиться: армянское блюдо толма или азербайджанское.

«Чтобы больше не ошибаться в важнейших вопросах бытия, давайте решим раз и навсегда: долма — это блюдо…», — написал он, предложив два варианта ответа: азербайджанское и армянское. К двум часам дня в голосовании приняли участие 1596 пользователей. Из них 64% ответило, что толма – армянское блюдо. Остальные 36% назвали толму азербайджанским блюдом. Понятно, что баталии под постом Уткина разгорелись нешуточные. Комментатору крепко досталось от азербайджанцев, которые к тому же обиделись на него и за шутки о футбольном клубе “Карабах”: мол, что за мания использовать названия чужих символов…

“Мухтеди” - значит “сменивший религию”

Откровения армянки Алтен

Жительница города Диярбекир Алтен Экинджи в интервью турецкому изданию Dihaber.net рассказала, что всю жизнь прожила в исламизированной армянской семье, скрывая свое истинное происхождение.

«Моя семья была исламизирована в результате событий 1915 года. В паспорте деда была пометка - «мухтеди», то есть сменивший религию», — рассказала женщина. Несмотря на преследования за инакомыслие, бабушка и дедушка Экинджи, как и многие армяне Диярбекира, тайно посещали армянскую церковь в старом квартале Сур. В интервью женщина также рассказала, что некогда армянонаселенный квартал Сур города Диярбекир в настоящее время целенаправленно уничтожается.