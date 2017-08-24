Армянская мозаика

“Лишить гражданства и убить…”

Гражданку Кыргызстана Сусанну Егорян винят в том, что, заняв второе место на конкурсе World Next Top Model 2017 в Ливане, она вышла с лентой «Армения».

На недавнем конкурсе в Бейруте Кыргызстан представляла 18-летняя модель Сусанна Егорян, этническая армянка. Она набрала 3309 голосов и выиграла денежный приз – 5000 долларов, что обрадовало ее сограждан в Кыргызстане, но затем их радость сменилась на гнев: девушка в финале поменяла ленту с надписью «Кыргызстан» на ленту «Армения». Это вызвало бурное обсуждение в кыргызском сегменте соцсетей, где прозвучали призывы лишить ее гражданства и даже убить. Например, пользователь Bolot Isabekov написал: «Да, сколько волка ни корми, все равно в лес смотрит…» «Мистер Везунчик» обращается к девушке: «Линчевать надо тебя тут, в Кыргызстане…» Raushan Sydygalieva сожалеет по поводу того, «что так быстро можно предать страну».

Среди призвавших убить Сусанну оказался даже сотрудник Госкомитета информационных технологий и связи Сабыр Кайыков, который написал в комментариях, что ее надо «не только лишить гражданства, а убить, когда приедет». Мало того, Кайыков подтвердил свою позицию корреспонденту ИА «24.kg». А на вопрос журналиста, каким образом нужно убить кыргызстанку Егорян, он ответил, что «не знает», но нужно. Правда, спустя некоторое время чиновник извинился и сообщил, что «погорячился».

Сама Сусанна Егорян на своей странице в Instagram написала, что «не предавала Кыргызстан». Она сообщила, что по правилам конкурса в одних выходах они должны были представлять свою страну, а в других – национальность, указанную в паспорте.

«Не понимаю, почему столько шума? Кыргызстан я не предала. Хотя многие люди говорили, что я недостойна представлять страну, так как не являюсь кыргызкой», – написала Егорян.

Ассоль Молдокматова, известная шоу-звезда, написала в Фейсбуке, что дозвонилась до организаторов, которые подтвердили слова Егорян об условиях конкурса, согласно которым участниц попросили выйти с двумя лентами. Она представила несколько фото, где видно, что Сусанна носила ленту «Кыргызстан». Однако это не успокоило пользователей соцсетей, которые обвиняют Егорян в предательстве и продажности: мол, она согласилась выйти с лентой «Армения» из-за денег.

В Восточной Европе наиболее стойкими в вопросах морали являются армяне

Радиостанция «Свободная Европа» опубликовала результаты опроса, проведенного PewResearchCenter, согласно которым армяне в социальных и нравственных вопросах имеют самую твердую позицию в Восточной Европе.

97% опрошенных армян высказались против употребления наркотиков и проституции, 98% не одобрили гомосексуальное поведение, 79% были против добрачных половых отношений. “Это – следствие моноэтнического общества: по данным переписи, 98.1% населения страны составляют армяне. В такой ситуации инакомыслие отвергается, поскольку обществу не хватает разнообразия и терпимости”, - считают авторы опроса.

Армянские “айтишники” мало зарабатывают

Компания-разработчик мобильных приложений Yalantis сравнила стоимость труда разработчиков-фрилансеров из 5 стран СНГ.

Согласно исследованию, проведенному на основании данных крупной биржи труда Elance, армянские разработчики-фрилансеры зарабатывают меньше своих коллег из России, Украины, Белоруссии, Молдовы. Отмечается, что армянские разработчики среднего звена получают $23,5 в час, а программисты высокого уровня – $33,8. Между тем российские программисты среднего и высокого уровня получают $26,1 и $37,6 за час соответственно, украинские — $24,5 и $35,3, белорусские — $24,3 и $35, а молдавские — $24 и $34,6. При этом Yalantis подчеркивает, что армянские специалисты не уступают, а то и превосходят своих коллег в СНГ и формируют вместе с ними крупнейший ИТ-рынок в Европе. Из этих стран на рынке труда Elance зарегистрировано более 15 тысяч специалистов и 2 тысяч компаний.

Дарбинян сядет на 8 лет за мошенничество

Житель Глендейла - 37-летний Арташес Дарбинян приговорен к восьми годам тюрьмы за участие в мошеннической схеме, в результате которой были украдены средства на сумму 1,66 миллиона долларов.

Судья также постановил, что после освобождения Арташес Дарбинян в течение трех лет будет находиться под надзором властей и выплатит около 1,6 миллиона долларов в виде реституции, сообщает «Los Angeles Daily News». Обвинители просили для подсудимого 15 лет лишения свободы, однако адвокат подсудимого Лара Ерицян настаивала на более коротком сроке, мотивируя это тем, что на протяжении многих лет Дарбинян страдал от алкогольной и наркотической зависимости. После заседания адвокат подчеркнула, что они рады тому, что судья вынес более мягкий приговор. В декабре прошлого года Дарбинян признал, что занимался сбором средств через электронную почту. За вознаграждение в 385 долларов преступники предлагали владельцам торговых марок следить за сохранением авторских прав и посылать регулярные отчеты. Однако услуги не были предоставлены, а средства, направленные владельцами торговых марок, отправлялись на фиктивные счета. Дарбинян скрывал мошенничество с помощью украденных данных, которые использовал для открытия фиктивных банковских счетов. Другой житель Глендейла - Орбел Акопян, ранее также признавший свою вину, помогал ему отмывать деньги. По делу также арестован 36-летний Альберт Якубян, который ждет судебного разбирательства. В письме к суду Дарбинян принес извинения всем тем, кого он обманул.

Британский сомелье едет за армянскими винами?

Известный британский сомелье и эксперт по сырам Френсис Гимблетт намерен до конца года побывать в Армении и продегустировать местные вина.

Как сообщает getsurrey.co.uk, Гимблетт посетит Армению в рамках своего мирового турне. Здесь он планирует побывать в различных виноградниках Армении и попробовать армянские вина, которые становятся в мире все более популярными. Согласно британскому изданию, эксперт заинтересован также широким ассортиментом местных сыров. Источник отмечает, что сомелье уже побывал в Ливане, Тунисе и Алжире, где ознакомился с местной винной и сырной продукцией. Напомним, что основатель британской компании по производству нетрадиционных сыров, популярный сомелье и путешественник Гимблетт также является автором онлайн-проекта Wine Navigator – своеобразного путеводителя по лучшим винам мира.

Дети Ким - “полное затмение сердца”

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян опубликовала на днях умилительное фото с детьми Норт и Сейнтом: звезда нежно обнимает дочку и сына, трогательно пристроившихся рядом с ней на диване с разных сторон.

Снимок в Instagram уже набрал в сети более 3 млн лайков и собрал многочисленные комментарии поклонников. В свете главной обсуждаемой темы последних дней - солнечного затмения, Кардашян подписала свое фото “Полное затмение сердца!”