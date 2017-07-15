Армянская мозаика

Дело Лапшина: Карабах превратил человека в дьявола

Азербайджанская прокуратура требует приговорить блогера к 6,5 годам заключения

Бакинский суд по тяжким преступлениям продолжает рассмотрение дела гражданина России, Украины и Израиля Александра Лапшина. Дело над скандально известным путешественником приобретает мистический характер: свидетели сравнивают его с дьяволом и связывают невозможность отпраздновать свой день рождения с его визитом в Арцах, пишет газета “Московский комсомолец” (14.07.17).

Как известно, блогер Лапшин обвиняется в открытых призывах против государственной целостности Азербайджана и в неоднократном незаконном пересечении его границы. За эти преступления гражданину России и Израиля могло бы грозить до 8 лет лишения свободы, но в пятницу обвинение попросило для него только 6 с половиной лет заключения с последующим выдворением из страны. На этом заседание суда завершилось, так как адвокат блогера попросил время до 19 июля, которое нужно ему для подготовки своего выступления.

На прошлом заседании адвокат Эдуард Чернин заявил, что обвинения против его подзащитного не подкреплены достоверными доказательствами. Прежде всего выступающие в суде свидетели говорят о своих оскорбленных чувствах в связи с поступками Лапшина, но не могут привести ни одного его высказывания или публикации, в которой он хотел их уязвить. Более того, никто из них не был очевидцем вменяемых «российскому израильтянину» преступлений, до суда они видели его только по телевизору. Единственной причиной, по которой именно эти свидетели вообще оказались на процессе, является то, что в ходе войны в Нагорном Карабахе они были вынуждены бежать из Шуши. О ценности их показаний для суда можно судить, например, по следующим высказываниям: свидетель Мамед Гаджиев заявил, что для него Лапшин - это не человек, а дьявол. На основании чего — не пояснил. А свидетельница Весиле Халилова сказала, что она родилась 25 февраля и уже 25 лет не считает этот день праздничным, так как 26 февраля армяне «оккупировали» Ханкенди (Степанакерт). При чем здесь блогер Лапшин — не ясно.

Также критике подверглось экспертное заключение по записям блогера в социальных сетях, подготовленное сотрудницей Центра судебной экспертизы Минюста республики Алмазой Байрамовой, которая считает, что фраза «где Армения, там и Карабах» означает согласие Лапшина со сложившейся ситуацией. По словам самого обвиняемого, в эти слова он вкладывал исключительно географический, а не политический смысл. Также гражданин трех государств заявил, что называл непризнанную республику как Арцахом, так и Карабахом, чтобы не обидеть ни армян, ни азербайджанцев.

Кроме того, обвиняемый заявил, что в распоряжении суда есть видео, в котором он говорит о необходимости восстановления территориальной целостности Азербайджана. Правда, у обвинения есть более убойный контраргумент. В 2016 году Лапшин писал у себя в Facebook: «Через неделю примерно собираюсь в Армению. Вообще-то по делам в Ереван, но есть идея в очередной раз отправиться в Карабах/Арцах, чтобы продвинуться вверх в азербайджанском «черном списке», а то я сейчас на 16 месте, а хочу быть на первом, там мое законное первое место занимает какой-то самозванец из Сингапура Абугали Син-Си Эрн... Считаю 16 место в списке оскорбительным и требую сатисфакции».

Через год после написания этого сообщения Лапшин наблюдает за «сатисфакцией» из стеклянной клетки-аквариума. Он выглядит бодрым, периодически улыбается и даже смеется.

Артур АВАКОВ

Конгресс США начал заседание с молитвы армянского архиепископа

Предстоятель Западной епархии Армянской Апостольской Церкви в США архиепископ Овнан Тертерян зачитал молитву перед американскими конгрессменами до начала заседания Палаты представителей США 12 июня.

«В законодательный орган страны главу Западной епархии пригласил конгрессмен от Демократичной партии Адам Шифф, который с трибуны поблагодарил армянского архиепископа за благословение», — сообщает Asbarez. В своём выступлении Адам Шифф отметил также, что архиепископ Овнан Тертерян оказал огромное влияние на людей различных конфессий и сыграл жизненно важную роль в религиозной и гражданской жизни миллионов верующих. Ожидается, что одно из следующих заседаний нижней палаты Конгресса США откроет глава Западной епархии Великого дома Киликийского архиепископ Мушег Мартиросян.

Израильский блогер советует лечиться в Армении

Для людей, нуждающихся в медицинской помощи, но не располагающих достаточным количеством денег для дорогостоящего лечения на Западе или в Израиле, Армения могла бы стать спасением, написал израильский блогер под ником Izyaweisneger.

«Две сложнейшие операции в частной медицинской клинике, причём сразу и четырёхдневное пребывание в отдельной палате с полным пансионом и VIP обслуживанием. По результатам и качеству медобслуживания — отлично! По цене — $800 за всё, не считая лекарств уже после выписки. В Израиле всё то же самое мне обошлось бы раз в 10 дороже, это как минимум», — написал блогер после лечения в Армении. По его словам, в Израиле его лечили только диетами, что не помогало побороть болезнь. «Что касается медцентра в Ереване, то, разумеется, приходят сюда врачи, уже доказавшие своим опытом работы и талантами своё призвание к медицине. Многие, если не большинство, с научными степенями или по крайней мере с научными публикациями. Но помимо этого, персонал проходит обязательную стажировку в США, Швейцарии, Германии, России, Австрии, причём не разовую”, — отметил блогер.

Он также добавил, что клиника, где он лечился, была оборудована по последнему слову медицинской техники. «Всё как и в Израиле: германское, японское, словом — импортное оборудование. Управляются с ним врачи лихо, я бы сказал», - резюмировал блогер, посоветовав отправляющимся на лечение в Израиль или Германию россиянам рассматривать возможности лечения в Армении.

В Одессе изъяли 840 тысяч пачек “левых” сигарет из Армении

12 июля представители правоохранительных органов Одессы в ходе обысков в складских помещениях и грузовых автомобилях обнаружили и изъяли более 840 тысяч пачек сигарет из Армении и ОАЭ.

Общая сумма партии сигарет, изъятой из-за отсутствия марок, составила более 17 миллионов гривен (700 тысяч долларов). Перевозка и хранение сигарет на территории Одесской области была осуществлена в результате незаконной деятельности, сообщила пресс-служба ГУ Таможенной службы Одесской области.

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Азербайджан и Таджикистан договорились о запрете на импорт и продажу на территории Таджикистана товаров, произведенных в Нагорном Карабахе, об этом стороны договорились на 4-м заседании азербайджано-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам.

«Баку и Душанбе также договорились не допускать таджикские компании участвовать в какой-либо экономической деятельности на оккупированных территориях Азербайджана», — цитирует Интерфакс Азербайджан сообщение Министерства экономики Азербайджана. Как сообщалось ранее, в феврале 2017-го аналогичный документ был подписан между Украиной и Азербайджаном.





Арбуз в границу не проходит

Только пять килограммов фруктов и 45 цветов можно теперь привезти из-за рубежа

Гражданин любой из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входит и Россия, с июля этого года может ввозить без сертификата не более пяти килограммов овощей, фруктов, орехов, бобовых, грибов и ягод, в том числе дикорастущих, сообщает российский портал rg.ru (12.07.17).

Пять килограммов - на все про все. А в какой пропорции - вам решать. Арбузы при большом весе будут делиться на всех въезжающих граждан, но так, чтобы на одного приходилось не более тех же пяти килограммов. Дети до 18 лет тоже учитываются в списке. Есть ограничения и по цветам: не более трех букетов, причем в каждом должно быть не более 15 штук цветков или иных растений. Хотите провезти всего этого больше - оформляйте сертификат. Его получают по месту отправления груза или его выращивания. Также ввозимую продукцию надо представить для досмотра в инспекцию по карантину растений. Но помните: здесь с 13 июля контроль ужесточается. Начинает действовать единый расширенный Справочник карантинных объектов для ЕАЭС. Он - закон для всех пяти стран союза (России, Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии). Справочник закроет границу для всех, кто может принести серьезный вред растениям и продукции растительного происхождения на территории ЕАЭС. Больше всего вредителей на российские поля завозят из Северной Америки и Восточной Азии. Под запретом, например, жуки-усачи - это китайский усач и усач-мутатор, тупонадкрылый усач и круглоголовый усач-скрипун яблоневый. Все это представители одного из самых многочисленных видов жуков, которых относят к одним из наиболее серьезных вредителей древесных стройматериалов.

“Вступление в силу единых союзных документов позволит устранить препятствия при перемещении товаров по всей территории ЕАЭС и облегчить работу предпринимателей. Партия прошедшей контроль подкарантинной продукции на таможенной границе Союза и признанной свободной от карантинных объектов сможет свободно перемещаться по всей таможенной территории”, - информирует пресс-служба Евразийской экономической комиссии, постоянно действующего регулирующего органа ЕАЭС. Все эти меры должны надежно уберечь союзников от экономических потерь. А они могут быть весьма и весьма внушительны. Один картофельный жук-блошка клубневый за год только по некоторым видам картофеля и только в России способен нанести ущерб сельскому хозяйству на 11,4 миллиарда рублей. Еще более опасны андийские картофельные долгоносики - потенциальный ущерб от их “нападения” может оцениваться в 45,1 миллиарда рублей. А “рекордсмен”, стволовая сосновая нематода, способна потребовать на борьбу с собой до 435 миллиардов рублей.

Тарас ФОМЧЕНКОВ





Виновнику смертельного ДТП помогла диаспора

Водителя из Армении, осужденного за резонансное ДТП под Подольском с 18 погибшими, в ближайшее время экстрадируют на родину. Процесс передачи затягивался из-за гражданских исков от родственников погибших, теперь все финансовые вопросы разрешены благодаря пожертвованиям армянской диаспоры, пишет Gazeta.ru.

Информацию подтвердили в пресс-службе Минюста России. «Рассказовским районным судом Тамбовской области 16 июня 2017 года было вынесено постановление о передаче осужденного Грачья Арутюняна в Армению, которое вступило в законную силу 4 июля. Осужденный Арутюнян будет продолжать отбывать назначенное российским судом наказание в исправительном заведении Армении. Напомним, вопрос о возможном возвращении водителя на родину был поднят более года назад. Однако в декабре 2016 года в Министерстве юстиции Армении заявили, что процесс экстрадиции Арутюняна затягивается из-за выдвинутых против него в России гражданских исков со стороны родственников погибших и пострадавших. 25 апреля 2017 года стало известно, что финансовые вопросы, ставшие препятствием для экстрадиции, разрешены. Погашение иска осуществлено членами армянской диаспоры в качестве благотворительности. Ранее в СМИ называлась сумма около 18 млн рублей — именно столько якобы в общей сложности требовали заплатить родственники.

Авария произошла 13 июля 2013 года под Подольском. Рейсовый автобус марки «ЛиАЗ» перевозил около 60 пассажиров. Рядом с селом Ознобишино из-за поворота вылетел «КамАЗ», везший более 10 тонн щебня. За рулем «КамАЗа» находился Арутюнян. Водитель грузовика неожиданно потерял управление. На полном ходу неконтролируемая машина опрокинулась на бок и протаранила правую боковую часть ехавшего по трассе автобуса. В результате аварии на месте погибли 14 человек, в том числе один ребенок. Позже в больнице умерли еще четыре пассажира автобуса. Пострадали около 50 человек, как минимум 30 из них оказались в больницах. В ходе расследования резонансного ДТП выяснилось, что 45-летний Грачья Арутюнян — ветеран войны в Нагорном Карабахе и машина ему нужна была для временных заработков: сын водителя скончался в Армении, на могилу нужны были деньги. Арутюнян является жителем Еревана. На его содержании находились инвалид-отец и жена. Сам владелец «КамАЗа», давний друг водителя Арутюняна Мовсес Маилян, рассказывал в интервью, что грузовик был недавно куплен для личных нужд за $25 тыс. — машина потребовалась для вывоза мусора и строительных работ. По мнению гособвинения, подсудимый «не проверил и не обеспечил техническое состояние транспортного средства», перегрузил автомобиль щебнем, масса которого «превышала допустимую нагрузку на колесные оси транспортного средства», а при выезде с второстепенной дороги нарушил несколько пунктов ПДД. Так, Арутюнян не уступил дорогу имеющему приоритет транспорту и выехал на полосу встречного движения, где его грузовик столкнулся с автобусом. Кроме того, при проверке документов после ДТП Арутюнян предъявил сотруднику столичной ГИБДД патент, который, по результатам экспертизы, оказался поддельным. Таким образом, по мнению следствия, Арутюнян не имел права работать на территории РФ.

В своем последнем слове Арутюнян, который и ранее неоднократно просил прощения у пострадавших и родных погибших, в очередной раз сказал, что искренне раскаивается. «Если бы я смог вернуться в тот день, то сделал бы все что угодно, чтобы избежать столкновения. Я знаю, что в любом случае не смог бы загладить свою вину, так как знаю, что такое потерять близкого человека. Я чувствую большую боль и сочувствие».

Несмотря на полное раскаяние, Арутюняна приговорили почти к максимальному наказанию — шести годам и девяти месяцам в колонии общего режима.

C сокращениями