Интерпол подтвердил отсутствие претензий к европейским политикам, посещающим Арцах

В минувший вторник “Радио Прага” сообщило, что Интерпол отклонил запрос Азербайджана на международный розыск и арест члена Европарламента от Чехии Яромира Штетины (в левом уголке снимка), обвиняемого официальным Баку в незаконном посещении Нагорного Карабаха. Руководству Международной организации уголовной полиции претензии алиевской администрации показались неубедительными.

Бюро Интерпола направило странам-членам циркуляр, предписывающий исключить имя чешского политика из национальных баз данных разыскиваемых лиц. Налицо еще одно доказательство того, что мировое сообщество не видит в посещении иностранцами Арцаха ничего зазорного.





В бюро Интерпола запрос Министерства внутренних дел Азербайджана поступил после того, как Яромир Штетина вместе с коллегами по Европарламенту - люксембуржцем Франком Энгелем и кипрской гречанкой Элени Теохарус - принял участие в международной миссии по наблюдению за ходом конституционного референдума в НКР. Ильхам Алиев оказался последовательным в своем стремлении насолить друзьям Карабаха, поддержавшим право народа на самоопределение. Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении троих европарламентариев по факту их “неоднократного незаконного посещения оккупированных территорий Азербайджана”. Им были предъявлены обвинения по статье, карающей лишением свободы на срок до десяти лет. Главный абсурд в том, что бакинский суд поспешил выдать ордер на арест депутатов, несмотря на то, что они, как известно, пользуются неприкосновенностью. Не совсем понятно - как именно бакинская Фемида намерена привлекать европейских политиков к ответственности, если они находятся вне пределов досягаемости азербайджанских правоохранителей?

В Праге, Никосии и Люксембурге отчетливо заявили, что исключают возможность какого бы то ни было преследования своих граждан. Наиболее последовательным в этом смысле были чешские дипломаты, заступившиеся за Яромира Штетину. Посол Чехии в Армении Петр Микиски заявил, что “объявленный Баку ордер на розыск не может быть юридически обязывающим, так как в данном случае Азербайджан руководствовался политическими, а не правовыми мотивами”. Это заявление посла вызвало возмущение официального Баку. МИД Азербайджана выступил с протестом, после чего внешнеполитическое ведомство Чехии постаралось смягчить ситуацию, отметив, что “публикация интервью с послом не была согласована”. Тем не менее чешский МИД не отказался от слов посла своего дипломата. Ну и уж тем более не отказался от своих слов сам Яромир Штетина, заявивший, что “Арцах является состоявшимся государством и европейским странам пора начать процесс его официального признания”.

Интересно, что Интерпол так и не распространил официальное сообщение о том, что принято решение об отклонении запроса Азербайджана. Сведения об отсутствии претензий к Яромиру Штетине “Радио Прага” распространила со ссылкой на собственные источники в руководстве Европейской народной партии, в которой он состоит. О судьбе двух других европарламентариев, которых Алиев тоже рассчитывал посадить за решетку, ничего не сообщается. Но смею предположить, что запрос относительно их ареста имел ту же участь, что и в случае со Штетиной.

Мотивация действий правителей Азербайджана вполне понятна. Воодушевившись экстрадицией из Минска израильского блогера Александра Лапшина, Алиев решил пойти дальше и поднял руку уже на европейских политиков. Но в отличие от режима Александра Лукашенко, руководство Международной организации уголовной полиции не стало идти на поводу у бакинских провокаторов. Интерпол не позволил втянуть себя в сомнительные политические процессы, сохранив верность требованиям устава. Третья статья устава Интерпола гласит, что “организации строго воспрещается предпринимать какие-либо действия, имеющие политический, военный, религиозный или расовый характер”. Судя по всему, заявка Азербайджана относительно ареста депутатов Европарламента была отвергнута на основании требования этой статьи. По крайней мере в случае с отклонением заявки Азербайджана на международный розыск армянского писателя Зория Балаяна генсек Интерпола Рональд Нобл апеллировал именно к этой статье.

Вопрос о международном розыске в отношении посещавших Арцах депутатов окончательно закрыт. Но это еще не значит, что официальный Баку не будет поднимать вопрос их ареста и выдачи на уровне двусторонних отношений с конкретными странами. Ясно, что правителю ни одного цивилизованного государства и в голову не придет всерьез рассматривать такого рода просьбы Азербайджана. Но в мире еще есть страны, подобные Беларуси. К счастью, их не так много. Думаю, господа Штетина, Теохарус и Энгель мало что потеряют, если воздержатся от поездок в Турцию, Пакистан или Саудовскую Аравию. Яромир Штетина уже заявил, что на всякий случай вычеркнул Минск из списка европейских столиц, которые стоит посетить. И правильно сделал. Таким образом, шансов привлечь европарламентариев к суду у Алиева практически нет. Тогда зачем же он заварил всю эту кашу? Судя по всему, Алиев таким образом просто хотел запугать европейских политиков, пренебрегающих абсурдными претензиями Азербайджана и публично высказывающихся с призывами официального признания НКР. Но эффект оказался противоположный. Примечательно, что уже после подачи заявки на розыск депутат Европарламента Франк Энгель вновь посетил Арцах, причем с весьма приятной миссией. Он женился на армянке Татев Манукян и свадьбу решил сыграть не где-нибудь, а в Шуши. Интересно и то, что посаженым отцом на свадьбе был заместитель министра обороны Армении Артак Закарян. В Баку это вызвало особую озлобленность.

Претензии азербайджанской стороны совершенно безумны. Депутаты не нарушали никаких законов. Они лишь посетили территорию, международный статус которой все еще остается неопределенным. Никто, кроме бакинских правителей, криминала в этом не видит. В цивилизованном мире подобного рода претензии выглядят абсурдом. Это подтвердил сопредседатель комиссии Европарламента по сотрудничеству с Азербайджаном Садджад Карим. “Депутаты Европарламента вправе посещать любое место по своему выбору и следовать своим личным убеждениям. Заявка на объявление их в международный розыск – нежелательный и бесполезный акт”, - отметил он.

Тактика, взятая на вооружение Азербайджаном, в других конфликтных зонах себя не оправдала. Посещение непризнанных государств и спорных территорий почти нигде не считается криминалом. Последними от практики уголовного преследования за посещение де-факто утраченных территорий отказались власти Грузии. Тбилисские правители проявили прагматизм, осознав, что криминализация свободного перемещения не только осуждается мировым сообществом, но и не приносит абсолютно никаких результатов. В Баку это тоже не могут не замечать. Но упрямо продолжают угрожать и запугивать.

В НКР после провозглашения независимости побывали тысячи иностранцев. В основном это туристы. Звучащие в их адрес со стороны бакинских правителей угрозы мало кого впечатляют. Гостей в Арцахе меньше не становится. Скорее, наоборот. Ведь Алиев невольно рекламирует Арцах. Любой, кто пожелает посетить НКР, может быть уверен в том, что никаких негативных последствий это иметь не будет. Ведь у миграционных властей и спецслужб соседней страны нет источников сведений о том, кто и когда посещает Карабах. Сведения в Баку обычно черпают из армянской прессы. Но ереванские газеты и информационные агентства сообщают лишь о визитах публичных личностей, и то не всегда. Стало быть, в случае с простым туристом остается лишь один способ – проверка паспорта на предмет наличия в нем карабахского штампа. Но и это не проблема. По желанию гостя штамп может быть поставлен не в самом паспорте, а в специальном вкладыше. А граждане России могут посещать Карабах даже не имея загранпаспорта. Так что - добро пожаловать. К европейским парламентариям это приглашение относится в первую очередь.