Армянская мозаика

Водители-армяне возвращаются из России

Армянские СМИ за последние дни неоднократно обращаются к теме, связанной с армянскими водительскими удостоверениями в РФ. Многие водители остались без заработка, их попросту уволили, и они были вынуждены вернуться в Армению. Некоторые из них заявляют, что в правах есть несоответствия международным стандартам, другие сетуют на то, что, не являясь гражданами РФ, они не могут сдать экзамен и получить водительские права в России (что не соответствует действительности).

Некоторые жалуются, что в России им говорили о том, что армянские права не соответствуют Венской конвенции о дорожном движении. Между тем в полиции Армении опровергли эту информацию, отметив, что водительские права, выдаваемые в нашей стране, полностью соответствуют Венской конвенции. Также в полиции отмечают, что камнем преткновения является желание властей РФ видеть в водительских правах информацию на русском языке.

Между тем известно, что с 1 июня водители с национальными удостоверениями не могут заниматься профессиональной водительской деятельностью в России. Чтобы подтвердить права, надо сдать экзамены по упрощенной схеме. То есть предоставляется возможность любому водителю из стран СНГ получить удостоверения российского образца. Однако сдать экзамен многие не в состоянии по причине незнания или недостаточного хорошего знания русского языка. В этой связи за водителей-киргизов заступилась Госдума, обратившись к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить гражданам Киргизии право работать в сфере перевозок на основании национальных или международных водительских удостоверений. Послабления были сделаны с учетом того, что в Киргизии русский язык имеет официальный статус, а это предполагает, что граждане должны им хорошо владеть. Кроме того, в водительских удостоверениях также используется русский язык.

Несмотря на введенный запрет, также признали законным в России белорусские удостоверения. Дело в том, что договор о создании Союзного государства 1999 года предусматривает особый статус граждан Белоруссии в России, в том числе и признание документов в обеих странах.

В Европейской Экономической комиссии надеются к сентябрю решить вопрос о запрете управления траснпортными средствами в России при наличии иностранных или международных водительских удостоверений. Об этом заявила член Коллегии по внутренним рынкам, информатизации, информационным коммуникационным технологам ЕЭК Карине Минасян.

“Проблему подняли Казахстан и Армения, - сказала она. - Мы обсуждаем его на евразийской площадке, хотя он регулируется и двусторонними соглашениями. Россия уже заявила о том, что урегулирует этот вопрос. Сейчас в России пришли к выводу, что для стран ЕАЭС будут внесены специальные поправки. В первом чтении они уже приняты, и мы надеемся, что к сентябрю вопрос решится”.

Иными словами, водителям-армянам надо набраться терпения и ждать сентября.





За упоминание геноцида турецких депутатов станут штрафовать

Турецкие депутаты в случае высказываний и заявлений о событиях 1915 года, «противоречащих национальным интересам страны», будут оштрафованы на 3,5 тыс. долларов - две трети депутатской зарплаты.

Согласно турецким СМИ, соответствующее решение было принято в рамках новых парламентских процедурных правил. Вместе с выражением «Геноцид армян» также запрещено использовать слова «иракский Курдистан». Ранее депутат-армянин от курдской Демократической партии народов Каро Пайлян не раз подвергался жесткому давлению за свои высказывания о событиях 1915 года, звучали призывы лишить его депутатской неприкосновенности.





Симоне Дзоппелларо и армянские книги Ирана

Возле входа в армянский кафедральный собор Спасителя в Исфахане, который иранцы называют армянским словом Ванк (монастырь) установлена статуя человека в клобуке, который держит в руках небольшой предмет.

За этой статуей история большого вклада армян в развитие Ирана при Сефевидах, пишет итальянский журналист в иранском издании Pars Today. «Статуя изображает Хачатура Кечареци (1590-1646), епископа Новой Джуги, когда-то пригорода Исфахана, затем влившегося в состав города. Имя Хачатура связано с одной из самых удивительных историй своего времени: историей рождения книгопечатания в Иране», — цитирует Дзоппелларо rusarminfo. Как отмечает журналист, армяне начали интересоваться типографским делом почти со времени его основания. Они поняли, что книгопечатание – лучший способ сохранить язык, культуру и религию. Первой напечатанной книгой в Иране стали псалмы Давида на армянском языке, в 1638 году. А в 1641 году вышел сборник житий отцов Армянской церкви, пишет итальянский журналист.

Артур Джанибекян лучший Медиа-менеджер

Гендиректор «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» Артур Джанибекян стал лауреатом XVII Национальной премии «Медиа-менеджер России-2017», прошедшей 6 июля в Москве.

Премия Артуру Джанибекяну была вручена «За развитие и эффективное управление субхолдингом, а также за выдающиеся достижения в области создания развлекательного и юмористического контента». В четырех турах голосования лучших топ-менеджеров из 90 номинантов выбирали общественные организации, члены экспертного совета (450 человек), жюри и попечительский совет премии.

В армянском районе Алеппо открылось кафе

В квартале Мидан сирийского города Алеппо, где проживают армянские семьи, вновь открылось кафе под открытым небом, сообщает riafan.ru.

Для всех местных граждан это стало знаковым событием — еще одним свидетельством возвращения к нормальной жизни. Кафе открылось через 6 месяцев после того, как город был освобожден от террористов ИГ. Заведение было закрыто долгих 4 года. Сегодня в Алеппо проживают около 10 тысяч армян. Когда-то их было гораздо больше. Многие вынуждены были покинуть Сирию и уехать в более спокойные страны. Однако те, кто остался, верят в счастливое будущее. Один из жителей квартала Мидан признался журналистам, что собирается открыть свой магазин шин.

Армянских беженцев

выселяют из московских квартир

Армянских беженцев, покинувших Азербайджан в 1988-1992 годы, в Москве выселяют, сообщает «Общая газета», отмечая, что решение Департамента городского имущества касается всех, кто бежал в Москву от внутренних конфликтов из бывших республик СССР.

А вот Государственная миграционная служба Армении информирует о том, что в 1988-1992 гг. в страну прибыли более 360 тыс. беженцев-армян из различных городов Азербайджана и еще около 140 тыс. этнических армян мигрировали в страны СНГ. В те годы мэром Москвы был Юрий Лужков, по его указанию несколько домов в микрорайоне Востряково выделили для временного проживания беженцев. Гражданам выдавали направления на вселение, а некоторым жилье предоставляли и без направления. Затем владельцы направлений на вселение через суд оформляли договор социального найма, а те, у кого бумажки не было, оформиться так и не смогли - в Федеральной миграционной службе (ФМС) постоянно этот процесс откладывали. При этом за это время люди успели получить гражданство РФ и вырастить детей. В августе 2016 года ФМС упразднили, и Департамент горимущества решил выселить экс-беженцев в связи с отсутствием у них необходимых документов.

И как теперь быть тем, кто прижился в Москве, тем, кому реально некуда идти, непонятно. Напомним, что после 90 года Москву закрыли для беженцев и статус можно было получить только в регионах. Может, на окраине им все же дадут прибежище?

”Вы знаете, какой чудесный хаш готовят в Голливуде? Такой я ел только в Эчмиадзине у дяди Гамлета и тети Офелии”

Большая армянская свадьба в Голливуде все еще активно обсуждается в прессе, особенно российской, поскольку человек, организовавший это сногсшибательное торжество, российский бизнесмен Альберт Авдолян. Выясняется, что на этой необычной свадьбе случайно побывал и корр. “Экспресс-газеты” Кузнецов Вовочка (именно так подписан его материал, опубликованный в EG.RU 7 июля).

Вообще-то Вовочка, как пишет он сам, оказался в США “с важной миротворческой миссией”, а свадьба просто подвернулась… Ниже публикуем его остроумный “отчет” о поездке.

Америка встретила меня огромным негром. Он задал тупой вопрос. Зачем я привез в его страну пустую бутылку из-под виски.

- Чтобы выбросить, - махнул я тарой перед лицом “мирового жандарма”.

Как он не понимает, что я не мог сорить бутылками в самолете родного «Аэрофлота». К тому же последний глоток из нее я сделал уже на “вражеской” территории. Оказался я там, разумеется, с важной миротворческой миссией. Эх, знать бы тогда, чем все закончится.

Такси несло меня в Беверли-Хиллз. Где-то там, в скромном домишке у океана, проводил отпуск мой старый приятель Валерка Коган. Кстати, вы его хорошо знаете, правда, под другим именем. На наших ток-шоу его выдают за великого американского политолога Ариэля Коэна. К сожалению, больная печень не позволяет ему прилетать часто. Вы, наверное, не раз удивлялись, почему на этих политических шоу все так орут. Прямо с цепи срываются. Так это потому, что перед съемками в гримерке проходит обязательный фуршет. Перед выходом к барьеру эти эксперты накатывают граммов по двести коньяка, и их тут же неудержимо тянет обсудить международную обстановку. Вот и весь секрет эмоционального накала участников.

Коган был нужен мне как член Совета по международным отношениям США. Он обещал воспользоваться служебным положением и передать Дональду Трампу настенный календарь от EG.RU. Там Трамп изображен рядом с Владимиром Путиным и начертаны пророческие слова «Христианство, сверхдержавие, народность». По моим расчетам, получив его в руки, Трамп должен был понять повестку встречи с президентом РФ в Гамбурге.

С высоты сегодняшнего дня, когда эта встреча мировых лидеров уже прошла, я могу считать свою миссию удавшейся. Трамп действовал четко и согласно указанным на календаре инструкциям. Молодчина Коган, как всегда, не подвел.

Тогда же мы с Валерой едва успели перекинуться парой слов.

- Срочно вызывают в Вашингтон. Апельсины в вазе. Водка в шкафу. Русские в большом доме, через дорогу. Отдыхай! - сообщил мне политолог и оставил наедине с Бонитой, быстроглазой домработницей из соседней Мексики.

Дом через дорогу был не просто боль

шим, а огромным.

- Это с какой самоотдачей надо грабить Россию-матушку, чтобы такой построить, - задумчиво стоял я у дверей вышеупомянутого шкафа, когда ответ на мой вопрос пришел вместе с Бонитой. Задорно помахивая спелыми, свисающими с краев джинсов боками, она вручила мне черный дипломат:

- Мистер Коэн передал, чтобы вы пошли вместо него на свадьбу. Женится сын нашего соседа.

В маленьком чемоданчике находилась статуэтка «Оскара», набор игральных фишек, ручка, золотая пластина с именами новобрачных - Гаспар и Лолита, а также встроенный экран, с которого меня пригласили в лос-анджелесский Dolby Theatre. Тот самый, где проходит церемония вручения наград Киноакадемии.

Семейные ценности

Капая апельсинами и водкой на дешевый прокатный смокинг, я сочинял тост, для чего кропотливо изучал во Всемирной паутине генеалогическое древо новобрачных. Лолита - дочь олигарха Эльдара Османова, Гаспар - сын олигарха Альберта Авдоляна. Последний, кстати, и является владельцем дворца в Беверли-Хиллз.

В 29 лет Авдолян приобрел 15 процентов акций крупной российской химической компании «Усольехимпром». На чем молодой авторитет заработал первые деньги, тщательно скрывается. Зато теперь его состояние приближается к миллиарду. Он совладелец Yota и «Мегафона», производит какое-то оборудование для «Газпрома».

Под стать ему и Эльдар Османов - совладелец холдинга «Межрегионсоюзэнерго». Согласно данным Верховного суда, против него возбуждено уголовное дело, а многие дочерние структуры холдинга находятся на грани банкротства. Зато у его дочери Лолиточки есть личный самолетик и яхточка в Монако. Ох, не просто «быть взрослой дочери отцом» - это мы еще в школе проходили.





Свадьба года

В знаменитый Dolby Theatre, раскидывая ногами лепестки роз, как осеннюю листву, гости заходили под польку Штрауса «Трик-трак», которую наяривал едва ли не полк скрипачей. Невозможно представить себе ничего более армянского, чем эта веселая австрийская полечка. Ведь триктрак - это нарды, а нарды - это чашка кофе, сигарета и растянутые коленки на трениках у миллионов Гагиков и Левонов, прямо сейчас бросающих кости на доску.

Огромный зал поразил роскошью убранства. Нечто подобное я видел в Ереване на цветочном базаре. Здесь царила та же приятная суета. На сцене Андрей Малахов и Ксения Собчак объявляли Леди Гагу. Под сценой крутились Николай Басков и Стас Михайлов. А вот закуска меня разочаровала. Ни тебе бастурмы, ни пахлавы. Даже долмы и синеньких не было. И при этом все вокруг меня обсуждали, что торжество обошлось в $25 миллионов, вах!

Ксения Собчак восторженно рассуждала о превосходстве богатых над бедными.

- Почему-то спортсменам, прыгающим выше всех, аплодируют за их талант, а самым богатым людям планеты завидуют. Удивительно, да? Ведь стать богатым - тоже талант, - преданно заглядывала она в глаза кормильцам.

Не будем судить ее строго. Все это она говорила в состоянии аффекта после получения за свой конферанс пухлого, как пуховая подушка, конверта. По той же причине в не меньшем восторге пребывали и остальные знаменитости.

После второй бутылки калифорнийского красного мое зрение само собой сфокусировалось на самом главном. Им оказался серенький мужичонка, скромно снимавший творившуюся вокруг вакханалию на телефон.

- Здравия желаю, - автоматически ляпнул я первое, что пришло в голову.

- Ваши тоже здесь?! А я только подумал, что на таком оперативном просторе наша контора не может одна работать, - тут же выдал мне государственную тайну этот горе-разведчик.

Ага, значит, не только я тут со своей миротворческой миссией из сил вон напиваюсь. Органы тоже не дремлют. Собирают материальчики для гаагского трибунала.

Спокойный за судьбу Родины, я поехал в один армянский ресторанчик - кушать хаш. Вы знаете, какой чудесный хаш готовят в Голливуде? Такой я ел только в Эчмиадзине у дяди Гамлета и тети Офелии. Все-таки если судить по именам, то армяне действительно самая культурная нация в мире. Не народ, а сплошное собрание сочинений.