Тайны Ноева ковчега: Почему за артефактом гонялись священники, американская разведка и бывшие астронавты

Секретные документы ЦРУ, пишет портал terrnews.com, после публикации вызвали ажиотаж в научной среде, так как пролили свет на тайны Ноева ковчега. За библейским артефактом гонялись священники, бывшие астронавты и американская разведка, но почему он вызвал столь пристальное внимание данной категории лиц? Именно этот ракурс статьи привлек наше внимание: в самом деле, к чему все эти ЦРУ-ушные страсти и cекреты?

Начнем рассказ с событий 1949 года, когда разведка ЦРУ тайно проникает на турецкую землю, чтобы с воздуха сделать фото участков границы с СССР. Во время полета над горой Арарат пилоты заметили странный огромный предмет, напоминающий корабль, который был почти скрыт под ледяными толщами. Они решили снять материалы, после чего разведка быстро сделала их секретными. Подполковнику Роберту Ливингстону удалось увидеть их только в 1952 году, когда ему вместе с коллегами ВВС поручили сделать расчеты объекта, после чего они также были забраны в архив. Затем новый воздушный разведчик специально отклонился от курса из-за данной аномалии, но четкие изображения сделать не удалось.

В 70-х годах доступ к ним было запрещен даже сотрудникам службы, но ученому Порчеру Тейлору впервые удалось узнать о таких материалах во время учебы в военной академии, но только через 20 лет он лично проверил информацию при встрече с замглавой ЦРУ Джорджем Карвером. Тогда военный признался, что не помнит, чтобы службы специально изучали загадочный корабль, обнаруженный на горном склоне. Затем мужчина настолько надоел ему своими вопросами и просьбами открыть доступ к файлам, что в 90-х годах РУМО выделило 6 фото данного места, показавших опасное расположение ковчега на вершине из-за тающих ледников и снежных лавин.

Однако сейчас информация показала, что разведка не только запечатлела его на камеры. Французскому исследователю Фернану Наварре удалось подружиться с курдами и подкупить пограничников, чтобы совершить восхождение и увидеть там сотни бревен, анализ древесины которых был сделан в лаборатории. Затем он написал книгу и организовал выставку, где американцы смогли увидеть образец древесины. Спецслужбы тоже решили посетить выставку, чтобы сравнить результаты экспонатов. Тогда находка не относилась к временам Ноя, а была фрагментом монастыря Святого Якова (Сурб Акоп (арм.)), уничтоженного землетрясением в 1840 году. Сотрудник из института Смитсона Дэвид Дакворт рассказал СМИ, как в 1968 году сюда привезли ящики с древними инструментами и древесиной, где также лежало фото горы вместе с ковчегом, но затем военные забрали их собой, а людям приказали молчать об увиденных артефактах. Только в 80-х годах человек не выдержал и опубликовал свой рассказ, но дальше ФБР быстро пресекло утечку секретной информации. Возможно, тогда службы прекрасно знали истину, предпочитая скрывать ее от общества. Когда астронавт Джеймс Ирвин задавал аналогичные вопросы бывшим сотрудникам ЦРУ, они не дали ему четкого ответа, а записи, сделанные в этот период, были уничтожены.

Наступили 90-е годы, когда управление решило рассказать о том, как оно больше не желает искать Ноев ковчег, но причины прекращения исследований не указывались. Через год глава страны вместе с сотрудниками обсуждал вопросы, связанные с данными спутника, касающимися объекта на Арарате, но потом специалисты сделали выводы, что это просто куски льда, скрывающие скальные участки. Бесформенные каменные глыбы под новым углом выглядели как библейский корабль, а потому ученый Дэниел Макгиверн на конференции заявил о том, что данный предмет имеет длину 183 метра и является делом рук человека. Тогда было решено провести переговоры с турецкими властями, чтобы получить разрешение на экспедицию, которой предстояло выяснить истину о таком артефакте.

Его опередил российский специалист Вадим Чернобров вместе с коллегой Анатолием Крутовым, добравшиеся сюда с помощью маскировочных плащей, чтобы быть незамеченными местными постами. Перед глазами путешественников возник карниз скалы с множеством сосулек, но следов ковчега обнаружить не удалось. Это доказало причину раскрытия секретных документов ЦРУ, заметивших аналогичную ситуацию во время экспедиции. Но загадочный артефакт существовал, о чем есть свидетельства пилотов императорской России, сделанных в 1916 году. Они заметили огромный корабль, погруженный в воды замерзшего озера, где четко виднелась палуба вместе с мостиком. Тогда монарх лично отправил экспедицию на границу между Арменией и Турцией, после чего военные запечатлели необычное сооружение с множеством комнат и высокими потолками.

События Всемирного потопа красной нитью проходят в мифологии разных народов мира, а после нахождения месопотамских глиняных табличек филологу Джорджу Смиту удалось расшифровать древние письмена, гласящие о подвигах Гильгамеша, встретившего на своем пути шумерского Ноя, показавшего ему свое плавучее сооружение. Арарат многие историки связывают с последним местом пристанища библейского героя, а многие монахи упоминали о том, что сюда никто не способен подняться из-за воли Господа. Первую экспедицию в 1829 году возглавил Фридрих Паррот (вместе с ними 27 сентября на Арарат поднялся 20-летний Хачатур Абовян - армянский писатель), посетивший небольшую обитель Ахора (Акори (арм) на склоне горы, где ему показывали икону, написанную на куске ковчега.

Местные жители боялись проклятия этого места и старались не приближаться сюда со своими стадами, а дальше американские ученые решили выяснить, сколько животных могло поместиться в этот плавучий дом. Оказалось, что для размещения 40000 видов требовалось всего 45% от общей площади помещений, вот только зачем Ною требовалось дополнительное пространство – остается загадкой. Сейчас исследователи желают проверить версию, связанную с горами Ницир, вершиной Джибаль аль–Джуди и другими объектами, ставшими новыми претендентами на хранение артефакта.