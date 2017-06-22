Армянская мозаика

Армянской семье удалось выйти из сгоревшей в Лондоне высотки

Англичанин армянского происхождения Месроп Касемджян вместе со своей тетей и подругой чудом спасся из горящего жилого дома Grenfell Tower в Лондоне, пожар в котором 14 июня унес жизни 70 человек.

Месроп Касемджян в момент начала пожара вместе с подругой смотрел телевизор. Заметив огонь, молодые люди разбудили спящую в этот момент 68-летнюю родственницу. Им удалось спастись из горящего здания через окно, несмотря на то, что квартира находилась на 17-ом этаже, сообщает телеканал Today. Напомним, в результате пожара, вспыхнувшего в Grenfell Tower, погибли 70 человек, еще 9 до сих пор числятся пропавшими без вести. Мэр Лондона Садик Хан сообщил, что пожар стал результатом «нескольких лет халатности» компаний, которые должны были заниматься обслуживанием этого дома.

О Тигране Великом рассказал французский L’Histoire

Французский исторический журнал L’Histoire в своем июньском выпуске опубликовал статью об армянском царе Тигране Великом.

В шестистраничном материале рассказывается о подвигах армянского царя и о том, как “в годы его правления Армения достигла имперской мощи”. «Тигран Великий остановил наступление римлян на Ближний Восток. В годы его правления границы Армении расширились – от Кавказа до Средиземного моря», - говорится в статье. «O роли армянского царя европейским читателям многое неизвестно, но его деятельность в эпоху эллинизма заслуживает особого внимания», - резюмирует издание.

Армянка отыскала потомков шейха, спасшего ее деда в годы геноцида армян

Автор книги «Столетний путь: армянская одиссея» Доун Анаит МакКин отыскала потомков арабского бедуина — Шейха аль-Аеклех, благодаря которому ее дед Степан уцелел в годы геноцида армян, передает rusarminfo.

В опубликованной на сайте ВВС статье Анаит МакКин рассказывает о путешествии по Сирии, поиске потомков шейха по дневнику деда и долгожданной встрече с ними. «Около 300 человек нас встретили у деревни Шейха ал-Аеклех, неподалёку от Ракки. Когда я открыла дверь машины, люди стали подходить ко мне. Мужчины улыбались, а женщины здоровались, а после обнимали и целовали меня», — пишет американская писательница. В статье Анаит МакКин, описывая детали встречи, отмечает, что история спасения ее деда была известна всем правнукам арабского шейха. Как далее пишет МакКин, новые поколения бедуинов знают многое о событиях 1915 года, поскольку отдельные истории об армянах, уцелевших в годы геноцида, передавались из поколения в поколение.

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Фотография армянского музыкального коллектива 1924 года хранится в одном из университетов ОАЭ.

Центр фотографии в Нью-Йоркском университете Абу Даби собрал коллекцию снимков, представляющих историю фотографии в арабском мире. Среди уникальных работ есть изображение армянского оркестра Александрии, сделанное в октябре 1924 года в фотоателье «Studio Aida».

Арестован за лжеограбление

Накануне гражданин Армении обратился в полицию с заявлением, в котором указал, что двое неизвестных под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, похитили у него из автомобиля деньги в сумме 975000 рублей (около 16 650 долларов), 25000 долларов и золотые изделия на сумму 50000 рублей (около 840 долларов).

«В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что противоправные действия в отношении заявителя не совершались, вышеназванные события он инсценировал самостоятельно в целях продления срока выплаты имеющейся задолженности по долговым обязательствам», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области. Теперь гражданину Армении светит уголовная статья.

Гвинейка создала в Армении семью, а сирийская армянка открыла бизнес

Только вот статистика, увы, неутешительная

О статусе беженцев в Армении и их интеграции в обществе рассказал представитель армянского офиса Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Кристоф Бирвирт. Гостем мероприятия, посвященного Международному дню беженцев, стала женщина, переехавшая из Гвинеи в Армению со своим ребенком.

Ламарана Бах из Гвинеи перебралась в Армению в поисках безопасности и мирной жизни. Ее переезд стал возможен благодаря помощи армянского ученого, с которым познакомилась в Гвинее. Он предложил ей приехать в Армению, заверив, что здесь она сможет жить в мире и в окружении добрых людей. Так оно и вышло. Тем более что ученый еще и взялся помочь Ламаране - удочерил, помог устроить документы. Позднее Ламарана встретила на армянской земле гвинейца и вышла за него замуж. “Я уже 7 лет, как в Армении. Муж мой программист, но не работает. А я зарабатываю деньги, заплетая косички, делаю, что придется. В Армении чувствую себя хорошо, но останемся мы или нет, зависит от того, найдем ли нормальную работу», — рассказала женщина, а ее трехлетний сыночек Эвин все время повторял слово “Армения”. Женщина говорит на армянском: считает, что если живешь в этой стране, то нужно уважать в первую очередь ее язык.

У Лусине Барсумян из Сирии немного другая история. Она в Армении уже пять лет, пока жизнью довольна. Говорит, что с мужем у них свой бизнес и живут они счастливо. “Муж мой на “Вернисаже” продает серебряные украшения. И я ему помогаю: занимаюсь изготовлением бижутерии, что делала и в Сирии - там почти все наши занимаются рукоделием. Кроме того, мы владеем маленькой продуктовой лавкой”, — рассказала она...

От «НВ»

Отметим, с начала сирийского конфликта Армения приняла более 22 тысяч сирийских армян. По сведениям представителя Верховного комиссара ООН, 15 тысяч человек пока живут в Армении, но многие перебрались в арабские страны, в Европу и в Америку... Почему? Явно не от хорошей жизни. Будь у них на родине более-менее сносные условия, наверняка остались бы. Увы, обосноваться тут удается в основном тем, кто изначально сберег в годы войны свой капитал. Либо те, кому просто некуда ехать. Так что 15 тысяч из приехавших 22-х - статистика как раз тревожная, особо радоваться тут нечему. Это при том что на программы по устройству беженцев правительство и всевозможные фонды выделили за эти годы немалые суммы... Вот и на днях региональный фонд ЕС выделил 3 млн евро, которые должны быть потрачены на реабилитацию беженцев-армян, решение жилищных и иных проблем. Будут ли? Статданные в следующем году покажут...

Партию кинзы с паразитом вернули из Петербурга в Армению

Специалистами регионального управления “Россельхознадзора” в аэропорту Пулково был проведен фитосанитарный контроль партии свежей кинзы, прибывшей из Республики Армения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе досмотра было выявлено растение-паразит, по морфологическим признакам схожее с карантинным объектом. По результатам экспертизы, проведенной в Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории, было подтверждено, что обнаруженное растение-паразит действительно является карантинным объектом - повиликой. «Ввоз зараженной продукции на территорию РФ запрещен. Груз будет возвращен в Армению», - говорится в сообщении.