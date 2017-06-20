Армянская мозаика

Самуэл Севян - чемпион США

Гражданин США 16-летний Самуэл Севян занял первое место в чемпионате Америке по шахматам, завершившемся в колубийском городе Медельин.

В последнем 11-м туре он сыграл вничью с перуанцем Хорхе Кори. Таким образом, он и еще семь шахматистов набрали по 8,5 очков. По дополнительным расчетам, победителем турнира и чемпионом Америки был объявлен Севян. Помимо золотой медали, он завоевал путевку на розыгрыш кубка мира 2017 года, который состоится в Тбилиси.

Армянское ОПГ окопалась во французком Ренне

Правоохранители Франции арестовали преступную группу, состоящую из 14 лиц армянской национальности.

«Нарушители закона были арестованы в Бордо, Нанте, Ницце, Пуатье и Париже. Двенадцать из них уже предстали перед судом. Представители преступной группы занимались сутенерством и, запугивая оружием проституток, заставляли их платить дань», — пишет Le Figaro, отмечая, что расследование и слежку за бандой вела полиция французского города Ренна… ОПГ состояла в основном из 30-летних мужчин, которые, помимо сутенерства, занимались также другими видами неправомерной деятельности…

Грузия и Армения популярны для туристов из Омана

По словам местных турагентов, активность их наблюдалась особенно в праздник Рамадан.

К тому же Грузия и Армения - победители этого сезона из-за снятия визовых ограничений, сообщает «The Times of Oman». Главный операционный директор агентства Mezoon International Travel Рияз Каттери отмечает, что после того, как оманцы стали получать визы по прибытии в Армению, число турзаказов увеличилось. Опять же цены на билеты этих клиентов вполне устраивают: в Омане считают, что рейсы в Армению выполняют бюджетные перевозчики с привлекательными тарифами. По словам представителя агентства, определенно есть сдвиг в предпочтениях клиентов.

Армянские исторические памятники в журнале Smithsonian

Журнал Smithsonian - официальный печатный орган Смитсоновского института в Вашингтоне, опубликовал панорамные изображения средневековых армянских церквей и монастырей и их краткое описание.

Среди них монастырский комплексы Гегард, Кечарис, Арени, Татев, Аричаванк, монастыри Агарцин, Ахпат, Сагмосаванк, Севанаванк, Ахтала, церковный комплекс Санаин. Некоторые из этих сооружений вошли в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Россию по поддельным документам

В Астраханской области сотрудники пограничной службы задержали гражданина Армении, который пытался незаконно пересечь границу России: мужчина изменил свою фамилию и пытался въехать по новому паспорту.

Согласно сообщению Пограничного управления ФСБ России по республике Калмыкия и Астраханской области, ранее гражданину Армении был закрыт въезд в Россию до 2019 года. Совсем недавно похожий случай произошел в Краснодарском крае, где гражданин Армении также по поддельным документам пытался въехать в РФ, куда въезд ему ранее был ограничен. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322 УК РФ: мужчине грозит лишение свободы сроком до 4 лет.

Армян в Турции называют врагами и агрессорами

Фонд имени Гранта Динка представил доклад по мониторингу материалов турецкой прессы за январь-апрель 2017 года.

Согласно изданию «Агос», главная мишень ненависти в турецких СМИ - армяне: выявлено 439 материалов, в которых нас называют «врагами», «агрессорами» и отождествляют с террористами. Большинство из этих статей касались ситуации с карабахским конфликтом и Рабочей партией Курдистана. На втором месте в рейтинге ненависти - сирийцы (433 материала), на третьем - евреи (298).

Во французском парламенте сразу три армянина

Впервые в истории сразу 3 французских армянина от движения президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, республика» по итогам выборов прошли в Национальное собрание.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook французский общественный деятель армянского происхождения Арман Авакян. «В парламент прошли: Жак Марилосян из Парижа, Даниэль Казарян из Лиона, 30-летний Гийом Касбарян из города Шартр. Кроме того, депутатом избрана Надя Есаян из города Вьерзон, у нее супруг тоже армянин», – написал он. Кандидаты от движения президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, республика» по итогам выборов получили 308 из 577 мест в нижней палате, еще 42 мандата завоевали представители союзной партии MoDem («Демократическое движение»). Таким образом, движение Макрона будет контролировать абсолютное большинство голосов в Нацсобрании.





Новый глава патриархата ААЦ прибыл в Стамбул

Избранный местоблюститель Константино

польского патриархата ААЦ Гарегин Бекчян, проживающий в последнее время в Германии, сегодня вернулся в Стамбул.

«По моему возвращению архиепископ Арам Атешян представит мне свое письменное заявление об отставке, которое будет распространено в СМИ», — заявил Бекчян в интервью армяно-турецкому изданию «Агос». Местоблюститель Патриаршего престола также отметил, что после вступления в должность он первым делом проведет собрание духовного совета и встретится с руководством Стамбула. Как сообщалось ранее, местоблюститель Константинопольского патриархата ААЦ Арам Атешян подал в отставку…

Когда меня спрашивают: “Дейв, что тебя держит в Армении?”, я отвечаю: “Мои дети”

Coffee-break в самый жаркий час в городе - мы находимся в Grean Bean - заведении, где предлагают самый экологически чистый кофе, пишет newmag.am. Девид Бикет (на снимке справа) - владелец Green Bean развивает в Ереване культуру “кофе с собой”.

Хорошо выглядит, умный, дружелюбный – именно таким знают Девида жители Еревана. В прошлом американский военный Дейв стал в Армении автором инновационных бизнес-идей. Из-за жены и ради жены. Отношения Ирины и Дейва начались

на Мальте. Он служил там, а Ирина училась. Они узаконили свои отношения в США, где родился их первый ребенок. Несколько лет спустя одним из самых важных решений, принятых в жизни, стало обосноваться в Армении.

Добро пожаловать в Армению

Было несколько причин. У меня был собственный бизнес в США. В 2010 году жена стала проходить курс аспирантуры в Кембридже. Приехала в Армению для научных исследований. Поэтому я тоже был здесь. Потом мы решили вместе переехать. Мы основали наш собственный бизнес. Здесь родился наш второй ребенок. Дочери моей 7 месяцев, а сыну 7 лет.

Меньше говорите, действуйте

Переезд - это всегда риск. Не имеет значения, Армения это или США. Открыть собственное дело трудно везде. Да, Армения рискованное место для инвестиций, но я не думаю, что делать их невозможно и так уж страшно. Главное, быть готовым к проблемам, а они есть во всех странах. Я в Армении сейчас считаюсь самым нашумевшим предпринимателем. Если на какой-либо деловой встрече с каким-либо должностным лицом что-то идет не так, а обещания и законы остаются только на бумаге, я об этом прямо говорю.

Если эта страна - мой дом, я должен заботиться о нем, и когда я вижу, что в нем что-то не так, я стараюсь это исправить. Не нужно говорить громкие слова о трудностях, надо стараться их преодолеть… Молодая демократия с 25-летней независимостью, проблемы с управлением правительства - все это характерно для развивающихся стран. Жаловаться нормально, но нужно еще и решать проблемы или хотя бы пытаться.

Дети

Мой сын учится в армянской школе. Армянский язык первый в нашем доме, английский - второй. Мой сын ходит на баскетбол, шахматы и танцы. Я не смог бы найти более защищенного места для своих детей, чем Армения. В США мы настолько заняты, что уделить время детям почти нереально. Кроме того, здесь не беспокоишься за их безопасность. Если я не успею вовремя взять своего ребенка со школы, ничего не случится - все его там знают. Он может и сам домой приходить. Вы представляете такое в США?.. Нехорошие стороны: большой показатель бедности, коррупции много, давит монополия, много социальной несправедливости. Но при всем этом, когда меня спрашивают “Дейв, что тебя держит в Армении?”, я отвечаю: “Мои дети”. Они здесь растут в защищенных условиях, в окружении хороших людей и постигая семейные ценности…

Хаш

В Армении каждый убежден, что есть нужно хаш, приготовленный только им, или только в том месте, которое он знает. Я попробовал хаш несколько раз и он мне не понравился. Знаю, что говорить такое перед армянами неприлично, но что поделать. В первый раз я попробовал хаш в декабре 2012-го, в канун праздников. Воодушевился, встал рано утром, так как уже знал ритуал. Было интересно. И вот мне подают нечто скользкое и вязкое, а от запаха чеснока можно упасть в обморок. Не поесть нельзя было, а с каждой ложкой была еще и обязательная рюмка водки… Проснулся и оказалось, что с нового года прошел уже день, жена со мной не разговаривала, а запах чеснока держался неделю.

Ереван

После жизни в мегаполисах я полюбил практичность Еревана. Все близко. На работу еду на метро. За покупками хожу пешком. Машину почти не вожу. Я не могу сравнить Ереван с каким-либо другим городом. Не могу любить другой город так же, как Ереван. Это Ереван - непревзойденный и загадочный.

Не учи, будь примером

Я не люблю учить чему-либо, как правило, не воспринимаю, когда иностранцы дают указания… Но я стараюсь быть примерным гражданином, ереванцем, бизнесменом, отцом и мужем. И очень хотелось бы, чтобы армяне брали с меня пример того, как можно ценить женщину как друга, считаться с ее мнением, уважать и слушать ее.

(С сокращениями)