Армянская мозаика

Бесплатный хлеб 2.0

Смелый бизнесмен повторяет эксперимент с раздачей еды

Владелец сети магазинов в Екатеринбурге два года назад попробовал раздавать бесплатный хлеб малоимущим. Акция закончилась скандалом: люди заподозрили, что предприниматель-армянин их каким-то образом обманывает. Сейчас, в кризисные времена, мужчина решил повторить опыт. Чем он закончится в этот раз?

Первый раз Артак Акопян начал раздавать бесплатный хлеб два года назад. Владелец небольшой сети магазинов выставил в торговом зале корзину. Из нее любой нуждающийся мог взять одну или несколько буханок, пишет портал currenttime.tv (25.04.17). Сначала пенсионеры рассыпались в благодарностях, а на щедрого коммерсанта обратили внимание СМИ. Но очень быстро нашлись недовольные. “К нам начали относиться по-хамски, оскорблять. Требовали, чтобы мы обеспечили всех желающих бесплатным хлебом”, - рассказывает Артак Акопян. Вслед за недовольными пенсионерами инициативу бизнесмена осудили и в интернете. Некоторые комментаторы не стеснялись отпускать ксенофобские обвинения. “Я нашёл комментарий, звучало так: “Да это хитрый армянин придумал ход для того, чтобы увеличить свои продажи”, - рассказывает Акопян.

Так что в тот раз уже через пару месяцев после начала “акции добра” ее пришлось свернуть. Артак признаётся: в свой собственный адрес он был готов стерпеть любые нападки, но под маховик народного гнева попали и обычные кассиры его магазинов. “Подходит бабушка и требует: “Иди, принеси положенный мне хлеб!” - в то время, когда кассир стоит на кассе, обслуживает покупателей”, - вспоминает он.

Но сегодня, спустя два года, предприниматель снова выкатил в торговый зал тележку с надписью: “бесплатно”. Теперь батоны раздают с 9 утра и до полудня, по одному в руки. Кассиры рассказывают: за две недели с начала акции - пока ни одного конфликта со стороны покупателей. Причем за бесплатным хлебом приходят не только обездоленные. “Приходят люди вполне адекватные, но вот так вот смотришь на них - они не на пенсии, но начинают хватать этот хлеб - тогда, конечно, говорим, что как бы совесть нужно иметь, - рассказывает кассир Мария Шмидт. - А которые люди на пенсии приходят, мы им специально предлагаем взять”.

В этот раз Артак Акопян решил не ограничивать раздачу продуктов одним лишь хлебом. Ему подсказали и другую идею, распространенную за границей: покупатели оставляют на кассе продукты для нуждающихся. Артак признается, что к эксперименту относится скептически, но корзину с бесплатной едой все-таки решил поставить на выходе.

Главная цель - проследить за реакцией покупателей. “Должен быть положительный эффект, мне кажется, хотя...” - сомневается он.

Однако выделенная под добрые дела корзина буквально за полчаса заполняется макаронами, крупой, майонезом и яйцами. От себя бизнесмен кладёт в нее несколько пасхальных куличей. “Ну вот сколько у неё пенсия? 6800 рублей? Из которых пять - коммуналка. Она не виновата, что изменилась страна, стала вот такой”, - рассуждает он об одной из покупательниц.

Для себя Артак решил: будет помогать жителям города, пока есть такая возможность. Но в большинстве случаев “акции добра” в российских магазинах, увы, завершаются скандалом. За последний год эксперименты с раздачей бесплатного хлеба уже провалились в Томске, Красноярске и Владимирской области.

Антон ЗАХАРОВ





Внук Джемаля-паши выразил соболезнования армянскому народу

Турецкий журналист, общественный деятель и внук одного из организаторов геноцида армян Джемаля-паши — Хасан Джемаль, выразил соболезнования армянскому народу в связи со 102-й годовщиной геноцида армян в Османской империи.

«24 апреля я разделяю боль геноцида, боль моих армянских братьев», — написал Джемаль в своем аккаунте в Twitter. Хасан Джемаль — один из немногих турецких деятелей, признавших геноцид армян. В 2008 году он посетил Мемориальный комплекс памяти жертв геноцида Цицернакаберд, а в 2012 году опубликовал книгу «1915 год: геноцид армян», в которой охарактеризовал массовые убийства армян термином «геноцид».

Саманта Пауэр сожалеет, что США при Обаме не признали геноцид армян

Бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр выразила сожаление в связи с тем, что власти страны за восемь лет президентства Барака Обамы не признали геноцид армян. Об этом Пауэр написала в своем микроблоге в твиттере.

«Мне очень жаль, что администрация Обамы не признала геноцид армян», — написала она. Пауэр заявила, что сопереживает армянам по всему миру в очередную годовщину трагедии. «102 года назад османские власти начали бойню, в ходе которой были убиты 1,5 млн человек. Практически каждого члена общины армян США каким-то образом коснулся геноцид. Из-за того, что Турция продолжает отрицать его, он остается открытой раной», — заключила она.

Мария Захарова: сердцем мы 24 апреля с армянским народом, где бы ни находились

Сердцем мы 24 апреля с армянским народом, где бы ни находились, написала на своей странице в социальной сети Facebook официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«24 апреля – День памяти жертв геноцида армян. Кто-то не признает название „геноцид”, кто-то подвергает сомнению число жертв, дискутирует „было-не было”. Российская Госдума ещё в 1995 году приняла постановление „Об осуждении геноцида армянского народа в 1915-1922 годах на его исторической родине – в Западной Армении”, – отметила Захарова. «Сердцем сегодня с армянским народом, где бы мы все ни находились», – подчеркнула она.

Родным турецкого солдата-армянина “компенсируют” смерть сына

Высший военный суд Анкары принял решение о возмещении компенсации в размере 40 тыс. турецких лир (11 тыс. долларов) семье Севака Шахина Балыкчи, убитого сослуживцем-турком 24 апреля 2011 года в одной из воинских частей в провинции Батман.

Как сообщает «Агос», в решении военного суда отмечено, что по 16 тыс. лир предоставляется родителям Севака, а 8 тыс. – его сестре. Адвокат Джем Халавурт отметил, что сумма компенсации просто смехотворная, и они собираются обжаловать это решение.

Напомним, что утром 24 апреля 2011 года Севак, рядовой жандармской части, был убит своим сослуживцем - Кванчем Агаоглу. Жандармерия объявила, что убийство произошло будто бы от случайного выстрела. Но родители Севака настаивают, что их сына убили за то, что он – армянин. Отметим, что суд приговорил виновника трагедии к 4,5 годам лишения свободы за убийство по неосторожности. Однако Военный кассационный суд отменил этот приговор и принял решение пересмотреть дело с нуля.

Свадьбу 24 апреля в городе Кимры прервал ОМОН

Надолго запомнится участникам свадьбы в Кимрах этот понедельник. Молодожены спешили в ресторан «Аура», где их уже ждали друзья и родственники. Гостей на свадьбах с национальным кавказским колоритом всегда бывает много. В этот раз в районном центре Тверской области играли азербайджанскую свадьбу.

Как пишет kimrypress.ru, сложный для межнациональных отношений день выбрали для свадьбы Рафик Гурбанов и Эльмира Халилова – 24 апреля 2017 года (День памяти жертв геноцида армян). Дело в том, что молодожены и основная часть гостей – азербайджанцы. А история двух кавказских народов не позволяет расслабляться силовикам в этот день. Возможно, многим в зале представилось сценарным сюрпризом внезапное появление десятка крепких мужчин в камуфляже. Однако испуг, озабоченные лица организаторов праздника и вполне реальное оружие в руках у бойцов спецподразделения вмиг стерли улыбки на лицах. Людей в зале попросили соблюдать спокойствие, предложив предъявить документы. А в редакцию «Кимры Сегодня» позвонил родственник жениха и сообщил о происходящем. Комментарии силовиков, согласно изданию, были односложными – ведется проверка паспортного режима, ничего чрезвычайного, рутинная работа.

Не рутинной была только вынужденная пауза на свадьбе. С 18.30 до 20.30 гости просто ждали продолжения банкета. Сначала проверили всех внутри помещения, затем осмотрели машины прибывших на праздник и отдельно побеседовали с теми из гостей, кто оказался без документов. В начале девятого часа вечера проверяющими были принесены публичные извинения за причиненные неудобства и свадьбу разрешили продолжить.

В публикации подчеркивается, что профилактические меры со стороны власти региона были усилены после того, как в Твери шесть лет назад 24 апреля произошел конфликт между молодыми представителями армянской и азербайджанской национальностей. В результате столкновений были ранены семь человек. При этом отмечается, что День памяти жертв геноцида армян в Кимрах проходит всегда организованно. Траурные шествия заканчиваются митингом и поминальным молебном у стен православного храма. Так было и в этом году. Согласно же комментариям представителей старшего поколения азербайджанской диаспоры, совпадение даты случайное, и никто из собравшихся не думал в такой важный для молодоженов день о каком-то противостоянии.

Основатель WikiLeaks Дж.Ассанж о геноциде армян

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что Турция пытается скрыть правду о геноциде армян в Османской империи 1915 года.

«Во время геноцида армян были убиты 1.5 млн человек. Я знаю, я изучал это, а Турция пытается скрыть правду», – написал Ассанж в своем микроблоге в Twitter.

В Баку заблокировали российские телеканалы из-за упоминания о геноциде

Некоторые кабельные операторы Азербайджана перестали ретранслировать российские телеканалы ТНТ и ТНТ 4.

В компании заявили, что каналы отключены в связи с тем, что они демонстрируют ролики o геноциде армян. Вещание будет восстановлено после 25 апреля. А пока вместо них вещают турецкие каналы.