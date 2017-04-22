Армянская мозаика

Убитый в центре Москвы коммерсант был должен киллеру $3 млн

Владелец торгового центра на юге Москвы, бизнесмен Александр Багирян был смертельно ранен 19 апреля возле его офиса на Симоновском Валу на глазах охраны и свидетелей, не ожидавших, что экс-компаньон предпринимателя вытащит пистолет и начнет палить, пишет «Московский комсомолец» (20.04.17).

Как стало известно «МК», в районе 21.00 61-летний Багирян в сопровождении секьюрити выходил из бизнес-центра, когда раздались выстрелы. В сторону предпринимателя были выпущены как минимум пять пуль. Причем стрелял бывший компаньон коммерсанта. Ранее мужчины вели совместную деятельность — у них был небольшой завод в Подмосковье по изготовлению стеклотары для алкогольной продукции. Затем мужчины разбежались, но Багирян, по словам партнера, остался ему должен по долговым обязательствам около 3 миллионов долларов. В среду мужчина пришел в офис к Багиряну — сначала разговор протекал в мирном русле. И должник якобы обещал вернуть деньги. Но, когда мужчины вышли из офиса на улицу и направились к своим машинам, тот, по словам компаньона, отказался от своих слов и заявил, что деньги не вернет. Тогда предприниматель и открыл огонь. Кстати, стрелял он из пистолета Макарова, который остался у него еще с «лихих» 90-х годов. В тяжелом состоянии с огнестрельным ранением брюшной полости Багиряна доставили в больницу, где спустя некоторое время он скончался. Охранник убитого самостоятельно задержал стрелявшего и сдал прибывшим полицейским из ОМВД по Даниловскому району. Как сообщили в ГСУ СК России по Москве, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Кстати, знакомые Багиряна не один раз предостерегали коммерсанта о подобном исходе, так как у мужчины было много недоброжелателей. Один из работников даже уволился незадолго, предчувствуя трагедию. Дело в том, что в последние годы коммерческие дела Багиряна шли из рук вон плохо, он погряз в долгах. Кстати, бизнесом мужчина занимался всей своей большой семьей. Началось все в начале 2000-х годов, когда армянин (тогда он числился гендиректором ООО «Промстройинвест XXI Век», вид деятельности компании — оптовая торговля) заключил с Департаментом городского имущества Москвы договор аренды земельного участка по адресу: Симоновский Вал, владение 26А (площадью 4,5 тыс. кв.м.) в целях эксплуатации и реконструкции существующего административного здания. Бизнесмен выстроил на этом месте современный бизнес-центр, а в 2009 году оформил его в совместную собственность со своими детьми — Александром, Эммой и Карэном. Здесь он открыл еще одну фирму — ООО «Инпромсервис» (бизнес в сфере поставки подшипников). Арендную плату за земельный участок Багирян платил не в полном объеме, из-за чего московские чиновники в конце 2016 года подали на коммерсанта в суд и выиграли дело. Багирян и его дети должны были выплатить городу почти 11 млн рублей. Как судачат знакомые, компания ООО «Инпромсервис» Багиряном была организована для отвода глаз. В реальности большую часть времени он посвящал другим своим бизнес-проектам, в частности торговому центру на Алма-Атинской улице. А здесь были одни проблемы — огромное число претензий от выполнивших работы подрядчиков, с которыми Багирян не расплатился. В конечном счете нервы одного из экс-компаньонов не выдержали, и он взял в руки пистолет.

The Guardian: Азербайджан выделил 30 млн евро для подкупа делегатов ПАСЕ

В коррупционном скандале в ПАСЕ с участием азербайджанской делегации всплыли новые подробности. Бывший азербайджанский дипломат, а ныне диссидент Ариф Маммадов и делегат ПАСЕ от Швеции Тобиас Билльстрём рассказали The Guardian о взятках, которые Баку предлагал делегатам.

По словам Маммадова, в распоряжении азербайджанской делегации было 30 млн евро на лоббирование интересов Баку. «Эти деньги предназначались для подкупа членов делегаций и ПАСЕ в целом», - отметил он. «Азербайджан использует ассамблею, чтобы придать видимость легитимности авторитарному правлению своего президента Ильхама Алиева, который правит страной с 2003 года”, - сообщает издание. Шведский парламентарий в свою очередь рассказал, что один из делегатов говорил, что ему предлагали взятку за голосование. В публикации британской газеты отмечается, что, хотя Совет Европы призвал к незамедлительному расследованию, во время встречи по коррупционному делу в марте, однако, окончательного решения на этот счет так и не было принято. Билльстрём подчеркивает, что будет немыслимо, если Совет Европы откажется выполнять просьбу о независимом расследовании, ибо обвинения слишком серьезны. Напомним, в марте этого года стало известно, что депутат ПАСЕ от Италии Лука Волонте получил 2.39 млн евро от Азербайджана и прокуратура Милана возбудила уголовное дело по этому поводу. Как отмечает европейская пресса, Азербайджан в последние годы прилагал максимум усилий для того, чтобы избежать официального негативного вердикта Совета Европы относительно ситуации с правами человека. Еще одной причиной попыток подкупа являются резолюции, касающиеся карабахского конфликта.





Forbes назвала богатейших россиян: среди них 6 армян

Российский Forbes составил ежегодный рейтинг богатейших российских предпринимателей: среди них 6 армян.

На 32 месте владелец группы «Ташир» Самвел Карапетян с состоянием 3,400$ млрд. На 48 месте владелец группы «Росгосстрах» Данил Хачатуров с состоянием 2$ млрд. На 99 месте занимающийся инвестициями Рубен Варданян с состоянием 950$ млн. На 123 месте занимающийся инвестициями Альберт Авдолян с состоянием 800$ млн. На 146 месте занимающийся страхованием и недвижимостью Николай Саркисов с состоянием 700$ млн. На 147 месте занимающийся страхованием и недвижимостью Сергей Саркисов с состоянием 700$ млн. Ну а первое место в данном рейтинге занял совладелец НОВАТЭКа и СИБУРа Леонид Михельсон. Его состояние за год выросло на $4 млрд до $18,4 млрд.

Шахназаров попал в украинский “черный список”

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров попал в список украинского сайта «Миротворец», занимающегося «исследованием признаков преступлений против национальной безопасности страны».

Имя Шахназарова внесено в рубрику «Чистилище». Как отмечается на сайте «Миротворец», Шахназаров впал в немилость за «антиукраинскую агитацию». Популярного российского режиссера армянского происхождения обвиняют в «манипулировании общественно значимой информацией» и во «вмешательстве в дела суверенного государства». Минкульт Украины еще в 2015 году объявил Карена Шахназарова персоной нон-грата. Сообщается также, что СБ Украины запретила въезд в страну секретарю Союза журналистов России (СЖР) Ашоту Джазояну и главному сомелье России Артуру Саркисяну.

Если Лапшина осудят, Тель-Авив будет добиваться его перевода в Израиль

«Мы предпринимали усилия и продолжаем их предпринимать для того, чтобы помочь Александру Лапшину, который одновременно гражданин и России, и Израиля», - заявила Интерфаксу министр юстиции Израиля Аелет Шакед.

«Если он будет осужден в Азербайджане, то мы будем добиваться того, чтобы свое наказание он отбывал в Израиле», - отметила она. Напомним, на днях жена блогера сообщила, что он был переведен в санчасть СИЗО с тахикардией, хотя раньше проблем с сердцем у него не было. За несколько дней до этого суд в Азербайджане продлил срок ареста Лапшина еще на три месяца.



