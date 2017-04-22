Иноверные армяне Турции: вчера, сегодня, завтра

Современные проблемы амшенских армян

Армяне и цивилизованный мир через несколько дней отметят 102-ю годовщину армянской катастрофы – геноцида 1915-1923 гг. Скорбная дата не будет также забыта иноверными армянами Турции и стран регоина. Эта тема, особенно криптоармян и исламизированных армян, сложна и глубока и уходит корнями по меньшей мере к началу XIX века.

Это явление - еще одно свидетельство геноцида. Убийство Гранта Динка стало своего рода ключом, открывшим «ящик Пандоры» турецкого общества и тщательно охраняемых государством секретов. Ниже публикуем статью С.Оганян об иноверных соотечественниках.

«Вспомним о тех, кто выжил»

В период геноцида армян десятки тысяч армянских девушек и молодых женщин были похищены турками и курдами, стали их рабынями, при этом тысячи и десятки тысяч приняли ислам лишь для того, чтобы избежать депортаций и резни, что многие тысячи спасались бегством, ища укрытия в курдских и алавитских деревнях.

Абсолютно прав был Грант Динк, когда повторял: «Мы говорим о тех, кто был уничтожен в 1915 году, давайте же лучше вспомним о тех, кто выжил».

А недавно опубликованные в «Akunq.net» османские документы, (обнаруженные в архивах американцем Геворгом Акопяном), где министр внутренних дел Турции Талаат-паша дает указания по претворению в жизнь политики исламизации в отношении армян, в очередной раз подтверждают преступную политику турецкого правительства. За последние годы таких документов и свидетельских показаний потомков жертв геноцида армян обнаружены и опубликованы тысячи. Это при том что еще не открыты секретные архивы турецкого государства по данному вопросу.

Тайна армянских корней в третьем или четвёртом поколении после геноцида может громко заявить о себе в новой тождественности. По результатам неофициальных опросов, проведенных в Западной Армении, каждый третий назвал одну из своих бабушек армянкой. Этот факт, скрываемый до недавнего времени, теперь ясно показывает, что новое поколение пытается обрести свою армянскую идентичность.

Криптоармяне, скрывая свою идентичность, не только продолжают втайне придерживаться некоторых национальных и религиозных обычаев, но и стремятся брать в жены или выходить замуж за таких же, как они. Причем при заключении таких браков на второй план отодвигаются возрастные, классовые, социальные и другие различия. Эту традицию они стараются сохранить также в Европе, куда мигрировали их многочисленные семьи.

Как отмечает историк Мартик Гаспарян в своей книге «Тучи не могут долго скрывать солнечный свет», армяне, скрывающие свое происхождение, стали головной болью турецких националистов. Последним кажется, что в «нужный момент» криптоармяне способны чуть ли не парализовать Турцию.

В преддверии 102-летия геноцида армян истерия придворных историков достигла апогея, что вызвало большой резонанс в турецких СМИ, в политических и научных кругах. В частности, по словам одного из них, Юсуфа Галачоглу, курды-алеви являются сменившими веру армянами, которые приняли ислам и сменили свои имена, дабы спастись от «переселения 1915 г.». Как утверждает вышеназванный фальсификатор истории, он имеет сведения о 100 тысячах армян: их прежние армянские имена, турецкие имена, место жительства и т.д.

Защищая точку зрения Галачоглу, Абдурахман Кутюк, подтверждая, что факты смены вероисповедания действительно имели место, добавил: «В Киликии случаи смены веры армянами были зафиксированы в 1909 и 1915 годах». Только лишь эти даты уже свидетельствуют, что случаи смены веры непосредственно связаны с погромами киликийских армян в 1909 году и геноцидом в 1915 году.

Возвращаясь же к вопросу существования сменивших веру армян в среде курдов-алеви и зазов, отметим, что есть подтверждающие это факты, и в годы геноцида множество армян действительно нашли убежище у дерсимских алеви. У дерсимских алеви до сих пор распространено выражение «Армянин нашего дома», что можно воспринять как прямое свидетельство и память о том, что в своих домах они дали приют армянам.

Известно, что турецкое правительство регистрировало исламизированных армян определённой системой нумерации для того, чтобы упростить их тайную идентификацию. В списках они отмечали каждую деревню и армянский клан, которые были насильно исламизированы с начала XIX века и которым удалось пережить геноцид.

Сбор государством подробных данных об армянах имел конкретную цель. В 1938 г. в Дерсиме турецкое государство организовало погромы и, рассказывая о них, многие свидетели из дерсимских алеви ссылались на рассказы старших - очевидцев этих погромов, согласно которым главной мишенью турецкой армии тогда были армяне, спасшиеся после 1915 года. Фактически турецкое государство, собрав в 1936-1937 годах подробные данные о сменивших веру армянах, в 1938 году в Дерсиме истребило часть из них.

Армяне Турции – какие они?

Тюрколог из ЕГУ Рубен Мелконян разделяет армян Турции на 4 группы. Первая из них – армяне, проживающие в самом Амшене и исламизированные еще в XVII-XVIII веках, но сохранившие идентичность: язык, диалект, привычки, обычаи. Вторая группа – это криптоармяне, сохранившие идентичность посредством браков исключительно между собой. Третьей группой являются не сохранившие идентичность исламизированные армяне, сочетавшиеся браками с мусульманами и т.д. Четвертая группа состоит из людей, имеющих армянское происхождение, но себя армянами не считающих.

Отдельной группой являются константинопольские армяне-христиане, и большое значение имеет то, как они сами относятся к исламизированным армянам. Похоже, что армянская община в Стамбуле и, что ещё более критично, бывший викарий Константинопольского патриархата ААЦ архиепископ Арам Атешян, не могут или не хотят считаться с фактом их существования.

Оппонентом к такому подходу выступила амшенская армянка из округа Хопа провинции Ардвин, писательница и исследователь Хюррие Шахин. В своей книге «Как политика ассимиляции ликвидирует языки: история армян и армяне Амшена» она пишет: «В мире есть и другие общества, которые объединились вокруг языка, а не религии. Религию не должны путать с этническим происхождением. Утверждение «армянин не должен быть мусульманином» - не верный и не научный подход. Мы должны преодолеть эту позицию. Необходимо, чтобы армяне и амшенцы выдвигали на первый план не религию, а язык и самобытность».

По мнению Рубена Мелконяна, наши соотечественники еще со времен Российской империи представляют собой интерес для центров силы, имеющих интересы в Турции. В 20-30-е годы прошлого века эта тема изучалась американцами и британцами. В конце XX века в связи с резким ростом миграции турок данной темой активно заинтересовались и власти Германии.

Рассмотрим вопрос об исламизированных амшенских армянах и хемшилах.

Армяне, проживающие в Западной Армении, традиционно исповедовали христианство и начали подвергаться исламизации под острием турецкого ятагана еще в XV-XVI веках. Часть наших соотечественников, отвергнув исламизацию, в конце XIX и начале XX века бежала в Восточную Армению, Россию, Абхазию и страны христианского мира.

Вышеназванные амшенские армяне являются потомками неисламизированной части амшенцев, которые вынужденно покинули родной Амшен в период обращения в ислам остального населения и насильственного отуречивания, а также потомками жертв геноцида.

Будучи христианами, они сохранили самобытную культуру и особое амшенское самосознание. Как и другие амшенские этногруппы, они говорят на амшенском диалекте армянского языка. Они делятся на несколько субэтнических групп, названия которых происходят от областей Западной Армении и Амшена: трапезундцы, ордусцы, дженикцы и т.д.

Совсем иная ситуация в Турции. До захвата Османской империей Трапизона и близлежащих территорий в 1461 году люди, населяющие Амшен, были последователями Армянской Апостольской Церкви, говорили по-армянски и считали себя армянами. Данные о населении Амшена показывают, что в XVIII - XIX веках часть амшенских армян-христиан эмигрировала на Запад, а вторая половина была насильственно исламизирована.

Нужно отметить, что были и те, которые, став мусульманами, все равно покинули эти места. Не будет также ошибкой отметить, что большинство оставшегося в Амшене населения – криптоамшенцы. Многие уже потеряли свои корни и национальную идентичность, не признают себя потомками армян, называют себя хемшилами.

Исламизированные амшенцы территориальных требований к Турции сегодня не предъявляют, однако понятно, что при появлении соответствующего запроса армяне-мусульмане через определенный промежуток времени могут превратиться для Турции в серьезную проблему.

Саида ОГАНЯН

Окончание в след. номере