Армянская мозаика

Потомки гуннов

Село Гунайка как центр Вселенной...

В одном из старейших печатных изданий Краснодарского края – газете «Туапсинские вести» - вышла в свет любопытная статья, главными персонажами которой стали наши соотечественники. «НВ» с большой симпатией и пиететом к автору - Светлане Светловой публикует этот материал.

Раз, два, три, четыре …пять! Мы идем искать Гунайки! Нашли все, кроме третьей. А еще потрогали вулканические «бомбы», заглянули в бездонную пещеру, походили по «самолет-поляне». И познакомились с совершенно счастливыми людьми.

Для супругов Тонаконян, как и еще для доброй сотни людей, решившихся жить в Гунайке, это село по-прежнему – центр Вселенной. Потому их связывают невидимые нити с их предками, которых когда-то приютила эта земля. Потому что и их дети, внуки, правнуки – где бы ни были! – все равно приедут сюда – рано или поздно.

В самом центре села Гунайка, что в 63 километрах от Туапсе, на развилке дорог стоит удивительный указатель. На нем указано, сколько километров от Гунайки до «остальных» столиц мира – Москвы, Берлина, Токио, естественно – Еревана, Вашингтона… И в этом – менталитет гунайцев, которые сами про себя говорят, что они потомки гуннов.





Центр Вселенной

Маленькое селение в пять улиц на самом деле знают и в Америке, и в Европе, и в разных концах России. А уж в Туапсинском районе – точно. Потому что практически каждый второй местный армянин имеет гунайские корни. Правда, есть Первая Гунайка, и Вторая, и Четвертая, и даже Пятая! А вот третьей мы так и не нашли…

Путь ведет вдоль извилистой реки Гунайки, которая до прихода в эти края русских именовалась Сеже. А жили здесь племена адыгов, которые в 60-х годах позапрошлого столетия сменили казачьи поселения – после того как появился пост Гунайский, а потом и станица Гунайская. «Известен факт, – рассказывал краевед Александр Суслин, – что казачье поселение не смогло адаптироваться в этих непростых местах. Поэтому сюда правительство пригласило на освоение земель греков, армян».





Потомки гуннов

– По-адыгейски «гъуане» – дыра, отверстие в значении пещера, а «къо» – балка, долина, т.е. «гунайка» – долина пещер, – говорит Александр Суслин. – И в начале этой реки, там, откуда она вытекает из горы, есть бездонная пещера. Видимо, древние адыги поэтому обозначили одну из гор как «дыру». Сами гунайцы любят другую версию – что они потомки гуннов – «гоннако», кочевого народа из угров и сарматов, прибывших сюда в IV веке во время Великого переселения.

Но как Гунайка стала чисто армянским селом? В конце 20-х греки начали массово уезжать на историческую родину. Пустующие дома заняли армяне. Спустя какое-то время греки вернулись, и вернувшиеся обосновались уже рядом, на хуторах. Так хутор Челялух превратился в Первую Гунайку, хутор Чяндар – во Вторую Гунайку.

– Говорят, до войны была и Третья Гунайка, – рассказывает уроженец хутора Челялух Карапет Чакрян, – но недолго. Когда я был маленьким, старики мне показывали поляну между Второй и Четвертой Гунайками – где была Третья. Но тогда уже там не оставалось ни фундаментов домов, ни каких-либо других признаков человека. Только память…

Сам Карапет Чакрян родился и вырос, как он говорит, в селе Первая Гунайка. Там он ходил в школу (его мама была учительницей). Все село – это родственники семьи Чакрян. Три брата были основателями рода. И хотя сейчас это хутор, где всего 16 дворов, каждую последнюю субботу августа сюда съезжаются выходцы из Первой Гунайки со всей страны. А вот Четвертая стала центром местной Вселенной.

Первый председатель

Расцвет Четвертой Гунайки пришелся на послевоенные годы. Жив и здравствует первый председатель селькома Согомон Аракелян. Он и сегодня может многое вспомнить из тех времен. Как на следующий день после свадьбы его нашел дальний родственник: в Гунайский сельсовет срочно требовался секретарь – человек, владеющий грамотой. Его, 18-летнего мальчишку, посадили в комнате, дали печати и даже не объяснили толком, как выдаются справки и какую печать куда ставить. Но уже через неделю он заправски «секретарил». Как через четыре года службы в армии вернулся в Гунайку и стал уже председателем. Как он старался сделать ее центром Вселенной! При нем впервые здесь зажглась лампочка Ильича и появились первые дороги. Причем не кто-то наемный строил, все – сами, своими руками! Почему люди откликались? Да устали жить в грязи и в темноте, хотели лучшей доли, а сельская власть хотела того же.

Аракелян смог добиться, чтобы в Гунайке организовали отделение чайсовхоза! И все для того, чтобы земляки имели работу. «Люди тогда, в 1959 году, шли в сельсовет: «Дай работу, председатель!» И он дал им эту работу, правда, для этого пришлось пробиться к первым лицам края. Так же всем селом отстроили школу…

Были и бунты на Гунайке

– Я не мог видеть, как женщины после работы на табачном поле буквально опухают, – рассказывает Согомон Аракелян. – Табак-то ядовитый! Вот и выписал невиданную ранее технику: агрегат для посадки табака. А люди, веками выращивающие табак вручную, не верили, что с ним можно так запросто. Да и как будет с оплатой, если вместо сотни женщин будет работать один этот агрегат? Вот женщины и взбунтовались… Я уперся: «Вручную сажать не дам!» А чтоб успокоить колхозниц, зарплату женщинам оставил прежнюю.

Вот так на Гунайке внедрялась механизация…

Именно тогда, в 50-е годы, на несколько лет расцвела и Пятая Гунайка. «Пятой» Новое Урочище недалеко от Четвертой назвали сами местные жители. Этот посёлок появился в конце 50-х специально для лесорубов. Вырубки ушли уж очень далеко в горы, жизнь селения начала замирать. Люди начали переселяться в соседнюю, Четвертую Гунайку. Окончательно посёлок был заброшен в начале 70-х. Сегодня от него осталось около двадцати холмиков в лесу – это остатки фундаментов домов.





Открытия и легенды

Дорога на Гунайку много видела! В годы войны по ней ездили немецкие мотоциклы, перегоняли скот. Пытались даже перегнать местное население в сторону Апшеронска. Гнали-гнали колонну людей, а потом махнули рукой – идите, куда хотите! В годы войны Гунайка была под немцами, но абсолютно пустой – все жители ушли в горы…

Главной достопримечательностью Гунайки, кроме удивительных лесных красот и грибных мест, является, конечно же, та самая бездонная пещера у истоков реки Гунайка. «При мне лесорубы сколько ни кидали туда камень или даже железяку, ни разу не слышали, чтобы предметы достигли дна, – рассказывает краевед Александр Суслин. – Никто не знает, сколько метров глубиной эта «дыра», никто ее не исследовал».

Вторая – водопад у истоков той же реки. Он находится за хутором Котловина, который сегодня закрыт шлагбаумом и объявлен частной территорией. Впрочем, любопытных туристов это не останавливает, они смело идут вдоль реки и любуются 7-и метровым водопадом. И еще десятком поменьше.

Недалеко от УЗК – это поселочек после Октябрьского, по пути к нашим Гунайкам, гуляя вдоль реки, можно наткнуться на вулканические «бомбы». Так называются огромные камни-валуны. Их видно с дороги. Известна Гунайка в крае и благодаря своей извилистой и трудной 16-километровой трассе. На этой грунтовой дороге постоянно проходят этапы краевых ралли по горным гонкам.

Корова в каждом доме

Зато в каждом доме, в отличие от первых, переселенцев, держат корову, кур, прочую живность, так или иначе помогающую выжить. Стучимся в дом, в загоне возле которого гуляют телята этого года. Здесь живут Тигран и Манушак Тонаконян и их взрослый сын с семьей. «Мы и мечтали жить в таком месте, – рассказывает Манушак. – Хотели заниматься сельским хозяйством. Вот уже почти сорок лет возделываем эту землю».

Все здесь родит! Когда-то здесь были плодоовощные совхозы, и помидоры, говорят, росли величиной с головку маленького ребенка. Манушак и Тигран оформили землю под личное подсобное хозяйство. И это, в отличие от других селян, которые держат скотину по-старинке, без оформления, дает им преимущества. В прошлом году все их шесть коров отелились, и на каждого теленка они получили субсидию. В Туапсинском районе работает программа по субсидированию, и Тонаконяны испытали это на себе… Кроме коров – еще и куры, утки. И теплицы. А когда сыновья летом свозят в этот большой двор внуков и внучек, то повернуться некогда. «Но это и счастье, – говорит Манушак. – Внуки то и дело бегают ко мне: «Бабуля! Дай мадзун!» Где в городе они выпьют парного молока? Откуда будут знать вкус настоящего сыра? А с другой стороны, мы их тоже приучаем трудиться на земле».

И «скелет динозавра»

Четвертая Гунайка сегодня опустела, перестала быть местным райцентром. «Потомки гуннов» рвутся в город, другие столицы мира и добиваются там многого. А брошенные полуразрушенные дома – как укор тем, кто хочет жить вдали от цивилизации. Впрочем, электричество здесь проведено. Периодически даже бывает интернет и спутниковое телевидение с сотовой связью. Ломается все это часто, а мастеров, по словам местных жителей, не дозовешься. Один продуктовый киоск, один фельдшер, один почтальон. Пожалуй, это вся инфраструктура. Да! Автобус сюда ходит утром и вечером.

Но факт и то, что никакой деятельной жизни типа производства там нет. Совершенно сюрреалистически стоят проросшие молодыми деревьями, как большой травой, бывшие совхозные фермы (со стороны они похожи на скелет динозавра). Нет-нет, в лесу застрекочет трактор лесоруба. Лес здесь по-прежнему рубят, но поди разбери – законно или нет? И все же для доброй сотни людей, решившихся жить в Гунайке, это село по-прежнему – центр Вселенной. Потому их связывают невидимые нити с их предками, которых когда-то приютила эта земля. Потому что и их дети, внуки, правнуки – где бы ни были! – все равно приедут сюда – рано или поздно.





“Барев, ахпер”, “пох чка”

Если в магазинах аэропорта вы видите магнитики в виде гранатов и винограда, то добро пожаловать в Армению, пишет Международное издание о Кавказе Jamnews, представляя советы для туристов, готовящихся посетить Ереван.

«Перед поездкой желательно научиться произносить несколько выражений, которые помогут вам выпутаться из любой ситуации. Знайте, что мужчины приветствуют друг друга словами «барев, ахпер» (здравствуй, брат), независимо от того, знакомы они или нет. Выражение «цавт танэм» (возьму твою боль себе) может показаться странным, но оно обладает волшебной силой и может сгладить любые конфликтные ситуации. А если вам сложно сказать «цавт танэм», можете заменить его на «мернем сртид» (умру за твое сердце). Если вы ограничены в средствах и не хотите спустить все на такси, запомните выражение «пох чка» (денег нет)», — пишет издание. В материале также приводится список наиболее важных для посещения мест в Ереване. Среди них, помимо площади Республики, Каскада, Театра оперы и балета, также коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат» и знакомство с «местными знаменитостями» — дедушкой Левоном на роликовых коньках и дедушкой Сасуном в военной форме. «Перед отъездом не забудьте купить суджух, бастурму и лаваш: в пути они не испортятся, и их можно спокойно упаковать в чемодан», — советует издание.

Ведущий вуз России выпустил первых специалистов по изучению архивов геноцида и холокоста

В Историко-архивном институте Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) состоялась торжественная церемония выпуска первых специалистов, прошедших курсы повышения квалификации «Архивы холокоста и геноцидов».

Первыми выпускниками новой программы стали 8 человек, сообщил РУСАРМИНФО один из организаторов программы, эксперт лаборатории Истории диаспор исторического факультета МГУ им.Ломоносова Ваграм Карапетян. По его словам, это сотрудники госархивов России и представители армянских общественно-просветительных организаций. В ходе обучения их ознакомили с архивными фондами и коллекциями отечественных и зарубежных архивов, а также современными методами анализа этой документации.

Турстатистика неплохая,

реальность - так себе…

За первые 3 месяца этого года число турвизитов в Армению в сравнении с тем же периодом 2016 года выросло на 18,2%, заявила журналистам председатель Госкомитета по туризму Министерства экономического развития и инвестиций Зармине Зейтунцян.

По ее словам, это довольно существенный показатель. «За первый квартал текущего года Армению посетил 599 тыс. 341 турист, за аналогичный период предыдущего года – 498 тыс. 291», - сообщила Зейтунцян. Основной рост, согласно главе Госкомитета по туризму, обеспечил Иран – 17,7%. Доля России, добавила она, составила 7,5%. В первой пятерке стран также Китай, Германия и Франция с более низкими показателями.

От «НВ».

Цифры цифрами, но думаем, не ошибемся, если заметим, что особого скачка по сравнению с прошлым годом на самом деле не наблюдается: всего 110 тысяч 050 человек. Не густо. И если учесть, что на государственном уровне особой работы в сфере развития туризма не ведется (то начальство нерадивое, то пересменка кадров), то хвастаться и вовсе нечем. По крайней мере если что и делается, то на уровне частных туроператоров. Опять же, как заметила сама Зейтунцян, основной процент приезжих обеспечивается за счет иранцев и россиян. Эта тенденция, пожалуй, никак с нашими достижениями не связана: соседи приезжают на Новруз, россияне – потому что не нужно возиться с документами, вкусная еда и сравнительно дешево. Впрочем, с последним доводом можно и поспорить. Критика ради критики - ненадежное кредо и не очень удачный метод обозначить проблему, тем не менее хотелось бы знать, когда же в нашей турсфере решатся самые примитивные проблемы? Начиная от мусорных завалов возле архитектурных памятников, заканчивая элементарными сортирами. Когда аэропорт перестанет требовать мзду за багажные тележки? Вопросов не счесть, и все они касаются отнюдь не частников…

Ни денег, ни документов: трое детей Гургена могут остаться сиротами

В Липецке 48-летнему гражданину Армении, воспитывающему в одиночку троих детей, грозит выдворение из России. Гурген (имя героя истории изменено), переехавший из Армении в Липецк 15 лет назад, до недавнего времени был женат на липчанке.

По словам мужчины, разлад в семье произошел из-за того, что его бывшая супруга «любила погулять». При официальном разводе по решению суда трое детей остались с отцом, пишет “Комсомольская правда” Липецка, представляя сложную ситуацию, в которую попал мужчина. «В настоящее время гражданин Армении живет в России на незаконных основаниях: он не сумел оформить гражданство и просрочил право на пребывание в России. Работать официально он не может, зарабатывает на жизнь «шабашками». Все это грозит тем, что его с умственно больной матерью, которая также просрочила подтверждение гражданства, в любой момент могут выслать на родину как незаконных мигрантов. И таким образом трое детей, которых кормит и воспитывает именно он, могут остаться сиротами при живых родителях. И тогда их права уж точно будут нарушены», — пишет издание. Сам мужчина объясняет ситуацию с документами чередой неприятностей и нежеланием чиновников реагировать на его обращения. По словам Гургена, если ему не удастся добиться решения своей проблемы через миграционную службу, он намерен обратиться с жалобой к Владимиру Путину.





В Екатеринбурге ФСБ поймала мошенника “майора Гришу”

Бывший гражданин Армении выкачал через свердловский военкомат треть миллиона рублей, сообщает ural.aif.ru

Сотрудники УФСБ по Центральному военному округу довели до суда уголовное дело в отношении бывшего гражданина Армении, ныне имеющего гражданство РФ Гриши Тумасяна. 57-летний житель Свердловской области был обвинен в мошенничестве при получении выплат военным пенсионерам.

Гриша Тумасян попал в поле зрения контрразведчиков в 2016 году. Чекистов насторожило, что указанный гражданин, получив российское гражданство в южном регионе страны и встав там на воинский пенсионный учет, уже менее чем через год переехал в Свердловскую область. Во всех военкоматах он вставал на учет как майор запаса Вооруженных сил Республики Армения, что обеспечивало ему выплату военной пенсии. Сотрудники ФСБ через Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России инициировали проверку данных, указанных в пенсионном деле Тумасяна. По ее итогам установлено, что в архивах Министерства обороны Республики Армения какие-либо сведения в отношении «майора Тумасяна» отсутствуют. Таким образом, выяснилось, что находящееся в военном комиссариате личное дело «мигрирующего пенсионера» полностью сфальсифицировано, а осуществлявшиеся на протяжении более года ежемесячные денежные выплаты незаконны. Всего предприимчивый иммигрант, получая пенсию как российский военный пенсионер, получил из федерального бюджета около 320 тыс. рублей. По решению суда Тумасян, признав вину и частично компенсировав ущерб, был приговорен к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также денежному штрафу.