Армянская мозаика

Армянская невеста евродепутата и свадьба в Карабахе

Депутат Европейского парламента из Люксембурга Франк Энгель (на снимке в армянском национальном костюме со своей невестой) планирует сыграть свадьбу в Нагорном Карабахе, сообщил бывший наблюдатель на парламентских выборах в Армении депутат Борис Зала, рассказывая о своей поездке в Нагорный Карабах.

РУСАРМИНФО удалось выяснить имя избранницы Франка Энгеля и предположительную дату торжества. Невеста Энгеля — Татев Манукян, родом из Армении, сейчас живет в Брюсселе. После окончания Экономического университета в Ереване она продолжила учебу в Швеции, а затем отправилась в Брюссель. Свадьба планируется летом 2017 года. Ранее Татев опубликовала на своей странице в соцсети фото с Франком Энгелем в национальных армянских костюмах, подписав его: «Это было после четырёхдневной войны, когда после наших бурных обсуждений Франк сказал: «Они (азербайджанцы) не возьмут не единого миллиметра земли. Если нужно будет – я надену военную форму. У меня побежали мурашки по коже и я, улыбнувшись, сказала: «Это более впечатляюще, чем сказать «я тебя люблю». Именно во время апрельских событий я поняла, что защитники находятся не только в армии, но и далеко за ее пределами. Мы все готовы носить военную форму». Отметим, что Франк Энгель объявлен Азербайджаном в международный розыск за многократное посещение НКР.





Путин подписал закон о льготах для депортированных из Крыма армян

Документ упрощает порядок получения вида на жительство в РФ депортированным гражданам и их родственникам

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает упрощенный порядок при получении вида на жительство в России для тех, кто был незаконно депортирован с территории Крымской АССР. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, принят Госдумой 5 апреля и одобрен Советом Федерации 12 апреля 2017 года, сообщает ТАСС.

Согласно документу, льготы распространяются на самих граждан, а также на их родственников - бабушек, дедушек, отца, мать, супруга, супругу, детей, внуков, брата, сестру, усыновителя. Теперь для получения вида на жительство в РФ им не потребуется оформлять разрешение на временное проживание при условии представления справки о реабилитации, выданной органами внутренних дел, органами прокуратуры РФ или судом. Закон подготовлен во исполнение указа президента РФ “О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития”. По данным МВД по Республике Крым, реальное количество таких граждан составляет около 40 тыс. человек. Для реализации закона дополнительного финансирования не потребуется.

Песков пожелал Абрамяну выучить, наконец, русский язык

Президент Союза армян России Ара Абрамян отпраздновал свое 60-летие в одном из самых любимых заведений московских миллионеров — ресторане Сафиса.

В числе самых высокопоставленных гостей были министр иностранных дел России Сергей Лавров и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На юбилее присутствовал также лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Президент России Владимир Путин отправил Абрамяну поздравительное послание по случаю юбилея. Со сцены главу Союза армян России поздравляли звезды российского шоу-бизнеса во главе с Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым. Уже к концу торжества в соцсетях появилось множество публикаций с юбилея. Так, сообщается, что Песков пожелал Абрамяну выучить, наконец, русский язык, а Жириновский — “чтобы к его следующему юбилею Арцах был признан всеми странами и армяне вернули обратно Арарат”.

“Я - Саманта Пауэр, и я сдержу обещание”

Экс-посол США в ООН Саманта Пауэр поддержала фильм “Обещание”, рассказывающий о геноциде армян в Османской империи.

В своем аккаунте в Twitter она опубликовала видео, сообщив, что присоединяется к кампании по распространению информации о геноциде армян. “Я - Саманта Пауэр, и я сдержу обещание быть в первых рядах тех, кто защищает права человека”, — сказала экс-посол США в ООН. Мировая премьера «Обещания» состоится 21 апреля.

Школьники “Айб” добрались со своим роботом до Америки

Команда по роботостроению армянской старшей школы «Айб» завоевала бронзу на конкурсе National Robotics Challenge, прошедшем в городе Марион в США.

Армянская команда стала бронзовым призером в номинации «Combat Robot» (Боевой робот), сообщила пресс-служба фонда «Айб». В конкурсе приняли участие более 1 300 школьников, которые представили порядка 400 роботов.





Основатель Reddit взял на премьеру “Обещания” дедушку

Известный предприниматель, основатель американского сайта Reddit Алексис Оганян (на снимке со своей невестой теннисисткой Селеной Уильямс) побывал на премьере фильма «Обещание» в Лос-Анджелесе вместе со своим 95-летним дедушкой Джоном Оганяном.

Видео с премьеры фильма он выложил на своей странице в Facebook. «Горжусь тем, что я пришел на премьеру с одним из моих героев – с 95-летним дедушкой Джоном Оганяном. Пусть армяне продолжают процветать во всем мире. Они не смогли уничтожить нас и никогда не смогут заставить нас замолчать», — написал Алексис Оганян. Он также поблагодарил за фильм миллиардера Кирка Кркоряна, который инициировал создание картины за несколько лет до своей кончины. Мировая премьера «Обещания» состоится 21 апреля.





В Марселе будет площадь имени Тейлеряна

В Марселе откроется площадь имени армянского национального героя Согомона Тейлеряна.

“В торжественном мероприятии 21 апреля примут участие мэр Марселя Жан Клод Годин, общественные деятели Франции и представители армянской общины города», — сообщает Armenian Weekly. Инициатива принадлежит Координационному совету армянских организаций Франции и мэрии Марселя. Как известно, Согомон Тейлерян — армянский деятель, застреливший в 1921 году Мехмета Талаат—пашу, одного из главных организаторов геноцида армян 1915 года. После убийства Тейлерян предстал перед берлинским судом, но был признан невиновным и выпущен на свободу. Из Берлина Тейлерян переехал в Сербию, а затем в США, где и скончался. Похоронен в городе Фресно, штат Калифорния.

Патриарх Кирилл организует встречу духовных лидеров Армении и Азербайджана

При посредничестве патриарха Московского и всея Руси Кирилла готовится встреча духовных лидеров Армении и Азербайджана. Об этом сказал Католикос Всех Армян Гарегин Второй, сообщает eadaily.com (14.04.17).

Глава Армянской Церкви напомнил о том, что при посредничестве патриарха Кирилла уже состоялось пять его встреч с председателем Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде с целью содействия совместным усилиям мирному урегулированию карабахского конфликта. По словам армянского духовного лидера, сроки этой трехсторонней встречи пока не известны и между сторонами ведутся работы по определению повестки. «Сроки встречи пока не уточнены. Сейчас ведутся работы между сторонами по определению даты и формированию повестки встречи», — сказал Католикос Всех Армян агентству «Арменпресс». Католикос также прокомментировал недовольство духовного лидера Азербайджана по поводу реставрации мечети в Шуши. Гарегин II отметил, что председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде должен быть доволен реконструкцией мечети в Шуши, а не протестовать. Ранее сообщалось, что Аллахшукюр Пашазаде планирует поднять вопрос реставрационных работ в мечети в Шуши на встрече в Москве.