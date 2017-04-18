Ереван соблазняют “троянским конем” из беженцев-джихадистов

Еревану пытаются подсунуть очередной «бесплатный сыр». Армении предложено получить особый статус безопасной территории для беженцев, который предусматривает финансовую помощь со стороны международных донорских организаций. Как сообщает армянская служба «Голос Америки», речь может идти о 40 миллионах долларов, сообщает портал kolokolrussia.ru (14.04.17).

С инициативой представления статуса и выделения средств выступили Армяно-американская группа дружбы Конгресса США и американский офис «Ай Дата» (международная армянская организация). Все это преподносится как чуть ли не благодеяние для Армении. АрмИНФО приводит слова исполнительного директора Армянского национального комитета Америки Арама Амбаряна, который уверен, что у его исторической родины есть все шансы получить статус «безопасной территории», поскольку «Армения - страна, пережившая геноцид, армянский народ в своей истории был в статусе беженца и в этом контексте важно то, что Ереван открыл свои двери перед беженцами Ближнего Востока». По его мнению, программа, которую он лоббирует, может удивительным образом отвечать одновременно интересам беженцев, Армении и международного сообщества, потому что «40 млн долларов, потраченных в Армении, дадут двойной результат, поскольку принятие такого же количества беженцев в США и Европе обойдется намного дороже». В свою очередь сопредседатель армяно-американской группы дружбы, конгрессмен Фрэнк Паллоне считает, что находящаяся в тяжелом финансовом положении Армения, которая тем не менее приняла беженцев, достойна помощи. «Мы призываем Комитет по ассигнованиям выделить 40 млн долларов на то, чтобы сделать Армению безопасной зоной. Эти суммы должны быть выделены правительству Армении для помощи беженцам», - сказал он. Кроме того, и тот, и другой подчеркнули, что Армения уже приняла у себя тысячи беженцев с Ближнего Востока, не получая при этом ничего от стран Запада и наднациональных структур. Похоже, что армянские власти весьма заинтересовались перспективой получить 40 миллионов. Во всяком случае именно такое ощущение возникает от слов посла Армении в США Григора Ованнисяна, который, отметив, что сейчас в республике находятся около 25 тысяч беженцев, прибывших с Ближнего Востока, подчеркнул: «Это свидетельствует о том, что из расчета на душу населения Армения относится к ряду тех стран, которые приняли наибольшее число беженцев. Особенность Армении в том, что она готова дать сирийским беженцам возможность постоянной интеграции, что делает ее исключительной страной».

Однако некий подвох во всей этой ситуации заключается в том, что принятые 25 тысяч человек беженцев – это этнические армяне, которых немало в Сирии. Но платить Армении за их прием и размещение никакие «доноры» не будут.

Армяне, спасающиеся от геноцида джихадистов, едут в Армению (среди бежавших в Европу их практически нет), это понятно и объяснимо. И она будет их принимать, вне зависимости от того, дадут на это деньги или не дадут. А раз так, то под принятие соплеменников, которых и так разместят, никто деньги Еревану не даст. Финансовая помощь, если она будет оказана, предполагает по умолчанию, что Армения будет принимать в рамках определенной квоты всех беженцев, от которых откажется Европа. Можно не сомневаться, что это будут не армяне или ассирийцы, а главным образом мусульмане. Причем не обязательно граждане Сирии. В эту ближневосточную страну ехали из Пакистана, Афганистана, Алжира, Туниса, Китая и из множества других стран, чтобы стать гражданами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Причем многие приезжали с семьями. Сегодня, когда под ударами сил антитеррора территория ИГ сворачивается как шагреневая кожа, они бегут в Европу. Именно этот контингент, как «мирных граждан «халифата», так и боевиков–джихадистов, будут отправлять в Армению. Что это может принести стране, находящейся в состоянии вялотекущего конфликта с соседним Азербайджаном, говорить излишне – и так все ясно. Впрочем, даже если предположить, что среди мигрантов не будет радикальных исламистов, ничего хорошего это переселение все равно не несет. Начнем с того, что Армения – это горная страна, в которой сильная нехватка земель, пригодных как для сельского хозяйства, так и для проживания, которых не хватает коренному населению. А если к социально-экономическим вопросам, стоящим в республике весьма остро, добавить кросскультурные проблемы, то опасность данной затеи, даже без исламистского фактора, очевидна.

То, что инициатива направить потоки беженцев в Армению проистекает от людей с армянскими фамилиями, не должна вводить людей в заблуждение. Во-первых, они могут добросовестно заблуждаться, во-вторых, их могут банально купить, в-третьих, их новая родина может быть для них более важна, чем земля предков. Напомним, что в США одна из самых мощных армянских диаспор в мире с весьма большими финансовыми и политическими возможностями. Однако во время карабахской войны Вашингтон, скорее, поддерживал Баку. Сегодня позиция нисколько не поменялась. Армения – союзник России, ее форпост в Закавказье, и уже по одной этой причине – злейший враг США, сколько бы американские политики, в том числе и армянского происхождения, ни убеждали бы в обратном. Народ Армении имеет колоссальный исторический опыт, он пережил немало тяжелых трагедий, и можно надеяться, что он сумеет распознать ловушку с наживкой в 40 миллионов долларов.

Борис ДЖЕРЕЛИЕВСКИЙ