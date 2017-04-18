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В Номере // МИР И МЫ // “А как же мои братья-армяне?”

“А как же мои братья-армяне?”

Какова роль армянской общины в Иерусалиме и как остро стоит вопрос армянского квартала в споре между Палестиной и Израилем? На эти и другие вопросы ответил в эфире Sputnik Армения доцент факультета Мировой политики МГУ, ученый секретарь института Востоковедения РАН Александр Демченко.

 

“Иерусалим - город многонациональный, здесь с незапамятных времен проживают и армяне,- сказал А.Демченко. - И хотя палестинцы и евреи оказались тут намного раньше, армянская община все же пустила здесь глубокие корни. Армянский квартал - один из самых древних кварталов в Иерусалиме, пусть самый маленький и наименее населенный, но тем не менее это несколько тысяч человек и религиозная иерархия, которая также имеет отношение к иерусалимской проблематике. Их интересует все происходящее на святой земле, даже если это не имеет отношения к общине”. По словам эксперта, армянской общине нетрудно находить общий язык именно с израильскими властями и, “возможно, это связано с тем, что у армян более европейский вектор”. Он же отметил, что и Израиль, и Палестина считают, что армянский квартал мог бы быть как в составе израильского, так и палестинского государства. “Известен случай, когда во время переговоров обсуждался вопрос демаркации границ, и Ясир Арафат обратил внимание на то, что армянский квартал, согласно предложенному плану, не входит в состав палестинского государства. И он поинтересовался: “А как же мои братья-армяне?” - отметил он.

Демченко считает, что в представлении армян Израиль несет какую-то стабильность - власть, при которой они живут несколько десятилетий, проверенная. “А в Палестине, особенно после событий 2007 года — столкновений между “Фатх” и “Хамас” - из-за подъема радикального ислама есть проблема дехристианизации. В начале XX века там был заметный процент христианского населения, а потом начался процесс миграции. В первую очередь из-за экономических проблем численность христианского населения, даже в Вифлееме, падает, - пояснил Демченко. - Армянский квартал не особо подвластен времени: там узкие улочки, торговля, арабы в турецких фесках, евреи, армянские священники в своих одеяниях. Армянский фактор на Ближнем Востоке достаточно важен и при принятии важных решений невозможно игнорировать народы, которые проживают на этой территории”.

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Последнее обновление ( 18.04.17 11:02 )

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