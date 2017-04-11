Армянская мозаика

Смена посла Израиля в Армении не улучшит отношения между странами

Израиль, естественно, не комментирует вопрос продажи оружия Азербайджану, заявил посол Израиля в Армении Элияху Ерушалми (в левом уголке снимка), который месяц назад вручил свои верительные грамоты президенту Сержу Саргсяну. «Вопрос поднимался во время моих встреч в Ереване и, вероятно, будет обсуждаться в ходе будущих консультаций», — уточнил дипломат в интервью news.am.

Говоря о карабахском урегулировании, Ерушалми отметил, что Израиль хочет мира и политика страны заключается в том, что мир между Арменией и Азербайджаном должен основываться на Минском процессе. “Мы примем все, что вы решите во благо ваших народов. Самое главное, чтобы в регионе установился мир, и Армения могла бы жить в мире», — заявил посол. Отвечая на вопрос о том, что мешает израильскому правительству признать геноцид армян, дипломат сказал, что как и в вопросе Карабаха между Арменией и Азербайджаном, Израиль должен принять то, что решат стороны. «Армянская трагедия всегда в наших мыслях. Израиль не может выразить то, что мы думаем, потому что это историческая проблема между вами и Турцией. Мы примем то, что решите вы и Турция. Однако это всегда в наших мыслях. Мы также пережили трагедию огромных масштабов. Я был в музее в Ереване, он очень похож на музей холокоста в Израиле», — сказал дипломат. По мнению экспертов, для признания геноцида со стороны еврейского государства Армении и Израилю нужны добрые и даже стратегические отношения, но сегодня они просто прохладные. Взаимоотношения Армении и Израиля во многом усложняются более близкими отношениями Азербайджана и Израиля, а также зависят от турецко-израильских отношений.

В первую очередь стратегическое сотрудничество с Турцией является причиной, по которой Израиль не признает геноцид армян. Историк, специалист по истории холокоста, геноцидов, расизма, доктор философии Яир Орон считает, что если Израиль признает геноцид армян, то у США также не останется иного выбора, кроме как также признать его. Во время апрельской войны в Карабахе азербайджанская армия активно использовала израильские беспилотники-камикадзе Harop, уничтожив автобус с армянскими добровольцами. Тогда погибли шесть человек. Этот инцидент ещё более усложнил и так довольно прохладные армяно-израильские отношения, так как вызвал антиизраильские настроения в армянском обществе. О состоянии отношений между странами можно судить и по тому обстоятельству, что резиденция посла Израиля в Армении находится не в Ереване и даже не в Тбилиси и Москве, а в Иерусалиме. Только этот факт, как отмечают эксперты, не сулит ничего нового в отношениях между Ереваном и Тель-Авивом.





Владимир Соловьев: “Посещал Карабах много раз, извиняться и менять свою позицию не собираюсь”

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев продолжает комментировать свой визит в Баку, где его на днях принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.

На вопрос своего подписчика в твиттере, не извинялся ли он за свое посещение Карабаха, Соловьев написал: «За что я должен извиняться? Не собираюсь извиняться. Посещал много раз. И свою позицию менять не собираюсь. Она хорошо известна. Военного решения проблемы нет». На вопрос «почему для большего резонанса вы не поехали в Баку вместе с Маргаритой Симоньян и Тиграном Кеосаяном» Владимир Соловьев ответил: «Я ехал не для резонанса. Я поехал на несколько часов для разговора с президентом страны». По его словам, он «очень подробно говорил с Ильхамом Алиевым об Александре Лапшине и Марате Уелданове». Между тем именно во время пребывания Соловьева в Баку стало известно, что срок пребывания под стражей блогера Александра Лапшина продлен на 3 месяца.

Лапшину продлили срок еще на три месяца

Насиминский районный суд Азербайджанa продлил еще на три месяца срок пребывания под арестом экстрадированного из Белоруссии в Азербайджан блогера Александра Лапшина, сообщает Интерфакс.

Напомним, известный блогер Александр Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана «за незаконное пересечение границы». Лапшин не раз совершал визиты в Арцах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти погранконтроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. Верховный суд Белоруссии оставил в силе решение Генпрокуратуры республики о выдаче Азербайджану Лапшина. В тот же день он прибыл спецрейсом в аэропорт Гейдара Алиева - в наручниках и в сопровождении сотрудников Службы госбезопасности.





Турки вновь ополчились против Оздемира

Ненависть к лидеру партии “Зеленых” и соавтору резолюции Бундестага о геноциде армян Джему Оздемиру сплотила турок Германии, голосующих в эти дни на референдуме в Турции по переходу на президентскую форму правления, пишет немецкое издание Spiegel.

«Видеоролик лидера партии “Зеленых”, голосовавшего на референдуме «против», в последние дни стал одним из самых популярных видео в Facebook. Практически все пользователи турецких онлайн-сообществ пишут под видеороликом оскорбления», - пишет издание. Согласно публикации, Оздемир оказался в центре жесткой критики турок, проживающих в Германии, после признания Бундестагом геноцида армян. Spiegel отмечает, что турки Германии агрессивно относятся ко всем политическим или общественным деятелям, которые выражают симпатию к армянам или курдам.

Россияне смогут поклониться уникальным святыням в армянской церкви

В армянском Кафедральном соборе Святого Преображения в Москве на Пасху - 16 апреля впервые в истории Православной России для поклонения верующим будут вынесены Святыни Скеврского Реликвария.

Святыня, которой смогут поклониться верующие в Армянской церкви Москвы, уникальна: в числе более чем 20 мощей Святых, сохраненных в Реликварии — мощи девяти из двенадцати Апостолов Иисуса Христа, а также двоих из наиболее почитаемых Святых Русской Православной церкви — Николая Чудотворца и Иоанна Златоуста. Прибытие общехристианской святыни в Москву ознаменует начало торжественных мероприятий в честь 300-летия образования Российской и Ново-Нахичеванской Епархии Армянской Апостольской Церкви.





Повздорили из-за дамы и угодили в багажник

В одном из домов на Загородном шоссе в Москве задержаны предполагаемые убийцы двух уроженцев Армении, тела которых были найдены в багажнике автомобиля в Ленинском районе Москвы.

Ими оказались 36-летний Эдгар П. и 36-летний гражданин Армении Оганнес Е. При личном досмотре Эдгара П. был обнаружен пистолет. Задержанные признались, что расстреляли мужчин из-за внезапно возникшего конфликта, пишет Life.ru. Как сообщал ранее «МК», гражданин Армении 36-летний Хорен приехал в Москву две недели назад. У мужчины на родине имеется свой магазин автозапчастей, и товар коммерсант закупал в столице. Кроме деловых встреч, в этот приезд мужчина запланировал отремонтировать свой подержанный «Мерседес», который купил в начале марта во время предыдущего посещения Московского региона. На диагностику техники предприниматель приехал в подмосковный Королев к своему земляку и другу, на которого и было оформлено авто. Встреча состоялась в прошедшее воскресенье днем и стала последней для добрых знакомых. После нее Хорен поехал по делам. Уже ночью автослесарь проснулся от звонка жены Хорена, которая просила узнать что-нибудь о судьбе мужа — вот уже несколько часов мужчина не выходил на связь и его телефон был выключен. Житель Королева ничем не смог помочь женщине, а утром выяснилось, что Хорен погиб от двух выстрелов. С ним в машине нашли тело знакомого — 39-летнего уроженца Абхазии Микаэла (мужчина лишь три месяца назад освободился из мест лишения свободы, куда попал за квартирную кражу).

Сыщики выяснили, что за несколько часов до встречи школьная подруга гостя из Армении Екатерина позвонила ему на мобильник. Женщина (она, кстати, перебралась в Подмосковье несколько лет назад) попросила защитить ее от знакомого, который приходил к ней домой и угрожал расправой. Армяне приехали к дому дамы, прошли внутрь и стали ждать дебошира. Однако его появление со стволом в руках оказалось неожиданным для визитеров. Вошедший расстрелял Хорена и Микаэла, затем положил трупы в багажник «Мерседеса», после чего забрал Екатерину и скрылся в неизвестном направлении.