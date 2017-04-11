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В Номере // МИР И МЫ // Дагестанский билет в Матенадаран

Дагестанский билет в Матенадаран

Проект «Человеческий капитал», разрабатываемый дагестанским правительством, рассчитан на перспективу сотрудничества местных историков с международными специалистами, в том числе из Матенадарана.

Как сообщает газета “Молодежь Дагестана”, отечественные архивисты изучают опыт работы в Институте древних рукописей имени Месропа Маштоца. Об этом свидетельствует интервью со старшим научным сотрудником отдела изучения средневековых первоисточников Матенадарана Айком Акопяном. «В нашем институте работают превосходные реставраторы книг, - подчеркнул армянский эксперт. - Так что для Дагестанского научного центра, дагестанских архивов есть масса возможностей для сотрудничества». В сентябре, по словам издания, Акопян намерен посетить Дагестан, чтобы собрать сведения об армянских памятниках. Его интересуют каменные стелы – хачкары на территории республики. В сообщении отмечается, что подробный комментарий по специфике работы залов и отделов Матенадарана может послужить примером для дагестанских коллег в решении серьёзных проблем, которые требуют больших вложений в оборудование и специалистов.

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