Дагестанский билет в Матенадаран

Проект «Человеческий капитал», разрабатываемый дагестанским правительством, рассчитан на перспективу сотрудничества местных историков с международными специалистами, в том числе из Матенадарана.

Как сообщает газета “Молодежь Дагестана”, отечественные архивисты изучают опыт работы в Институте древних рукописей имени Месропа Маштоца. Об этом свидетельствует интервью со старшим научным сотрудником отдела изучения средневековых первоисточников Матенадарана Айком Акопяном. «В нашем институте работают превосходные реставраторы книг, - подчеркнул армянский эксперт. - Так что для Дагестанского научного центра, дагестанских архивов есть масса возможностей для сотрудничества». В сентябре, по словам издания, Акопян намерен посетить Дагестан, чтобы собрать сведения об армянских памятниках. Его интересуют каменные стелы – хачкары на территории республики. В сообщении отмечается, что подробный комментарий по специфике работы залов и отделов Матенадарана может послужить примером для дагестанских коллег в решении серьёзных проблем, которые требуют больших вложений в оборудование и специалистов.