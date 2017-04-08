Армянская мозаика

“Президент Молдовы в окружении армян”

«Нынешний пророссийский президент Молдовы Игорь Додон окружил себя армянами и по сути выполняет их заказы», — утверждает бывший молдавский омбудсмен Аурелия Григориу в интервью haqqin.az.

По её словам, Додон уже назначил двух армян своими советниками, а в Партии социалистов, которую он до президентской должности несколько лет возглавлял, вообще чуть ли не весь актив состоит из «людей этой национальности». Будучи «популярным общественным деятелем, всегда выступающим за целостность Азербайджана и освобождение от армянской оккупации азербайджанских земель», Григориу (на снимке в бакинском ресторане), как она заявила haqqin.az, опасается, что в таких обстоятельствах против нее могут быть предприняты разного рода провокации. «После того как я открыто, через телевидение, рассказала, как армяне распространяют свое влияние в мире, на меня от армянской диаспоры были поданы жалобы в Совет по предупреждению и борьбе с дискриминацией с требованием лишить меня адвокатской лицензии за то, что я якобы разжигаю межнациональную рознь. И хотя этот Совет пока не принял никакого решения против меня, но очень может быть, что под нажимом армян из нашей власти неблагоприятное для меня постановление все же будет принято», - считает она. И если «нападки будут продолжаться, не исключаю, что могу принять решение об эмиграции». И планирует Григориу эмигрировать не абы куда, а в Азербайджан, где у неё «много друзей».

Между тем председатель армянской общины Молдовы журналист Эрнест Варданян в одной из своих публикаций подчеркнул, что все армяне доверяют президенту Игорю Додону.

«Додон всегда нас поддерживал, участвует в этнокультурных мероприятиях армян. Мы хотели бы передать Додону наказ, чтобы он обеспечил тесное сотрудничество между Молдовой и Арменией», - пишет Варданян. «Армяне проживают на территории Молдовы примерно с конца XIX века. Мы одна из старых общин страны. Армению и Молдову связывают культурные, родственные связи... Армяне Молдовы поддерживают связь со своей исторической родиной и являются культурным мостом между двумя странами. Мы готовы поддерживать президента Додона, который всегда лестно отзывается об армянах», - подытожил Варданян. Все это и вызывает нескрываемое беспокойство экс-омбудсмена Молдавии, которая давно известна как последовательный сторонник и платный адвокат бакинского режима.

В Вашингтоне продано здание, предназначавшееся для Музея геноцида армян

Здание бывшего Национального банка Вашингтона, в котором Фонд семьи Гафесчян планировал открыть Музей геноцида армян, продано компании Lincoln Property.

Фонд продал здание и три смежных участка 4 апреля за 57 млн долларов, пишет The Business Journal. Историческое здание банка, построенное в 1920-х годах, будет служить в качестве главного входа в офис компании-владельца. Фонд «Семья Гафесчян» создан в июне 1996 г. в Нью-Йорке Джерардом Гафесчяном для поддержки армянской культуры. Гафесчян являлся членом совета попечителей Музея геноцида армян в Вашингтоне. Фонд «Семья Гафесчян» внес значительное пожертвование в пользу музея и строительства мемориала памяти жертвам геноцида армян. Для поддержки культуры в Армении Фонд вложил более 50 млн долларов.

Армения в списке стран, где можно прожить на 1000 долларов в месяц

Американский писатель и путешественник Брюс Нортэм предложил искателем приключений девять стран, где можно прожить на меньше, чем тысяча долларов в месяц.

Одной из таких стран, по его словам, является Армения. Описывая Армению, автор указал на тот факт, что армяне, окончившие университет, «говорят по-английски возможно лучше, чем вы» и любят шахматы. Путешественник отмечает, что в Армении очень дешево стоят органические продукты. В маленькой христианской стране, по его словам, расположены тысячи церквей. В качестве бюджетной поездки Нортэм предлагает посетить монастырь Нораванк. Кроме того, 300 солнечных дней в году в Армении в сочетании с горной местностью делают ее одной из лучших мест для парапланеризма в мире. Говоря о ценах, автор отмечает, что снять квартиру с одной спальней будет стоить от 140 до 230 долларов. А посещение оперы мирового уровня будет стоит путешественнику всего 6 долларов. В список стран вошли Армения, Боливия, Лаос, Непал, Никарагуа, Зимбабве, Черногория, Гренада и Фиджи.

Арама Петросяна, заявившего о проблеме банкротства, оставили под стражей

Мосгорсуд признал законным продление до конца апреля срока ареста бизнесмену Араму Петросяну, который захватил заложников в московском отделении «Ситибанка», сообщил РИА Новости его адвокат Станислав Мальцев.

Ранее Пресненский суд Москвы продлил срок ареста Петросяна до 24 апреля. «Решение районного суда оставлено без изменений”, – сказал адвокат агентству. Следователи ожидают заключения комплексной психолого-психиатрической и психолого-лингвистической экспертиз, после чего намерены предъявить Петросяну обвинение в окончательной редакции. Напомним, в конце августа обанкротившийся бизнесмен Петросян захватил четырех заложников в отделении “Ситибанка” в центре Москвы, пригрозив устроить взрыв. Однако потом мужчина по одному отпустил всех заложников и сдался полиции. Предмет, который он выдавал за бомбу, оказался муляжом. Как заявил Петросян во время допроса, своим поступком он хотел привлечь внимание к проблеме банкротства. После ареста предприниматель объявлял голодовку.]]

Храм Св.Киракос в Турции остается армянам

Главный редактор газеты “Агос” Баграт Эстукян в эфире Sputnik Армения рассказал о ситуации вокруг армянской церкви Св.Киракоса в Турции, которая была национализирована турецким правительством.

Апелляционный суд Турции принял постановление о приостановке хода национализации церкви Св.Киракоса в Диарбекире. Адвокаты “Фонда Св.Киракос”, созданного местными армянами, подали иск в Кассационный суд, оспорив это решение Анкары. «Когда в районе, где находится церковь Св.Киракоса, начались военные действия, правительство решило присвоить всю недвижимость. Духовный совет церкви обратился к государству с просьбой пересмотреть решение, объяснив, что церковь принадлежит армянскому народу. Просьбу удовлетворили, и на данный момент церковь находится в ведении армянской общины”, — сказал Эстукян, добавив, что в регионе есть и другие памятники армянской архитектуры, нуждающиеся в защите. Церковь Св.Киракос — один из самых больших храмов христианского мира. Церковь была рассчитанная на 1400 прихожан, построена в 16-м веке в района Анчепек. Колокольня её была разрушена молнией, после чего местные армяне построили новую колокольню и колокол, которой был отлит из смеси золота и меди. Но в 1915 году колокольня вновь была разрушена огнем турецкой артиллерии - только потому, что она была выше минаретов местных мечетей.





Леонардо ди Каприо поддержал создателей кинодрамы про геноцид армян “Обещание”

Знаменитый актер Леонардо ди Каприо в своем Facebook-e выступил в поддержку создателей голливудской драмы “Обещание” (The Promise) про геноцид армян 1915 года.

“Оскар Айзек, Кристиан Бэйл и Шарлотта Ле Бон прекрасно сыграли в фильме The Promise режиссера Терри Джорджа. Я приветствую всю команду вместе с моим хорошим другом, легендарным продюсером Майком Медавой, чей неувядающий талант, самоотверженность и преданность делу позволили реализовать этот важнейший проект”, - написал ди Каприо. Ранее со словами поддержки в адрес авторов фильма “Обещание” выступили такие знаменитости, как певицы и актрисы Шер и Барбра Стрейзанд, певец и композитор Элтон Джон, актер и продюсер Сильвестр Сталлоне, теннисист и филантроп Андре Агасси. Мировая премьера киноэпопеи состоится 21 апреля в Лос-Анджелесе, а армянская - 27 апреля. Напомним, финансирование исторической голливудской киноэпопеи стало последним проектом американского предпринимателя, миллиардера Кирка Кркоряна, скончавшегося 16 июня 2015 года в Лос-Анджелесе.