День календаря

Как завоевать любовь армянского мужчины?

Этим вопросом задался российский женский журнал “allWomens” . В канун праздника 7 апреля вопрос звучит в самый раз.

Исчерпывающего ответа авторы материала на самом деле не дали. По крайней мере в тексте немало субъективных суждений, выводов... Тем не менее статья любопытная: взгляд со стороны ведь всегда интересен, тем более когда наших “мачо” оценивают россиянки. Читаешь и прямо гордость берет...

Харизма, ревность, трудолюбие...

Армянский мужчина — и сразу же возникает образ высокого, красивого, с восточной внешностью. И многие девушки и женщины готовы на многое, лишь бы этот загадочный экземпляр обратил на них внимание. Кому-то удается направить внимание на себя, а кто-то, несмотря на все усилия и попытки, терпит поражение. На самом деле армяне не сильно выделяются среди мужчин других национальностей. Отличает их разве только резкая смена настроения, ревность, безусловная харизма, верность традициям, почитание семейных связей, трудолюбие. Эти основные характеристики получены от женщин, общающихся с армянскими мужчинами. Кстати, проживающие в городах России армяне более социализированы, чем их соотечественники на родине (?! — ред.).

И вся я такая загадочная, такая неприступная...

Известный факт: армянские мужчины предпочитают определенный тип женщин. Поэтому не имеет смысла перекрашиваться из блондинки в брюнетку, худеть или поправляться. Армянина может привлечь в женщине загадочность — наличие изюминки, которая вроде бы и видна, но не разгадана. Если ваша встреча носит случайный характер и вы хотели бы завязать отношения с этим человеком, ни в коем случае не навязывайтесь ему, постарайтесь деликатно подтолкнуть его к действиям и затем весьма неохотно уступите его просьбе. Ведите себя как можно более неприступно — армянские мужчины по сути своей завоеватели. Словом, загадочность, неприступность и ухоженный вид — ваши главные козыри...

Знакомство с родителями: не провалите!

Итак, теперь необходимо закрепить полученный результат и перейти на новую стадию отношений с предметом вашей мечты. Научитесь готовить его любимые блюда и выучите армянский язык, это ему польстит. К тому же так вам будет гораздо проще общаться в дальнейшем с его семьей. Знакомство с родными обязательно состоится, и если хотите, чтобы отношения стали как можно более прочными и долговечными, нужно им понравиться. Именно мнение семьи сыграет решающую роль в вашем союзе. Какую бы привязанность молодой человек к вам не испытывал, он сможет разорвать с вами отношения, если так решит семья. Еще одна тонкость: он, безусловно, будет горд, если вы будете знать его корни и разбираться во всех “ветвях” его генеалогического древа.

Вам нужно будет показывать вашему партнеру, что именно он играет главную роль в ваших отношениях, но не давайте ему лишать вас собственного мнения. Это поддержит его уважение к вам, и он будет гордиться тем, что независимая во мнении девушка признает его авторитет. Не стоит проверять его чувства с помощью ревности. Армяне, как правило, очень ревнивы, и вас может ожидать в лучшем случае скандал, в худшем — полный разрыв отношений.

Научитесь уважать вашего армянского парня. Демонстрируйте ему свой ум, понимание и восхищение. Он будет гордиться тем, что у него такая умная и понимающая пассия.





“Муж ваш — редкий семьянин”

Армянские мужчины, как правило, хорошо воспитаны, с ними интересно общаться, они красиво ухаживают и проявляют заботу. Если вы планируете создать с ним семью, то, по статистике, армяне хорошие мужья, заботливые отцы, у которых семья на первом месте. Они уважают жену и ее мнение.

Эти советы вовсе не руководство к действию, поскольку каждый человек индивидуален. Тем не менее советы смогут помочь вам лучше понять мысли, чувства и привязанности армянина, что в будущем лишь укрепит ваши отношения с любимым мужчиной.

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