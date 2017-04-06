Армянская мозаика

Найдены мертвыми в багажнике автомашины

Стали известны имена двух мужчин, найденных мертвыми в багажнике «Мерседеса» в поселке Развилка Ленинского района Подмосковья. Один из убитых Хорен Маргарян является гражданином Армении. Второй погибший уроженец Абхазии Микаеэл Лалаян.

По версии правоохранителей, мужчин перед ликвидацией пытали. Как стало известно «МК», легковой автомобиль «Мерседес», стоявший на улице Вишневой, обнаружил в понедельник вечером житель ближайшего дома. Ему показалось подозрительное, что незнакомая иномарка долго стоит возле его дома. Мужчина вызвал полицию. Стражи порядка решили досмотреть подозрительный авто и в присутствии понятых вскрыли «Мерседес». В багажнике они нашли два трупа. Эксперты сделали вывод, что мужчин перед убийством пытали, так как на теле и лице были видны синяки и ссадины. Следователи выдвигают версию, что это было заказное убийство, так как киллер первый выстрел произвел в тело, а контрольный в голову. Как рассказала «МК» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Елена Фокина, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК - «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

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“Вечерняя Москва” вчера пишет, что двое мужчин, найденных в понедельник мертвыми в багажнике «Мерседеса», по всей вероятности, стали жертвами бытового конфликта. За несколько часов до убийства школьная подруга владельца иномарки попросила его защиты от своего знакомого.

Как стало известно, гражданин Армении 36-летний Хорен приехал в Москву две недели назад. У мужчины на родине имеется свой магазин автозапчастей, и товар коммерсант закупал в столице. Кроме деловых встреч, в этот приезд мужчина запланировал отремонтировать свой подержанный «Мерседес», который купил в начале марта во время предыдущего посещения Московского региона. На диагностику техники предприниматель приехал в подмосковный Королев к своему земляку и другу, на которого и было оформлено авто. Встреча состоялась в прошедшее воскресенье днем и стала последней для добрых знакомых. После нее Хорен поехал по делам. Уже ночью автослесарь проснулся от звонка жены Хорена, которая просила узнать что-нибудь о судьбе мужа — вот уже несколько часов мужчина не выходил на связь и его телефон был выключен. Житель Королева ничем не смог помочь женщине, а утром выяснилось, что Хорен погиб от двух выстрелов. С ним в машине нашли тело знакомого — 39-летнего уроженца Абхазии Микаэла (мужчина лишь три месяца назад освободился из мест лишения свободы, куда попал за квартирную кражу).

Сыщики выяснили, что за несколько часов до встречи школьная подруга гостя из Армении Екатерина позвонила ему на мобильник. Женщина (она, кстати, перебралась в Подмосковье несколько лет назад) попросила защитить ее от знакомого, который приходил к ней домой и угрожал расправой. Армяне приехали к дому дамы, прошли внутрь и стали ждать дебошира. Однако его появление со стволом в руках оказалось неожиданным для визитеров. Вошедший расстрелял Хорена и Микаэла, затем положил трупы в багажник «Мерседеса», после чего забрал Екатерину и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас полицейские ведут поиск убийцы и женщины.





“Я не хочу приветствовать турок в аэропорту”

Министр туризма Ливана Аветис Гиданян ответил на критику в сети после скандального телешоу, во время которого он отметил, что, выбирая между Ливаном и Арменией, он бы выбрал историческую родину.

Несмотря на то, что присутствовавшие в зале телешоу зрители начали аплодировать, слова его вызвали шквал критики среди политиков и СМИ, сообщает сайт the961.com. Некоторые ливанцы даже потребовали его отставки. «Давайте поясним, я ливанец с армянскими корнями. Ливан моя родная страна», - заявил министр. Министра также раскритиковали за слова в адрес турок. «Я никогда не буду продвигать что-либо, относящееся к Турции, будь то продукция или же отношения. Я не могу запретить туркам приезжать в Ливан, но я не хочу приветствовать их в аэропорту», - заявил он.





В Ливане группа молодых армян сорвала лекцию турецкого историка

Группа молодых армян в Университете Святого Духа Каслика в Ливане сорвала лекцию-обсуждение турецкого историка Ильбера Ортайлы, который придерживается позиции отрицания геноцида армян.

Как пишет издаваемая в Бейруте газета «Аздак», члены Студенческого союза «Заварян» АРФ Дашнакцутюн организовали мирную сидячую забастовку в Университете в знак протеста против лекции о современной Турции, организованной вузом и турецким учреждением «Юнус Эмрэ», действующим в Бейруте. В качестве лектора был приглашен турецкий историк Ильбер Ортайлы, которому студенты стали задавать вопросы относительно кровавой истории Турции. Они были в рубашках с лозунгами – «24 апреля», «Грант Динк», «Восточная Турция – это Западная Армения». Молодые люди также раздавали присутствующим листовки, рассказывающие о турецких зверствах, при этом скандировали: «Позор Турции», «Турция виновата в геноциде», «Мы здесь» и другие.

Мария Захарова о “харизмах” Маргариты Симоньян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появившееся в американских СМИ сообщение о том, что политик Джин Шахин представила на слушаниях в Сенате снимок из «рассекреченного доклада разведки США», на котором изображены главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян и президент России Владимир Путин.

Мария Захарова назвала «глупым» поступок Джин Шахин, съязвив: мол, тоже мне новость, можно подумать, что “раньше их, конечно, никто вместе не видел”… «Что же демонстрирует нам эта фотография? Что в Российской Федерации женщины стали занимать достойные себя должности. Что в нашей стране настали времена, когда профессионализм может перевешивать все остальные критерии при отборе кандидатов на ключевые должности. И ни национальность, ни гендерный фактор, ни возраст, ни блат, ни былые заслуги не перевесят главного – квалификации. Ещё фотография бесстыже показывает, что у Симоньян есть огромная харизма. Даже две», – написала на своей странице в Facebook Мария Захарова.

Целый день с армянским дедушкой

В эфир российского телеканала «Пятница» вышла программа «Секретный миллионер» с участием супермодели популярного бренда Victoria’s Secret Ксении Дели: девушка пожертвовала один миллион рублей на помощь бездомному беженцу из Баку Михаилу Гарияну, известному как дядя Миша.

Героями программы «Секретный миллионер» становятся привыкшие к богатству люди, которые обязаны в течение четырех дней жить «обычной жизнью». Ксения Дели - супруга египетского миллионера Оссамы Фатхи Рабаха Аль-Шарифа и о роскоши знает не понаслышке По правилам, девушка должна была проживать в Краснодаре, где она в рамках программы и познакомилась с бездомным дядей Мишей и провела с ним целый день. Девушка помогала пожилому мужчине продавать носки и платки на улице, угостила его чаем и булочкой из ларька. Правда, Ксению очень разозлило, что их с дядей Мишей не пустили в дорогой ресторан. Зато в другой ресторан, в последний день «испытаний», Ксения Дели пригласила инициаторов благотворительной акции «Дом для дяди Миши» и самого Михаила Гарияна - там и вручила недостающий для покупки квартиры миллион рублей. Напомним, 68-летний Михаил Гариян перебрался на Кубань в 1989 году. Беженец из Баку, в Нагорном Карабахе он потерял всех родных... Мужчина - заядлый болельщик всех баскетбольных, футбольных и волейбольных команд Краснодара. Кстати, его портрет, как писала “НВ”, недавно стал победителем Всероссийского конкурса фотографии Best of Russia-2016. Работа 22-летнего фотографа из Краснодара Дмитрия Александрова стала лауреатом номинации «Люди. События. Жизнь». В описании к снимку дядя Миши была прикреплена запись: «Человек, который пережил свою семью, человек, у которого нет крыши над головой, но несмотря на тяжелую судьбу, он благодарит Бога за все, что у него есть».





В Москве состоялся первый закрытый показ фильма “Обещание”

В Москве в кинотеатре “Времена года” на Кутузовском проспекте состоялся первый закрытый показ голливудского фильма о геноциде армян «Обещание».

Организаторами выступили «Газпром-медиа Холдинг», кинокомпания-дистрибьютор Централ Партнершип и посольство Армении в России. В широкий прокат в России «Обещание» выйдет 27 апреля. Созданный на средства армянского филантропа Керка Кркоряна фильм «Обещание» – первая голливудская картина о геноциде армян 1915 года. Режиссер – обладатель Оскара Терри Джордж, главные роли исполнили Кристиан Бейл, Оскар Айзек и Шарлотта ле Бон.