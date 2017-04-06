Как архиепископ Арам Атешян стал марионеткой Эрдогана?

Новоизбранный местоблюститель Константинопольского престола Армянской Апостольской Церкви Гарегин Бекчян в субботу вернулся из Германии в Стамбул для того, чтобы приступить к выполнению обязанностей. Но препятствия, мешающие его полноценной деятельности, все еще не устранены. Архиепископ Арам Атешян, продолжающий считать себя патриаршим викарием, отказался передать ему бразды правления патриархией. Конфликт продолжает углубляться. Политическое руководство Турции этому активно способствует, провоцируя раскол в армянской общине.

Напомню предысторию. Осенью 2007-го 84-й армянский патриарх Константинополя заболел. После неоднократных попыток покушения на жизнь Месроба Мутафяна его морально-психологическое состояние оказалось настолько подавленным, что недуг перерос в тяжелую форму амнезии. Архиепископ почти полностью лишился памяти и рассудка. Осознавая то, что формальное пребывание на престоле недееспособного человека делает 60-тысячную стамбульскую армянскую общину крайне уязвимой, члены церковного совета решили инициировать поправки к Уставу, которые предполагали бы возможность избрания соправителя патриаршего престола. Но власть на это санкции не дала. Министр внутренних дел Турции не позволил армянам выбрать соправителя, в то же время разрешив возложить обязанности патриарха на кого-то из членов церковного совета. Вместо того чтобы позволить себе хоть какое-то проявление возмущения, церковный совет сразу же внял призыву правительства и на созванном в экстренном порядке заседании избрал архиепископа Арама Атешяна патриаршим викарием. Альтернативных кандидатов выдвинуто не было. Так Эрдоган одним выстрелом убил нескольких зайцев. Прежде всего он добился того, что во главе общины оказался человек, не облеченный всей полнотой патриаршей власти. (Ведь формально патриархом является другой человек.) Неопределенный статус викария заставляет Арама Атешяна быть предельно внимательным во всему, что касается выполнения “советов и рекомендаций”, поступающих из Анкары. Для него очень важно не лишиться поддержки властей в ходе будущих выборов полноправного главы престола, которые рано или поздно состоятся. Власть обрела возможность держать Атешяна на коротком поводке.

Пятнадцатого марта состоялись выборы местоблюстителя патриарха, который, согласно Уставу, должен заняться организацией голосования. Он же до выборов должен был возглавить престол. Арам Атешян выдвинул свою кандидатуру. Но церковный совет выбрал местоблюстителем не его, а главу германской епархии ААЦ архиепископа Гарегина Бекчяна. Сразу после этого был оглашен документ за подписью заместителя губернатора Стамбула, согласно которому власть считает выборы местоблюстителя нелегитимными. Воспользовавшись этим, Атешян отказался покидать пост. Община отреагировала на это самоуправство пассивным протестом. Верующие просто бойкотировали литургии, проводимые викарием-самозванцем. Попытки Гарегина Бекчяна мирно решить спор сталкивались с нежеланием оппонента вести диалог. Месяц назад Бекчян покинул Стамбул, вернувшись в Германию. Таким образом, он дал Атешяну время для поиска достойного выхода из создавшейся ситуации. Католикос Всех Армян тоже дал Атешяну время образумиться. Гарегин Второй молчал две недели. Но так и не дождавшись от викария обещанной отставки, верховный патриарх адресовал новоизбранному местоблюстителю официальное поздравление, благословив его на “устранение преград, мешающих нормальному функционированию патриархии”. Таким образом, Святой Эчмиадзинский престол однозначно объявил, что главой Константинопольской патриархии считает архиепископа Гарегина Бекчяна, а викария Арама Атешяна воспринимает как “препятствие”, которое нужно “устранить”.

В конце марта Гарегин Бекчян уведомил церковный совет Константинопольской патриархии о том, что первого апреля собирается вернуться в Стамбул и приступить к подготовке выборов. Атешян в ответ заявил, что готов встретить местоблюстителя подобающе. Он распорядился подготовить для Бекчяна апартаменты. Но местоблюститель предпочел воспользоваться услугами гостиницы. Паства планировала с почестями встретить своего нового главу. В церкви Богородицы было решено провести церемонию приветствия. Но явившиеся в назначенный час прихожане обнаружили двери храма закрытыми. Служитель церкви заявил, что из патриархии велели никого не пускать. Тем не менее, когда архиепископ Бекчян в сопровождении главы церковного совета Саака Машаляна пришел в церковь, ему позволили войти и помолиться. В своем обращении к собравшимся пастырь призвал хранить спокойствие и выдержку. Примечательно, что на встрече с местоблюстителем не было ни одного священнослужителя. По некоторым сведениям, Атешян запретил священникам вступать в какие бы то ни было контакты с Бекчяном и Машаляном.

Из храма Бекчян и Машалян направились в патриархию. По сведениям стамбульской газеты “Агос”, Арам Атешян вначале пытался избежать встречи с местоблюстителем и главой церковного совета, но потом все-таки согласился их принять. На встрече присутствовали также светские лица - главы общинных фондов. Как сообщает “Агос”, в ходе переговоров Атешян несколько раз покидал помещение. По-видимому, общался с кем-то по телефону. Оппонентам так и не удалось ни о чем договориться. Атешян заявил, что не намерен отказываться от полномочий и до дня выборов будет считать себя полноправным главой престола. Местоблюстителю же предложил сосредоточиться на организации выборов, если власть даст на то разрешение. Между тем Устав церкви требует наделения местоблюстителя всей полнотой власти. “Я спросил архиепископа Атешяна, каким будет круг наших полномочий. Он заявил, что никаких полномочий у меня нет. По его словам, когда начнутся выборы, тогда я и начну исполнять свои обязанности”, - рассказал после встречи Гарегин Бекчян в интервью журналистам. Таким образом, переговоры вновь не принесли никаких результатов.

Совершенно очевидно, что упрямство викария-самозванца активно поощряется турецкими правителями. Атешян давно лишился поддержки паствы. Он опирается лишь на нескольких влиятельных представителей местной компрадорской буржуазии. Речь в первую очередь о небезызвестном Петросе Шириноглу, тесно связанном с администрацией Эрдогана. Политическое руководство Турции продолжает откровенно вмешиваться в дела патриархии, стараясь любой ценой удержать Атешяна на престоле. Власть этого, собственно, и не скрывает. Первого апреля вице-губернатор Стамбула Азиз Мерджан открыто заявил, что правительство не признает результаты выборов местоблюстителя и настаивает на легитимности патриаршего викария Арама Атешяна. Такое откровенно провокационное поведение турецкого руководства противоречит как турецким законам, так и взятым Анкарой международным обязательствам.

Администрация Эрдогана, судя по всему, намерена до конца покровительствовать своей марионетке, руководствуясь единственным принципом – чем хуже, тем лучше.

Поставлена задача добиться раскола в общине. Таким образом правители хотят показать турецким армянам степень их уязвимости. Министерство внутренних дел санкционирует проведение выборов патриарха лишь при наличии гарантией того, что в результате голосования патриархом будет провозглашен Атешян. То есть стамбульских армян просто хотят обломать, как за последние 600 лет уже много раз делали. Ясно, что Святой Эчмиадзинский престол не может оставаться ко всему этому безучастным. С каждым днем все более актуальным становится вопрос лишения Арама Атешяна духовного сана. Католикос наделен таким полномочием. В истории Армянской Апостольской Церкви бывало немало случаев, когда Верховный патриарх бывал вынужден идти на такую крайнюю меру. Историки недавно напомнили о том, что в конце сороковых годов прошлого века в Константинопольской патриархии была очень схожая ситуация. И тогда Католикос Геворг Пятый проявил волю и лишил сана ряд священнослужителей, отказывающихся подчиняться его указам. Так может и сейчас уже назрела необходимость жестких мер?..

Все эти годы фактический глава Константинопольского престола ААЦ в больше мере служил турецким властям, нежели собственной пастве. Анкара использовала его как только могла, и архиепископ этому противиться не пытался. Патриаршего викария превратили в своеобразный инструмент борьбы против международного признания геноцида армян. Достаточно вспомнить заявление, с которым Арам Атешян выступил после принятия парламентом Германии резолюции, осуждающей преступления младотурецкого режима. “Решение, которое Бундестаг вынес в отношении имевших место во время Первой мировой войны трагических событий, вызвало сожаление нашего народа”, - написал он тогда в письме, адресованном президенту Эрдогану. Такая вот странная позиция архиепископа вызывала возмущение многих стамбульских армян. За время фактического пребывания Атешяна во главе престола наши турецкие соотечественники не раз делали попытки добиться его отстранения. Последняя из них была предпринята в начале этого года. Замечая ширящееся недовольство паствы, Атешян согласился с требованием признания Месроба Мутафяна недееспособным и проведения выборов патриарха. Власть дала на то соответствующую санкцию. Начался процесс, четко оговоренный Уставом. Первым шагом должны были стать выборы местоблюстителя. Атешян решил, что им должен стать он сам. В то же время, следуя призыву Католикоса Всех Армян Гарегина Второго, он публично пообещал, что в случае своего поражения подаст в отставку с поста викария и передаcт полномочия избранному местоблюстителю.