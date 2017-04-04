Армянская мозаика

Атешян продолжает держать в заложниках Константинопольский престол

30 марта, выждав длительную паузу, Католикос Всех Армян направил послание с благословением избранному местоблюстителю Константинопольского патриарха Гарегину Бекчяну. Почему глава ААЦ благословил выбор паствы с двухнедельным опозданием? На эту тему Lragir.am побеседовалa с тюркологом Рубеном МЕЛКОНЯНОМ.

- Думаю, послание Первопрестольного Эчмиадзина, в котором содержатся и призывы к разумным решениям, является позитивным развитием. Что касается опоздания, то мне кажется, это дело процессуальное. Главное, что Католикос призывает “снять барьеры”, и если перевести это на светский язык, то получается, что главным барьером является Атешян. Более прозрачного намека, призыва быть не может, и на такого священнослужителя, как Атешян, это должно возыметь действие. Теперь “мяч на поле” Атешяна, который выступил против не только общины, но и патриархата, и если он продолжит держаться за свое место, значит, бросит вызов уже самому Католикосу. А церковная субординация подсказывает, что в таких случаях священнослужитель может лишиться сана.

…Шаги Атешяна, особенно после выборов, становятся все менее адекватными и все больше напоминают попытки узурпировать престол. Никаких прав на этот престол у него нет. Атешян может продолжать свое служение как епископ, но и это под вопросом, поскольку его литургии бойкотируют. То есть его не принимают не только как администратора и главу общины, но и как священнослужителя.

- Скажется ли заявление Католикоса на действиях турецких властей, которые поддерживают Атешяна и бесцеременно вмешиваются в церковные дела?

- Сейчас Турция занята совершенно иными проблемами. Через пару недель там состоится конституционный референдум, и я не думаю, что власти в лице руководства страны отреагируют. Непосредственные патроны Атешяна – главы муниципалитетов и прочие, возможно, попытаются предпринять какие-то шаги в защиту своего протеже, но черта уже подведена. Послание Католикоса прочертило “красную линию”, перейти которую будет непросто, поскольку это будет уже расценено как открытый выпад против Церкви, Католикоса, общины и народа со всеми вытекающими отсюда последствиями. У Атешяна один путь – передать престол избранному местоблюстителю…

- Что может произойти, если Атешян не последует призыву Католикоса?

- Атешян создает препятствия для нормальной жизнедеятельности, которые противоречат церковным порядкам и указам Католикоса. В подобных случаях действуют следующие “механизмы” – предупреждения, строгое взыскание и - в редких случаях - лишение сана.

Кстати, похожая история с Константинопольским патриархом случилась и в 1944-50 гг., когда турецкие власти не позволяли провести выборы патриарха. Тогда Католикос Геворг V вынужден был вмешаться - направил письма турецким правителям, после чего лишил сана нескольких священнослужителей, которые не подчинялись церковным указам. Тогда вмешался также Католикос Великого Дома Киликийского.

Не хотелось бы, чтобы этот сценарий повторился. Да, они граждане Турции, но подчиняются-то законам Армянской Апостольской Церкви.

…Шаги Арама Атешяна могут привести к такому исходу. Думаю, что он продолжит свою деструктивную линию и будет удерживать престол, что может стать поводом для сомнений также в искренности его духовного служения. И тогда Католикос должен будет сделать следующий шаг и устранить препятствия, которые мешают исполнению решения Духовного совета. Епископу Атешяну будет сделано предупреждение, затем взыскание, а если и это не поможет, то остается лишение сана. Будем все-таки надеяться, что Атешян проявит мудрость…

Сирануш ПАПЯН





Военный оркестр Армении пройдет по Красной площади

На международном военно-музыкальном фестивале Спасская Башня-2017, который пройдет в Москве с 26 августа по 3 сентября, Армению впервые представит Военный оркестр Минобороны РА.

В последний раз Армения принимала участие в этом фестивале в 2014 году и тогда республику представляли два коллектива: группа «Ереванские барабаны» и армянский танцевальный ансамбль «Армелад». Позже организаторы заявили, что приветствуются только военные коллективы, так что в этом году Армению будет представлять оркестр Минобороны. Правда, не один, а вместе с группой «Ереванские барабаны» - выступление будет совместным, поскольку каждому государству дается шесть минут…

Сильвестр Сталлоне: у фильма про геноцид армян “Оскаровское качество”

Не зря мы все любим Сильвестра Сталлоне и всегда восхваляемся его мужеством не только в кино, но и в реальной жизни. Слай стал одним из голливудских звезд, поддержавших фильм про геноцид армян «Обещание».

70-летний актер опубликовал в своем Instagram постер к картине и оставил следующую запись: «21-го апреля состоится премьера потрясающего фильма… Эта тема интересовала меня многие десятилетия, и потребовалось много времени, чтобы у кого-то хватило смелости наконец сделать такой фильм и выставить его на большой экран. Это правдивая историческая драма. У ленты есть все те необходимые детали, которые придают фильму Оскаровское качество, да с таким актерами, как Кристиан Бейл, Оскар Айзек, которые великолепно играют свои роли. И специльный поклон продюсеру – Майку Медовою, который вывел эту историю на экран. И еще, вообще-то я в долгу у Майка, потому что это он дал в свое время зеленый свет «Рокки», и я стал тем, кем я стал сегодня. У этого фильма есть все, я ревную!» Напомним, что свою поддержку также высказали уже Сэр Элтон Джон и Барбара Стрейзанд.

СNN о разоблачении подделок картин армянского художника

У частных коллекционеров и на аукционах появилось много подделок известного ливанского художника-армянина Пола Гирагосяна.

«Работы выдающегося армяно-ливанского художника украсили обложку первого каталога Christie’s под названием Middle East в 2005 году. Наследники мастера создали в 2011 году Фонд Пола Гирагосяна для аутентификации и архивирования работ знаменитого художника», – передает СNN, отмечая, что на черном рынке обнаружены многочисленные подделки его картин. Пол Гирагосян родился в Бейруте в семье армянских беженцев из Турции. Окончил Академию изящных искусств Флоренции, продолжил учебу в Париже. Его работы многократно выставлялись в разных странах Европы и Ближнего Востока. В конце 80-х Гирагосян представил свою персональную выставку в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Скончался художник в 1993 году.

В Краснодаре тело убитого гражданина РА засыпали мусором

В прокуратуру Краснодара направлено дело об убийстве гражданина Армении, тело которого было обнаружено правоохранительными органами в начале марта.

Труп был обнаружен под слоем мусора рядом с автомойкой, на которой он работал. На теле имеются многочисленные телесные повреждения. По предварительным данным, гражданин Армении был убит своим коллегой после произошедшего между ними конфликта. Подозреваемый в убийстве задержан. Установлена и личность другого коллеги, который выступал в качестве сообщника и помог спрятать труп. Уголовное дело направлено в прокуратуру. В качестве мотива следствие рассматривает личную неприязнь.

Подстроивший свою смерть американский армянин осужден на 29 месяцев

Суд в Лос-Анджелесе вынес приговор калифорнийскому доктору Тиграну Саваджяну, который подстроил свою собственную смерть и скрывался от правосудия на протяжении десяти лет. Саваджян приговорен к 29 месяцам заключения и 1 году испытательного срока. Армянский иммигрант был обвинен в мошенничестве с программой медицинского страхования Medi-Cal (на снимке: арест армян, замешанных в этом мошенничестве), в результате чего ему удалось обмануть государство на миллионы долларов, сообщает Daily Mail со ссылкой на Los Angeles Times.

Саваджян открыл свою клинику в Южной Калифорнии после окончания обучения в Нью-Йорке. В 2002 году он сбежал в Россию, после того как прокуроры уговорили его сотрудничать в расследовании по его делу, а также делам десятка его сообщников. По мнению следователей, у Саваджяна и других врачей были тесные связи с российскими и армянскими криминальными авторитетами. В 2002 году следователи представили ему доказательства участия в мошеннической схеме и дали ему выбор: получить 10 лет тюрьмы или же сотрудничать со следствием, надев скрытый микрофон, и получить меньший срок. Саваджян согласился на сделку, но заявил, что ему необходимо сначала навестить больную мать в России. Лишь в конце октября властям сообщили о том, что Саваджян скончался от воспаления легких. Посольство США в России отправило свидетельство о смерти. Через 10 лет обвинения против него были сняты, его имущество было передано кредитором, а его жена и дети продолжали жить, как и прежде.

Но это далеко не конец невероятной истории Саваджяна. Власти США были в шоке, узнав, что в России он заплатил 200 долларов в московском морге за поддельное свидетельство о смерти. Саваджян сделал себе паспорт на имя Василия Петросова и переехал в Египет, так как его отец был гражданином этой страны. Он поселился в Хургаде, где устроился работать инструктором по дайвингу. Там же в Египте он встретил русскую девушку родом из Сочи. У пары родился ребенок. Когда девушка была беременна во второй раз, ей надо было делать кесарево сечение, и пара решила, что лучше сделать операцию в России. Она отправилась в Россию, где должна была дождаться Саваджяна. Но проблема заключалась в том, что его поддельный российский паспорт был конфискован, после того как он попытался обновить его. Думая, как быть, Саваджян обзавелся на этот раз поддельным литовским паспортом. Теперь он стал Викторасом Цаевкисом.

«Викторас» отправился в Россию транзитом через Киев. В ходе проверки в Киеве таможенники обнаружили, что он летит по поддельному паспорту. Его депортировали обратно в Египет, где при обыске его квартиры властям удалось найти поддельный российский паспорт, а также просроченный американский с его настоящим именем. О его паспорте было уведомлено посольство США в Каире, где Саваджяна позже допросили агенты ФБР. Он рассказал свою авантюрную историю, в том числе и эпизод с поддельным свидетельством о смерти.





Липчане услышали нежные мелодии армянского дудука

Концерт Argishty собрал аншлаг

Волшебные звуки армянского дудука смогли услышать липчане. По приглашению Липецкой филармонии, которая в этом году отмечает 60-летний юбилей, в концертном зале имени Тихона Хренникова выступил Argishty, сообщает портал kp.ru.

Музыкант уже не в первый раз в нашем городе, и снова концерт собрал аншлаг. Зрители завороженно слушали медитативные звуки уникального инструмента, созданного из абрикосового дерева. Мелодии затрагивали самые тонкие струны души и позволяли почувствовать дыхание времени. Нежные и печальные, они сопровождались видеорядом с видами Арарата, древних храмов и крепостей, озера Севан, полей и виноградников. Между исполнением номеров Аргишти общался со слушателями и рассказывал, чему посвящена мелодия. Как рассказал Аргишти «Комсомолке» в преддверии концерта, армянский дудук насчитывает 4000-летнюю историю. В своем звучании он воплотил все горести и радости армянского народа. Важна и манера исполнения мелодий, армяне играют на этом инструменте, по-особому раздувая щеки. Вполне возможно, в исполнении представителя другого народа инструмент зазвучит совсем по-другому, пояснил Аргишти. По образованию музыкант пианист и ударник. Он рассказал, что заинтересовался этим инструментом, услышав музыку в исполнении прославленного мастера дудука Дживана Гаспаряна. А когда решил научиться играть на нем, то заворожился еще сильней. Для этого он отправился из Санкт-Петербурга, где живет постоянно, в Армению, потому что только там можно по-настоящему научиться играть на этом старинном инструменте. Argishty выпустил уже несколько альбомов. Приехать в Липецк снова он пообещал через два года. После концерта зрители окружили музыканта со словами благодарности и объятиями. Особенно трогательной выглядела встреча с земляками с исторической родины.

Марина ПОЛЯКОВА