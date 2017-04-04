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В Номере // МИР И МЫ // “...А в мае, Вань, давай поедем в Эривань”

“...А в мае, Вань, давай поедем в Эривань”

Армения и Грузия – лидеры среди стран, в которые россияне предпочитают летать на майские праздники, пишет «Вестник АТОР».

В Ассоциации туроператоров России считают, что в пользу популярности этих направлений говорят и недолгий перелет, и комфортная языковая среда, и безвизовый въезд. Кроме того, наши страны в этом году даже популярнее, чем в прошлом…

По оценке туроператоров, в этом сезоне заметно прибавила Армения: сказался въезд по внутренним паспортам граждан РФ. «В этом году на период майских праздников наиболее востребованным направлением является Армения, в основном это уже сформированные группы. В Грузию едут преимущественно сборные группы», – говорит Дмитрий Попов, директор по продукту Национального туроператора АЛЕАН, отмечая, что туры запрашиваются на 5-6 дней, поскольку многие отпрашиваются на работе и объединяют оба периода майских праздников.

 

 

***

Армения за счет разрешения россиянам въезжать в страну по внутреннему паспорту надеется в 2017 году увеличить количество туристов из РФ на 30-50%, заявила РИА Новости председатель госкомитета по туризму Министерства экономического развития и инвестиций республики Зармине Зейтунцян.

“В этом году мы, как вы знаете, разрешили россиянам въезжать без загранпаспорта, приблизительно у 70% россиян загранпаспорта нет, поэтому мы хотели бы хотя бы 10% из них привлечь в Армению. Надеюсь, уже в этом году турпоток возрастет на 30-50%”, — сказала она, отметив, что туристы из РФ находятся на первом месте по въезду в страну.

По ее данным, в 2016 году Армению посетили более 450 тысяч туристов из России. “Рекорд был в 2014 году, почти 470 тысяч туристов из России, а еще в 2012-м — 350 тысяч. В 2015-м из-за валютных колебаний турпоток упал до 443 тысяч, но в прошлом году мы снова начали рост”, — добавила она.

Зейтунцян отметила, что Армения готова предложить туристам как экскурсионный, так и природный, горный, конный туризм, а также гастрономический, винный и горнолыжный. “Но главное, что мы даем туристам, это ощущение расслабления, перезагрузку можно ощутить даже за одни выходные, поэтому мы сейчас популяризируем и такой туризм тоже, поездки выходного дня”, — сказала она.

Россиян, по ее словам, может привлечь в Армению также отсутствие языкового барьера. “По-русски говорят почти все. Ну и, кроме того, Армения — безопасная страна”, — рассказала она, подчеркнув, что россияне для армян не туристы, а прежде всего гости и друзья, и добавила, что сейчас в Армению организованы прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Воронежа, Екатеринбурга, Краснодара и Самары. “Я думаю, мы будем увеличивать количество рейсов в будущем, все будет зависеть от спроса”, — заключила она.

 

 

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Последнее обновление ( 04.04.17 10:56 )

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