Армянская мозаика

Польский президент поблагодарил армян

На днях президент Польши Анджей Дуда организовал прием для представителей армянской общины, сообщает пресс-служба МИД РА, отмечая, что мероприятие было приурочено к 650-летнему юбилею формирования армянской общины.

Президент Анджей Дуда в своей речи говорил о роли армян в истории Польши. «Невозможно представить историю Польши без многовекового вклада армян в польскую историю, традиции, культуру», – сказал президент, добавив: «Вклад армян в становление польской государственности сложно переоценить - он коснулся всех сфер общественной жизни». «Армяне всегда принимали участие в общественной жизни, в жизни своей новой Родины, помня при этом об Армении. Я, как президент Польши, хочу поблагодарить вас за этот вклад», – заявил Дуда. Как отметил польский лидер, армянская община начала формироваться в Польше еще в 1367 году, когда король Польши Казимир Великий дал армянам привилегии и разрешил основать первую армянскую епархию.

Физик Юрий Оганесян и глава Tesla Motors Илон Маск - номинaнты премии “Глобальная энергия”

Российский физик-ядерщик Юрий Оганесян вошел в число претендентов на Международную энергетическую премию «Глобальная энергия», которую вручают за выдающиеся научные разработки в области энергетики мирового масштаба.

«Академик РАН Юрий Оганесян открыл серию новых сверхтяжелых элементов в периодической таблице Менделеева. Благодаря им в будущем можно создать принципиально новую ядерную энергетику, которая будет менее опасной по сравнению с традиционной и не будет иметь такого большого количества опасных отходов. Возможно, энергетические проблемы планеты могут быть решены таким образом», – говорится в сообщении пресс-службы премии. Помимо Юрия Оганесяна, в число претендентов премии вошел глава SpaceX и Tesla Motors Илон Маск. Имена лауреатов будут объявлены 6 апреля, а вручение премии состоится в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума, который будет проходить 1-3 июня. Премиальный фонд составляет 39 миллионов рублей: сумма делится между лауреатами поровну.

Во Франции судят банду вора “в законе” Артура Юзбашева

В пятницу на судебном процессе в Бордо против Артура Юзбашева и возглавляемого им преступного сообщества представитель обвинения Тьерри Понс потребовал для вора «в законе» 10 лет тюремного заключения. В отношении других 21 члена его ОПГ были запрошены сроки от трех до семи лет лишения свободы, передает французское SudOuest.

По данным издания, 41-летнего уроженца Грузии Артура Юзбашева подозревают в руководстве мафиозной сетью на территории Франции в период с 2011 по 2013 годы. По версии следствия, группировка Юзбашева, состоявшая преимущественно из грузин и армян, занималась вымогательствами, кражами, а также контрабандой сигарет.

Михаил Галустян возьмется за оружие

Юморист выступит третейским судьей в споре между концерном “Калашников” и страйкбольным сообществом.

Концерн угрожает многомиллионными штрафами за продажу копий автоматов АК-47, пистолета Макарова и СВД в связи с нарушениями авторских прав, сообщает gazeta.ru. По мнению страйкболистов, Галустян как руководитель Федерации военно-тактических игр может убедить оружейников пойти на уступки. Конфликт тянется с февраля этого года. Поводом для претензий послужило желание концерна выйти на рынок страйкбольного оружия со своей фирменной продукцией: производители хотят, чтобы даже игрушечные варианты вооружения производились в соответствии с высокими стандартами качества. Продавцам страйкбольного оборудования по всей России предлагалось платить отчисления концерну за использование товарного знака. Как выяснила “Газета.Ru”, “круглый стол” с участием Михаила Галустяна, представителей оружейников и страйкболистов пройдет 31 марта. Страйкболисты надеются, что юморист сможет убедить концерн снизить расценки за использование бренда. Надо отметить, что Галустян не чужой человек и для концерна “Калашников”. В декабре 2016 года оружейный холдинг и Федерация военно-тактических игр (ФВТИ) подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки современных гражданских стрелковых комплексов и оборудования для использования в военно-тактических играх страйкбол, лазертаг и фаертаг. Как заявлял в СМИ сам Галустян, к решению создать и возглавить федерацию его подтолкнуло увлечение страйкболом. “Многие удивляются: Галустян и военные игры — понятия вроде несовместимые. Большинство воспринимает меня как комедийного артиста, а тут — серьезная тема. Хотя все объясняется просто: я мужчина, а редко кто из мужчин не любит экстремальные виды спорта”, — пояснил юморист.

В ожидании чуда: к чему приведет нарушение покоя камней храма Гроба Господня

В Иерусалиме после первой за 200 лет реставрации вновь открылась Кувуклия – часовня в центре храма Воскресения Христова прямо над местом погребения Иисуса Христа. Реставрационные работы длились девять месяцев, а их стоимость составила около четырех миллионов евро. Сохранение и восстановление святыни финансировалась тремя конфессиями, имеющими первоочередные права на использование Кувуклии, – армянами, католиками (францисканцами) и православными.

Напомним, что в самом начале реставрации, согласно сообщению пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, ААЦ обязалась обеспечить необходимой суммой Иерусалимский армянский патриархат. Также определенные финансовые средства на проведение восстановительных работ выделили греческое правительство, частные благотворители и король Иордании Абдалла II, по традиции являющийся хранителем святынь Иерусалима.

Как передает ren.tv, на церемонии, ознаменовавшей собой окончание реставрационных работ, присутствовали представители Поместных Православных Церквей, религиозные лидеры различных конфессий, премьер-министр Греции Алексис Ципрас и другие государственные и общественные деятели. С приветственными речами к присутствующим обратились патриарх Иерусалима и всей Палестины Феофил III, патриарх Константинопольский Варфоломей, францисканский Кустод Святой Земли священник Франческо Паттон, Армянский патриарх Иерусалима архиепископ Нурхан Манугян и Апостольский администратор Иерусалимского католического патриархата архиепископ Пьербаттиста Пиццабала. Были оглашены послания префекта Конгрегации Восточных Церквей кардинала Леонардо Сандри и Католикоса Всех Армян Гарегина II.

Этого события ждали 9 месяцев, следили за реставрацией с трепетом и спорили, нужно ли было тревожить главную христианскую святыню. Кадры, на которых архитекторы снимают надгробную плиту, укрывающую ложе Христа, потрясли всех христиан. Главная цель – доказать, что именно там был погребен Спаситель, достигнута, под надгробной плитой ученые нашли еще три. «Подняли верхнюю плиту из серого мрамора, которая датируется временами императора Константина, верхняя плита датируется походами поздних крестоносцев, то есть представлена полная последовательность исторических периодов», – рассказала руководитель реставрационных работ Антония Марополу.

Но главную интригу архитекторы не открывали до последнего: там, где веками ничего не смели менять, сделали небольшое окно. Через него виден оригинальный камень скалы, где был погребен Иисус. Каждый сантиметр здесь принадлежит той или иной Церкви. Статус-кво не позволяет даже мыть полы на чужой территории. Все иконы, лампады и вазы для цветов внутри самой Кувуклии разделены между самыми большими конфессиями – православными, католиками и армянами. Из-за статуса-кво начать ремонт крыши храма, часть которой захватили православные эфиопы, невозможно. Хотя ремонт необходим. Чего стоило согласовать такую масштабную реконструкцию, сложно даже представить. Такое решение было принято впервые. Ученые сделали окно и вернули святыне исторический вид. Убрали металлические балки, которые поставили сразу же после землетрясения 1920 года, они поддерживали Кувуклию, закрепили мраморные плиты, почистили облицовку часовни. Поменялся внешний вид также и купола храма. Под ним и по всему периметру Кувуклии поставили современную систему вентиляции, которая будет очищать воздух от копоти. От этого налета ученые очистили и старинные иконы.

Но самое главное, невидимое для глаз изменение – по всему периметру конструкции ввели в пустоты стен специально разработанный раствор. Это спасло Кувуклию от разрушения, ведь тяжеловесная конструкция стояла на честном слове – опиралась лишь на остатки оригинальной пещеры гробницы Христа.

Освящение Кувуклии возглавили патриархи Константинопольский Варфоломей и Иерусалимский Феофил, при этом вместе молились православные, католики и армяне-монофизиты. «Пасху планируем провести как обычно. Я надеюсь и молюсь каждый год, что в мире наступит спокойствие, сейчас я надеюсь на то, что Кувуклия, которую освободили от всего лишнего, сможет принять больше паломников и больше молитв», – отметил патриарх Иерусалимский.

Завершив первый тяжелейший этап, архитекторы готовятся ко второму. Исследования показали, что под храмом нет прочного фундамента. Помимо этого, Иерусалим находится в сейсмически активной зоне. На Голгофе, где был распят Иисус, а сейчас располагается православный придел, есть специальный датчик, который показывает изменения земных колебаний. Малейший толчок, как говорят ученые, может привести к обрушению. На второй этап реконструкции понадобится 20 миллионов евро – это в несколько раз больше, чем на первый. Но главное, конечно, прийти к согласию между конфессиями, которого так сложно достичь.