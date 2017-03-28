Армянская мозаика

Католикос выступил с лекцией в Финляндии

В рамках межцерковного визита в Финляндию Католикос Всех Армян Гарегин II выступил с лекцией в Институте теологии и православного богословия при Университете Восточной Финляндии в городе Йоэнсуу. Лекция была посвящена теме взаимодействия Армянской Церкви с исламским миром.

Гарегин II привел примеры исторического опыта ведения диалога и мирного сосуществования христиан и мусульман, рассказал об опыте Армянской Церкви в налаживании взаимоотношений с последователями ислама, а по окончании лекции ответил на вопросы профессорско-педагогического состава и студентов. В лекциях принимал участие предстоятель Финской Православной Церкви архиепископ Карельский и всей Финляндии Лев (Макконен), сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина. Католикос Гарегин II находится в Финляндии с 18 марта по приглашению архиепископа Карельского и всей Финляндии Льва и архиепископа Евангелическо-лютеранской Церкви Финляндии Кари Мякинена. В Финляндии делегация Католикоса встретилась с представителями армянской диаспоры, посетила православный центр Финляндии в городе Куопио – Никольский кафедральный собор, а также Ново-Валаамский монастырь, расположенный в городе Хейнявеси. В монастыре гостей приветствовал и приютил на ночь настоятель архимандрит Сергий (Райаполви). Он показал строения комплекса, а также ознакомил с различными публикациями, которые издают монахи. В монастыре предстоятели Армянской и Финской Православной Церквей вознесли совместную молитву за мир.

***

В апреле этого года, впервые в истории православной России, в Москве для поклонения верующим в армянском Кафедральном Соборе Св. Преображения Господня будут вынесены Святыни Скеврского Реликвария.

Прибытие общехристианской святыни в Москву ознаменует начало торжественных мероприятий в честь 300-летия образования Российской и Ново-Нахичеванской Епархии Армянской Апостольской Церкви. Скеврский Реликварий – чеканный триптих из Скевры (средневековый армянский монастырь, расположенный в юго-восточной части Малой Азии, в Киликийской Армении). Это уникальная общехристианская реликвия, шедевр средневекового искусства. Реликварий, в котором сохранены частицы мощей более двадцати христианских святых, был изготовлен в 1293 году по заказу настоятеля Скеврского монастыря архиепископа Константина. В 1828 году Реликварий был обнаружен в одном из доминиканских монастырей на территории Италии. Предполагается, что он был подарен монастырю Папой Пием V. После разорения монастыря Реликварий вместе с другими ценностями попал в руки европейских антикваров, долго перекупался, пока в 2000–м году попал в ААЦ. В присутствии блаженнопамятного патриарха Алексия II и Католикоса Гарегина II – глав двух сестринских церквей, Святыни Скворского Реликвария были переданы для поклонения верующим армянской церкви. Впоследствии ежегодно в день Интронизации Католикоса Всех Армян Гарегина Второго в Первопрестольном Эчмиадзине Реликварий выносится для поклонения верующим…

По всем законам “суверенной бензоколонки”

За недолгое время моей поездки в Республику Арцах я успел получить несколько сотен комментариев от пламенных патриотов Азербайджана, пишет известный российский блогер Антон Носик.

В основном — пожелания смерти и угрозы убийством, но то меньшинство, которое на этом фоне пыталось выглядеть цивильно, в юридических терминах предупреждало меня об уголовной ответственности за нарушение территориальной целостности Азербайджана, которое является преступлением и наказуемо длительным тюремным сроком по законам этой суверенной бензоколонки. А всего через несколько часов после моего возвращения из Арцаха поступила новость о том, что Служба безопасности Украины запретила въезд в страну певице Юрии Самойловой — за то же самое «нарушение территориальной целостности», выразившееся в её поездке в Крым. Так что внимание, вопрос на засыпку, дорогие азербайджанские читатели. Я уже понял, что всех жителей Республики Арцах вы считаете преступниками, незаконно находящимися на территории Азербайджана, где живым армянам находиться запрещено. Иностранных граждан, которые посетили Арцах, вы заносите в свой чёрный список, и готовы добиваться их экстрадиции из любой страны мира в азербайджанскую тюрьму по линии Интерпола. Внимание, вопрос. А что вы предлагаете сделать с теми 5,6 млн человек, которые посетили Крым в 2016 году, нарушив территориальную целостность Украины? А с теми 4,59 млн человек, которые совершили это преступление в 2015-м? Вырезать? Депортировать? Всех — в украинскую тюрьму? Раз уж вы заделались такими специалистами по международному праву, ответьте, пожалуйста.

Уверен, для моих читателей ваш ответ на этот вопрос будет много интересней и актуальней, чем все рассуждения о похлёбке, которой вы так мечтаете угостить меня в кьюрдаханской тюрьме. Моим читателям, страдающим в последние дни от нашествия азербайджанских экспертов по международному праву, предлагаю задавать кьюрдаханским кашеварам этот же простой вопрос. Авось задумаются, - первый раз в жизни.

Конгрессмены обратились к Трампу с призывом признать геноцид армян

Как сообщалось, в здании Конгресса США состоялся показ фильма о геноциде армян «Обещание». На показе присутствовали ряд конгрессменов и других высокопоставленных представителей Конгресса. Об этом со ссылкой на Армянский национальный комитет Америки (ANCA) пишет армяно-американская газета Asbarez.

Показ был организован при содействии компаний Survival Pictures и Open Road Films, армянского кокуса в Конгрессе и ANCA. Среди конгрессменов, участвовавших в мероприятии, были Джеки Спейер, Дэвид Тротт, Фрэнк Паллоне, Джо Кроули, Джуди Чу, Марси Каптур и Пол Тонко. В кинопоказе приняли участие и посол Армении и представитель Арцаха в США, а также бывшие послы США в Армении Джон Эванс и Майкл Леммон. По словам исполнительного директора ANCA Арама Амбаряна, фильм «Обещание» подталкивает руководство США к решительным шагам, предполагающим «окончательное и полное отвержение позорного вето, которое Турция слишком долго накладывала на осуждение и поминовение геноцида армян со стороны Америки». Как отметил руководитель ANCA, по инициативе армянского кокуса был представлен проект двухпартийной резолюции, призывающей президента США признать геноцид армян в Османской империи с целью предотвращения геноцидов во всем мире. Данной группой был инициирован также и сбор подписей среди конгрессменов под письменным обращением, адресованным президенту Дональду Трампу, призывающим 24 апреля текущего года должным образом осудить это злодеяние в отношении армян.

Армян в России не сосчитать?!

Точных цифр о количестве проживающих в России граждан Армении у нас нет, заявил в интервью газете “Известия” новый посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

По его словам, это связано с целым комплексом факторов. “Во-первых, у нас фактически отсутствуют границы, нет визового режима. После вступления в ЕАЭС граждане наших стран получили возможность свободного передвижения. Аналогичные права существуют при найме на работу. Есть большое количество сезонных работников-граждан Армении в России. Одним словом, точных данных у нас нет, так как мы не видим в этом большой необходимости. Наши страны и граждане живут в условиях очень тесной кооперации. Могу сказать, что в России проживают порядка 2 млн наших соотечественников, включая российских граждан”, - отметил дипломат.