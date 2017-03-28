Омск – Ереван – рейс длиною в жизнь

“...Муж мой – военнослужащий, и нам пришлось переезжать не раз, не два и даже не три. Но один перевод мужа по службе стал для меня и всей нашей семьи событием, которое в корне изменило нашу жизнь и предопределило ее ход на последующие несколько лет, а может уже и навсегда. Бывают же в жизни события, которые делят жизнь на две части: до и после, вот так было и с нами. В 2009 году пришел приказ на перевод мужа в Армению...” - своими ощущениями от переезда в Армению автор по имени Natali поделилась на сайте nesiditsa.ru (он же “клуб желающих переехать”) еще пару лет назад. Однако лишь сейчас этот материал оказался в широком доступе.

Ниже публикуем его с небольшими сокращениями.

До сих пор не могу до конца передать тех чувств, что я испытала, когда пришел приказ на перевод мужа в Армению: это и шок, и страх, и сомнения, и радость одновременно. Одно дело ехать в другое государство в качестве туриста или временно на небольшой срок, и совсем другое — осознавать, что придется там жить довольно-таки продолжительное время. И все же ставить перед собой выбор – ехать вместе с мужем или остаться ждать его в родном городе Омске – я не стала, так как я всегда и повсюду следовала за ним. Вот так в конце июня, попрощавшись со всеми своими родственниками и друзьями, вместе с нашей пятилетней дочкой мы отправились в эту далекую, неизвестную нам страну.

Первые впечатления о ней, неповторимые и незабываемые, не заставили себя долго ждать. Еще на борту самолета, глядя в окно иллюминатора, начинаешь удивляться и восхищаться открывшимся взору видам: прекрасные горные пейзажи, чистейшее голубое небо, виноградные поля.

Единственное, на что я сразу обратила внимание – это небольшие поселки, видные сверху (их много и расположены они очень близко друг к другу). Тогда я еще не знала, что это и есть города, которые составляют этот регион. Они совсем малюсенькие, по размеру чем-то похожие на деревни и села, расположенные в Омской области, а некоторые даже и меньше. Уже намного позже я узнала, оказывается, что общее население Армении насчитывает около 2 млн человек (конечно, сейчас уже намного больше), а это ровно же столько, сколько составляет население Омска. Именно поэтому, приезжая сюда, сразу же бросается в глаза другой мир, абсолютно отличный от нашего: более спокойный и умиротворенный. Однако все это относится только ко всем остальным городам страны, к столице Армении – городу Ереван – это никакого отношения не имеет. Это поистине европейский город, который резко отличается от других и даже как-то странно вписывается в общее представление об Армении и армянском народе. Один только аэропорт чего стоит! Мне до сих пор становится стыдно за свой родной город, когда, приезжая туда, я попадаю в маленькое серое потрепанное здание, которое называется аэропорт г.Омска.

Очень сильное впечатление оставляют люди – сотрудники аэропорта, первые, с которыми приходится общаться: очень внимательные, вежливые, свободно говорящие на трех языках (армянском, русском и английском). Уже тогда начинаешь понимать, что собой представляет армянское гостеприимство. И действительно, люди здесь духовно намного чище, добрее и лучше, как ни прискорбно мне это осознавать.

Далее у нас было небольшое знакомство с самой столицей: нашу группу (из 4-х семей) доставили в одну из местных гостиниц, где мы смогли отдохнуть после долгого перелета и массы нахлынувших чувств и впечатлений. После этого мы 2 дня просто гуляли по городу, знакомились с местными достопримечательностями, обычаями, местной кухней. Тогда я узнала, что из себя представляет долма, которую сегодня я умею уже готовить не хуже любой армянки.

Большим открытием для меня было и то, что Армения – страна христианская. Более того, это первая страна в мире, принявшая христианство, причем намного раньше самой России.

В Армении можно встретить много русских, как правило, это такие же, как и мы, семьи военных (пограничники) или представительницы слабого пола, приехавшие жить сюда в статусе жены армянина. А в целом, пожалуй, это единственная страна, где население – только одни армяне. Здесь нет такого смешивания народностей, как это можно увидеть в других странах, особенно в России.

Конечно, нельзя не сказать про цены. Такой дороговизны представить себе нельзя! В сравнении с Омском цены здесь просто нереальные. Хотя сразу скажу, что сейчас ситуация совсем изменилась. И если раньше, приезжая домой, я старалась накупить всего побольше (будь то электроника, бытовая техника или одежда), то сейчас расценки сравнялись. И так случилось не оттого, что произошло снижение цен в Армении. Просто цены в России, и в частности в Омске, резко возросли.

Однако, несмотря на такую ситуацию, цены на квартиры были просто смешными. Можно было купить трехкомнатную квартиру в Ереване в хорошем районе от 500 тыс. рублей. Что мы и поспешили потом сделать, ведь на тот момент наша омская квартира (малюсенькая двушка на окраине города) стоила 2 млн. Уже потом мы поняли, насколько правильным был этот шаг: буквально через 4 года цены здесь выросли до уровня омских квартир. Сейчас они сравнительно одинаковые (от 1,5 млн и выше).

...Забегая вперед, скажу сразу, что за эти годы нам пришлось сменить 3 города, о которых я и расскажу вам дальше.

Город Капан – армянское население и русское мышление

Это был наш первый населенный пункт, в котором нам пришлось отслужить почти два года. Словосочетание, которое я употребила в заголовке относительно населения и самого города – это полное отражение его сути. Но обо всем по порядку…

Узнав, что нам придется ехать от столицы в Капан (или как он раньше назывался – Кафан) всего лишь 400 км, я, конечно же, обрадовалась. Я как человек, привыкший к постоянным перелетам и переездам, знаю, что этот промежуток можно легко преодолеть за несколько часов. Но не тут-то было! Нам пришлось добираться до него почти 12 часов! Вот тогда я и смогла детально познакомиться с дорогами, красиво называющимися – серпантин. Нельзя передать адреналин и страх, который охватывает все тело, когда ты едешь по узенькой дороге, в полуметре от которой идет резкий обрыв глубиной, достигающей местами 2-3 км.

По пути нам встречались деревни и некоторые небольшие города, которые от первых отличались (на мой взгляд) только наличием нескольких пятиэтажек.

А вот и Капан… Конечно, он ни в какое сравнение не идет с Ереваном. Это небольшой городок с обшарпанными домами, есть даже несколько 12-этажных домов, что является редкостью для этого региона. Почему, я поняла уже намного позднее, когда пережила настоящее землетрясение (г.Мегри, 11 августа 2012 года), но об этом поведаю позже.

Расположились мы в обычной съемной квартире, расположенной на 4 этаже. С первой минуты я чувствовала постоянное внимание к своей персоне, отчего мне было довольно неуютно. Это ощущение, сравнимое с тем, когда журналисты повсюду преследуют знаменитую личность. Постоянно испытываешь неловкость и боязнь что-то сделать не так. На самом же деле люди здесь добрые и чуткие, с первой же минуты нам стали помогать с переносом вещей, кто-то занимал мою дочку и угощал ее фруктами. Здесь такое отношение к новым людям вполне обычное.

Спустя какое–то время я стала замечать, что женщины здесь (в большинстве своем) не работают, да и мужчин тоже много безработных. Конечно, вызывает неподдельное удивление тот факт, что в городе у людей нет возможности устроиться на работу (ее попросту нет!). На весь город действует всего лишь один завод, да и то совсем маленький, несколько школ (4 или 5, не помню точно), 3 учебных заведения (среднеспециальных) и одно высшее. На этом, пожалуй, и все. Спасает только свой личный бизнес или садово-огородное хозяйство. Мне сразу стал понятен тот факт, что большая часть мужского населения уезжает в Россию и другие страны на заработки. Однако при этом семьи здесь живут вполне обеспеченно (если брать в общем), всегда шикарно накрытый стол, по случаю и без, чего не встретишь у нас в России.

Но что меня удивило больше всего, это знание русского языка. Сейчас уже, сравнивая все остальные города, я понимаю, что только капанские жители свободно разговаривают на русском. Кроме двух городов, Капана и Еревана, больше нигде не встретишь такое распространение нашего языка. И действительно нам очень повезло, что в самом начале мы попали именно в этот город.

Ну и раз уж речь зашла об этом, кратко расскажу интересную историю, связанную с моим первым прямым знакомством с местным диалектом. Зайдя однажды в один из ближайших магазинчиков, продавщица повернулась ко мне и сказала: «Дура!» Я просто опешила от такого хамства. Хорошо, что рядом оказалась моя соседка, которая объяснила, что «дура (э)» на армянском языке означает «дверь». Конечно, мы все вместе посмеялись над этой ситуацией. Продавщица извинилась и пояснила, что она просто попросила закрыть входную дверь. А так как я внешне ничем не отличаюсь от армянки (смуглая брюнетка), то она и подумать не могла, что я окажусь русской.

Для себя я сделала первый главный вывод: знание местного языка – неотъемлемая часть моего проживания здесь. Именно это и должен учитывать каждый приезжающий сюда человек, особенно в отдаленные от Еревана города (Капан – удивительное исключение).

А в общем жизнь в этом городе мало чем отличается от жизни в небольших российских городах. Есть прекрасные детские сады (3 шт.), с внимательными и добрыми воспитателями. Причем свободных мест всегда очень много, учитывая, что женщины сидят дома с детьми. Я без проблем уже через неделю устроила свою дочь в один из них. Да и цены, на мой взгляд, совсем смешные – 5 тыс. драмов за месяц (это где-то 400 рублей!). Конечно, здесь нужно учитывать, что работает он только с 9 до 5. До сих пор не могу понять, что, по их мнению, должна делать мама, которая, допустим, работает часов до 7-8?

Ну и напоследок хотелось бы сказать о погоде, так как это настоящий рай для таких сибирячек, как я. Капан – это вечное лето! Даже зимой здесь тепло, как у нас в мае-месяце. Со снегом, конечно, проблемы: бывает, но очень редко (и почти сразу же тает). Я помню, наш первый Новый год в Армении мы отмечали с баллончиками, распыляющими искусственный снег. А для того, чтобы увидеть снег, а по нему действительно скучаешь (особенно первое время), нужно подниматься повыше в горы.

Спустя почти два года (точнее полтора) мы снова засобирались в путь: нас ждал переезд в Горис.