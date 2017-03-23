курьер
СНБ: Самвел Бабаян задержан в рамках дела о перевозке ЗРК “Игла”

 
Премьер: “Я не вижу Миграна Погосяна в правительстве”

 
“Сын Мгера Седракяна эмигрировал в Канаду”?

 
В Ереване прошли похороны Артура Саркисяна

 
Дворники реальные, “мертвые”, нечестные шефы и нечистый Центр

 
“Я понял, что от вас избавиться можно лишь одним путем...”

 
Mercer: Ереван – лучший город на Южном Кавказе

 
Метеорологи пообещали экстремальные погодные условия в 2017 году

 
Нападение на парламент Британии: стрельба и таран толпы внедорожником

 
Похороны со скидкой за отказ от водительских прав

 
“Арена шапито” с животными и мусором вокруг

 
Премьер предложил фермерам оставить скотоводство и разводить шиншилл

 
регион
Отношения армян с азербайджанцами хуже, чем палестинцев с евреямиэ

 
Ради победы на референдуме Эрдоган готов сделать намаз в церкви

 
Президент Грузии запретил прослушивать граждан

 
В Грузию на учения НАТО

 
Избила собственного новорожденного ребенка

 
“Плохое” государство и как с ним быть

Эдуард Лимонов о способах решения турецкого вопроса (svpressa.ru)

 
Фотография с историей


“Быть честным сегодня уже подвиг. Честный человек у власти — подвиг вдвойне”

 
По самые помидоры

 
Алиев начинает опасаться своих военных, обученных в Турции

 
ПОДПИСКА
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте находятся:
 371 гостей 
В Номере // МИР И МЫ // Армянская мозаика

Армянская мозаика

Расследование убийства Гранта Динка принимает интересный оборот

Как пишет армянская газета Стамбула «Агос», расследовавший дело убийства Динка прокурор Гекалп Кекчу потребовал у судебных органов принять решение о задержании Фетхуллаха Гюлена, а также бывшего прокурора Стамбула Зекерия Оза, который находится в бегах, и бывшего главного редактора издания Zaman Экрема Думанлы.

 

Прокурор утверждает, что упомянутые лица имеют отношение к убийству Динка. До и после преступления они общались друг с другом по телефону, разрабатывали варианты задержания Огюна Самаста, убийцы Динка, и представления общественности всего происшедшего в удобном для следствия свете. Отмечается, что всего этого они не смогли бы сделать без ведома Гюлена.


“Аврора” выделит студентам из 5 стран один миллион долларов…

Гуманитарная инициатива «Аврора» совместно с фондом «Scholae Mundi Armenia» выделит студентам из Сирии, Ирака, Ливана, Иордании и Египта образовательные гранты на учебу в Американском университете Армении.

Общий фонд грантов составляет один миллион долларов. Грант могут получить только граждане этих пяти ближневосточных стран для обучения по следующим направлениям: информатика и вычислительная математика, технические науки, анализ и обработка данных (бакалавриат), общественное здравоохранение, технология производства и управление системами, экономика, политология, международные отношения (магистратура) и т.д. «Таким образом мы выражаем благодарность тем нациям, которые первыми предоставили убежище пострадавшим в годы геноцида армян и протянули руку помощи», – сказала соучредитель фонда «Scholae Mundi Armenia» Вероника Зонабенд. Сообщается также, что в течение всего обучения получатели грантов должны гарантировать хорошую успеваемость.

 

Возрождение Алеппо – на примере армянской общины

В программе телеведущего Дмитрия Киселева “Вести недели” вышел репортаж о том, как налаживается мирная жизнь в освобожденном сирийском Алеппо. Тема раскрыта через судьбу и деятельность армянской общины города.

“Они очень сплочены, до сих пор живут в кварталах своих предков, тесно общаются друг с другом и пытаются сохранить свою культуру”, — так охарактеризовал армян Алеппо автор сюжета Алексей Баранов. Журналист выбрал в качестве главных героев своего репортажа армян Алеппо не случайно, ведь армянская община — одна из крупнейших. «Армяне здесь везде — от магазинов до важных государственных структур страны. Армяне Сирии, они сплочены и патриотичны. Почти у каждого можно найти фотографию горы Арарат, книги на родном языке и т.д. Многие держат связь с родственниками в Армении, часто посещают свою историческую родину, чтобы познакомится с ней поближе. Армяне Алеппо любят свой город, но не забывают и о корнях — о том, откуда они родом, поэтому следят за ситуацией и в родной Армении». Автор сюжета подчеркивает, что сирийские армяне с большой благодарностью приняли гуманитарную помощь из Армении. Очередной гуманитарный груз из Еревана был доставлен месяц назад. Баранов отмечает, что не покинувшие город армяне занимаются в основном ремесленным делом и делают все, чтобы восстановить полуразрушенный, но все еще прекрасный город. “Древнейший Алеппо — родная для них земля, они здесь живут испокон веков и уезжать отсюда не собираются. Говорят, что все это будут восстанавливать”, — сказал Баранов. Удивляет и то, что многие армяне, особенно среднего возраста и старше, прекрасно владеют, помимо арабского и армянского, и русским языком. Но это неудивительно: в некоторых армянских школах Алеппо до сих пор русский входит в образовательную программу.

.

Последнее обновление ( 23.03.17 09:31 )

Новости
Арменпресс, Панорама, Арминфо, Новости-Армения, Regnum

Открытие генконсульств Дубая в Армении и Армении в Дубае заметно активизирует двустороннее взаимодействие

 
В Армении отпраздновали Аманор

 
Премьер посылает губернаторов на переподготовку

 
Раффи Ованнисян: нам нужен космонавт

 
Фиалки пахнут рыбой

Виной тому оросительная вода. Благо к питьевому ресурсу у гидрологов претензий нет

 
Предвыборные обещания по зарплатам, мягко говоря, невыполнимы

 
Гарегин Бекчян призвал Атешяна уважать мнение армянского католикоса

 
Днем +11+13

 
Объезжайте. Ремонт!

 
VIP-персоны

Список миллиардеров Forbes: богатство Трампа уменьшилось

 
Юлию на “Евровидение” не пустили, а нашу Арцвик пока будут проверять…

 
Многомерный Рудольф Хачатрян в Центре искусств Гафесчян

 
Санкт-Петербург “прощается” с Айвазовским

 
Эдгар Манучарян: “Мы обязаны продолжить то, что начали в игре с Черногорией”

 
Армянский импрессионизм под московским небом

 
В столице открылась Галерея кукол

 
Из российской прессы

Армен Джигарханян: Надо ходить на Чехова, а не на КВН

 
Газета в PDF

1 полоса 
2 полоса
3 полоса
4 полоса
5 полоса
6 полоса
7 полоса
8 полоса

Copyright © 2009 Novoye Vremya.
All Rights Reserved.

created by Webmaster Design Studio