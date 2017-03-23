Армянская мозаика

Расследование убийства Гранта Динка принимает интересный оборот

Как пишет армянская газета Стамбула «Агос», расследовавший дело убийства Динка прокурор Гекалп Кекчу потребовал у судебных органов принять решение о задержании Фетхуллаха Гюлена, а также бывшего прокурора Стамбула Зекерия Оза, который находится в бегах, и бывшего главного редактора издания Zaman Экрема Думанлы.

Прокурор утверждает, что упомянутые лица имеют отношение к убийству Динка. До и после преступления они общались друг с другом по телефону, разрабатывали варианты задержания Огюна Самаста, убийцы Динка, и представления общественности всего происшедшего в удобном для следствия свете. Отмечается, что всего этого они не смогли бы сделать без ведома Гюлена.





“Аврора” выделит студентам из 5 стран один миллион долларов…

Гуманитарная инициатива «Аврора» совместно с фондом «Scholae Mundi Armenia» выделит студентам из Сирии, Ирака, Ливана, Иордании и Египта образовательные гранты на учебу в Американском университете Армении.

Общий фонд грантов составляет один миллион долларов. Грант могут получить только граждане этих пяти ближневосточных стран для обучения по следующим направлениям: информатика и вычислительная математика, технические науки, анализ и обработка данных (бакалавриат), общественное здравоохранение, технология производства и управление системами, экономика, политология, международные отношения (магистратура) и т.д. «Таким образом мы выражаем благодарность тем нациям, которые первыми предоставили убежище пострадавшим в годы геноцида армян и протянули руку помощи», – сказала соучредитель фонда «Scholae Mundi Armenia» Вероника Зонабенд. Сообщается также, что в течение всего обучения получатели грантов должны гарантировать хорошую успеваемость.

Возрождение Алеппо – на примере армянской общины

В программе телеведущего Дмитрия Киселева “Вести недели” вышел репортаж о том, как налаживается мирная жизнь в освобожденном сирийском Алеппо. Тема раскрыта через судьбу и деятельность армянской общины города.

“Они очень сплочены, до сих пор живут в кварталах своих предков, тесно общаются друг с другом и пытаются сохранить свою культуру”, — так охарактеризовал армян Алеппо автор сюжета Алексей Баранов. Журналист выбрал в качестве главных героев своего репортажа армян Алеппо не случайно, ведь армянская община — одна из крупнейших. «Армяне здесь везде — от магазинов до важных государственных структур страны. Армяне Сирии, они сплочены и патриотичны. Почти у каждого можно найти фотографию горы Арарат, книги на родном языке и т.д. Многие держат связь с родственниками в Армении, часто посещают свою историческую родину, чтобы познакомится с ней поближе. Армяне Алеппо любят свой город, но не забывают и о корнях — о том, откуда они родом, поэтому следят за ситуацией и в родной Армении». Автор сюжета подчеркивает, что сирийские армяне с большой благодарностью приняли гуманитарную помощь из Армении. Очередной гуманитарный груз из Еревана был доставлен месяц назад. Баранов отмечает, что не покинувшие город армяне занимаются в основном ремесленным делом и делают все, чтобы восстановить полуразрушенный, но все еще прекрасный город. “Древнейший Алеппо — родная для них земля, они здесь живут испокон веков и уезжать отсюда не собираются. Говорят, что все это будут восстанавливать”, — сказал Баранов. Удивляет и то, что многие армяне, особенно среднего возраста и старше, прекрасно владеют, помимо арабского и армянского, и русским языком. Но это неудивительно: в некоторых армянских школах Алеппо до сих пор русский входит в образовательную программу.