Волгоградский госпиарщик дошутился до бомбежек Еревана и Баку

Старый советский анекдот был признан потенциально опасным, и его рассказчика пропесочили “в лучших традициях” страны Советов

Директор волгоградского госучреждения Дмитрий Вереницын стал виновником небольшого международного скандала. В социальной сети Facebook он полемизировал с членом волгоградского штаба ОНФ (Общероссийский народный фронт. - Ред.) Арменом Оганесяном о состоянии дорог в регионе, и в ходе перебранки Вереницын привел анекдот, который, как показалось многим, мог способствовать разжиганию армяно-азербайджанской межнациональной розни. Причем шутка ушла в Сеть за несколько минут до начала встречи Владимира Путина и Сержа Саргсяна. О подробностях скандала пишет «ФедералПресс» (20.03.17).

15 марта директор ГБУ «Региональный информационно-аналитический центр» (ГБУ РИАЦ) Д.Вереницын вступил в жесткую полемику в Фейсбуке с членом регионального штаба ОНФ, активистом проекта «Карта убитых дорог» Арменом Оганесяном. Первый доказывал, что ситуация в дорожной отрасли стремительно меняется к лучшему, Оганесян (также возглавляет волгоградское отделение Союза автомобилистов России) отстаивал почти прямо противоположную позицию, отмечая, что выросли только объемы ремонта и затраты, но не качество. В дискуссии Оганесян указал, что у Вереницына, по его мнению, есть проблемы с чувством юмора, в ответ на это руководитель ГБУ привел анекдот, показавшийся абсолютному большинству пользователей сети некорректным. Анекдот такой: Армянское радио спрашивают - Армянское радио отвечает:

- Какой самый красивый город?

- Конечно, Ереван.

- А сколько бомб нужно для того, чтобы его разрушить?

- Баку тоже красивый город.

ГБУ РИАЦ занимается мониторингом СМИ и соцсетей, исполняет функцию государственного информагентства и владеет собственным пресс-центром. По неподтвержденным данным, сотрудники учреждения также выступают в роли провластных «троллей» в интернет-пространстве, однако прямых доказательств этому нет.

Провокационный юмор руководителя госучреждения вызвал острую реакцию сперва собственно в соцсетях, а вскоре стал и достоянием СМИ, в том числе армянских и азербайджанских. Сам Дмитрий Вереницын, отметим, достаточно быстро принес извинения, написав: «Выбор шутки был неудачен. Мне показалось, что она не направлена на разжигание никакой ненависти, а подчеркивала иные вещи в контексте позиций знакомых мне людей в разное время. Она вызвала бурную дискуссию и неоднозначные трактовки. Никого не хотел обидеть. Шутка не моя. Удаляю. Армен Оганесян, приношу свои извинения. Всем спасибо».

В тот же день корреспонденту «ФедералПресс» Вереницын пояснил: «Анекдот был взят из контекста нашего разговора с ним. Я не хотел кого-то обидеть, и в мыслях не держал. Я хотел именно подчеркнуть, что нужно быть всегда последовательным. То, как трактовали мои слова, это абсолютно неправильно. Поэтому я извинился сразу, когда понял, что этим словам придают не тот смысл, который я закладывал».

Сам Армен Оганесян рассказал «ФедералПресс», что не намерен жаловаться на Вереницына, хотя и не считает, что тот перед ним извинился. «Лично передо мной не извинялся. Он написал в Facebook, это для популярных масс. Если он хочет извиниться, у него есть мой телефон, он может позвонить и сказать: Армен Карленович, я скосячил, прими мои извинения. Хотя с учетом того, кто он по должности, вообще не должно быть таких косяков. С учетом молодости (Дмитрию Вереницыну 26-го марта исполнится 27 лет. – Ред.) – ну, бывает. Самое хорошее решение – это просто не напрягать ситуацию. Пусть ему станет стыдно. Если он не окончательный идиот, он поймет, что что-то не то сделал и это будет ему большой урок», – говорит Оганесян.

Руководитель волгоградской общественной организации «Дом дружбы» Казбек Фарниев отмечает, что человек со статусом руководителя госучреждения должен «по таким вопросам сидеть тише воды ниже травы». «В публичном пространстве национальный вопрос обсуждать человеку, который не имеет отношения к национальной политике, это неправильно и некрасиво. Тем более молодому человеку – они просто не понимают. Я 12 лет занимаюсь вопросами национальной политики и до сих пор сам мало знаю, стараюсь лишний раз не высказываться», – заключил Казбек Фарниев.

В армянской общине региона ситуацию пока не комментируют, но человек, близкий к ее руководству, отметил: «Мы решили мудро воздерживаться. Как-то давить, добиваться его увольнения мы не будем, нам это не надо».

Политолог, замдиректора по науке Института региональных исследований ЮФО Александр Сайгин считает, что инцидент может повлиять на карьеру Дмитрия Вереницына. «На его работодателях не отразится, но, скорее всего, в недрах областной администрации сейчас начнут прорабатывать общие правила общения в сети Интернет для чиновников и сотрудников подведомственных учреждений. Это попадает в общефедеральный тренд, когда депутатов и крупных чиновников просят вести аккаунты, но отчитываться за них и быть поскромнее, – рассуждает Сайгин. – А на персональной карьере Вереницына это может отразиться, поскольку скандал достаточно крупный вышел, учитывая, что Закавказье сейчас одно из ключевых направлений. Такие вещи могут всплывать и тормозить дальнейшее продвижение Дмитрия, хотя, в принципе, он признал свою ошибку».

Председатель комитета Волгоградской областной думы по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики Александр Осипов отметил, что Дмитрий Вереницын и ранее бывал неэтичен в комментариях в соцсетях, из-за чего в декабре прошлого года приходил в областную думу, чтобы принести извинения депутату Николаю Лукьяненко. «Он обещал нам больше не повторять и быть более сдержанным как руководитель РИАЦ, принес извинения, – рассказал депутат Осипов, – сейчас мне меньше всего хотелось бы, чтобы это обсуждение продолжалось именно с точки зрения межнациональных отношений. К ним это не имеет никакого отношения вообще. Урегулирование армяно-азербайджанских отношений – это очень долгий и непростой процесс (неаккуратный комментарий был оставлен как раз в то время, когда Владимир Путин встречался с президентом Армении Сержем Саргсяном, что придало дополнительный импульс скандалу. – Ред.)».

«Та вольность, которую себе позволил Вереницын, конечно, неэтична для человека, занимающего определенную должность в медиасреде. Да, он не является госслужащим, на него не распространяются жесткие требования, но его работодатель, комитет, который его рекомендовал, назначал, должен ему сделать хотя бы внушение», – прокомментировал депутат Осипов.

Интересно, что Дмитрий Вереницын на посту директора РИАЦ один раз уже был на грани международного скандала. Он опубликовал в Сети пост с изображением возможного нового логотипа госучреждения, отметив, что его скреативил «наш дизайнер Евгений».

Подписчики Вереницына в соцсетях сразу же обратили внимание, что логотип подозрительно напоминает эмблему Google Analytics. На это Вереницын ответил, что такова «фишка», однако некоторые участники полемики заявили, что напишут письмо в Google, после чего Вереницын удалил свой пост, а РИАЦ менять логотип не стал.

(С сокращениями)