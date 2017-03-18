Армянская мозаика

“Вчера ты мне сказала, что позвонишь сегодня...”

Автор дешевого шлягера 70-х Полад Бюльбюль оглы хочет возглавить «министерство культуры планеты Земля»

Заявка официального Баку на выдвижение Полада Бюльбюль оглы генеральным директором ЮНЕСКО принята к рассмотрению. Посол Азербайджана в России считается одним из наиболее вероятных преемников нынешнего главы Ирины Боковой, вот уже 8 лет возглавляющей ООН-овскую структуру по вопросам культуры, образования и здравоохранения.

Это не может нас не волновать. Ведь совершенно очевидно, что в случае избрания гендиректором ЮНЕСКО любимчик Ильхама Алиева будет использовать все оказавшиеся в его руках рычаги для создания Армении проблем. Готов ли Ереван противодействовать массированному лоббингу Азербайджана?

О готовности Полада Бюльбюль оглы побороться за пост главы ЮНЕСКО сведения утекли в прессу еще в позапрошлом году. Неделю назад в парижскую штаб-квартиру организации были переданы все необходимые для его выдвижения документы. Одиознейший кандидат представил исполнительному совету Меморандум, в котором изложил свое видение главных целей и задач структуры. 26-го апреля в ходе 201-го заседания совета ЮНЕСКО азербайджанский выдвиженец пройдет собеседование, после которого можно будет говорить о его шансах. Выборы будущего гендиректора состоятся в ноябре на сессии Генеральной конференции.

В последние годы Баку на международном уровне весьма активен. Азербайджан трижды подавал заявки на проведение у себя Олимпийских игр. Ильхам Алиев добился проведения в Баку конкурса «Евровидение», Европейских игр, соревнований “Формулы-1”. В 2011-м Азербайджан сроком на два года был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН, а в мае 2012-м председательствовал в Совбезе. Для этого правители соседней страны затрачивают гигантские ресурсы. И, судя по всему, они себя оправдывают. Все это помогает Азербайджану лоббировать свои интересы и препятствовать продвижению наших интересов. Выдвижение Бюльбюль оглы на пост главы ЮНЕСКО следует рассматривать именно в этом контексте. Нужно быть слишком наивным человеком, чтобы поверить в то, что представитель Азербайджана на посту гендиректора ЮНЕСКО будет беспристрастным к Армении. Достаточно вспомнить поведение бакинских правителей в период, когда Азербайджан председательствовал в Совбезе ООН. Несмотря на то, что устав организации крайне ограничивает полномочия председательствующего государства и обязывает руководствоваться заранее утвержденной повесткой, Ильхам Алиев тем не менее успел воспользоваться ролью «лидера объединенных наций» для «мелких пакостей». Едва возглавив Совбез, Азербайджан устами своего президента поспешил поднять вопрос об «исходящей от Армении ядерной угрозе» и о «необходимости немедленного закрытия Армянской атомной электростанции». Если Алиеву для антиармянской пропаганды удалось использовать даже статус председателя Совбеза ООН, то можно не сомневаться в том, что пост гендиректора ЮНЕСКО он использует для этого в полной мере.

При оценке заявки Азербайджана сообщество наций обязано учесть дурную репутацию Азербайджана и его правителей. Ведь речь идет о стране, присвоившей наследие автохтонных народов восточного Закавказья. Речь о стране, где ее коренные жители – лезгины и талыши – лишены возможности обучаться родному языку. Речь о стране, пренебрегающей собственными обязательствами по мирному урегулированию карабахского конфликта. Речь о стране, власть в которой передается по наследству. К счастью, среди соперников Полада Бюльбюль оглы есть немало достойнейших деятелей, представляющих куда более цивилизованные страны, чем Азербайджан. Обычно Азербайджану в ходе голосований в международных структурах помогает мусульманская солидарность. Единый подход государств-членов Организации исламского сотрудничества позволял Алиеву обеспечить искусственное преимущество. Но на этот раз такого не будет, так как четверо из восьми конкурентов Полада Бюльбюль оглы – его единоверцы. Это бывший помощник министра иностранных дел Египта Мушира Шаттаб, министр культуры, искусств и наследия Катара Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари, министр здравоохранения Ирака Салех Аль-Хаснави и ливанская правозащитница Вера Эль-Хури Лакей. Таким образом, ни Организации исламского сотрудничества, ни Лиге арабских государств, судя по всему, не удастся выступить с единых позиций. А если и выступят, то их выдвиженцем будет явно не Бюльбюль оглы.

Но есть у Азербайджана важное преимущество. Имею в виду очевидную и безоговорочную поддержку со стороны действующего генерального директора ЮНЕСКО россиянки Ирины Боковой. Ее роль в избрании преемника, судя по всему, будет весьма значительной. Дело в том, что согласно Уставу, выборы гендиректора ЮНЕСКО проводятся «на основании рекомендации Исполнительного совета организации». Особое отношение возглавляющей Исполнительный совет госпожи Боковой к Азербайджану давно уже не вызывает сомнений. Ее ангажированность проявлялась не раз. Американский сенатор Билл Бартон на страницах авторитетного журнала «Foreign Policy» писал, что гендиректор ЮНЕСКО неоднократно получала от бакинских правителей щедрые подарки. В зарубежной прессе были публикации с намеком на азербайджанское происхождение денег, на которые Бокова купила шикарный пентхаус в Нью-Йорке. Результатом «икорной дипломатии» стало то, что когда азербайджанцы бульдозерами разрушали две тысячи древних армянских хачкаров Джухи, госпожа Бокова ничего не предприняла и не дала содеянному должной оценки.

Возглавляемый первым вице-президентом и первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева уже много лет финансирует проекты ЮНЕСКО, не имеющие к Азербайджану никакого отношения. Это и строительство школы для девочек в Пакистане, и программы по сохранению культурного наследия Гаити. По сути, это – скрытая взятка. Предоставленными Азербайджаном средствами распоряжалась Ирина Бокова. Она-то и стала инициатором назначения Мехрибан Алиевой послом доброй воли ЮНЕСКО. А сейчас уже Мехрибан Алиева добивается с помощью Боковой выдвижения Полада Бюльбюль оглы на ее место. Примечательно, что кандидатуру азербайджанского выдвиженца в полной мере поддерживает Российская Федерация. Это подтвердила вице-премьер правительства Ольга Голодец. Причина вовсе не в том, что Бюльбюль оглы - посол в России. Кандидат на пост главы ЮНЕСКО от Вьетнама Фам Суан Шон тоже представляет свою страну в Москве в качестве Чрезвычайного и Полномочного посла. Но российское правительство отказало ему в поддержке. В Кремле не сочли достойными также министра культуры Франции Одри Азуле, генерального директора ЮНЕСКО по делам образования китайца Цянь Тана и гватемальского дипломата Хуана Альфонсо Фуэнтеса Сориа. А между тем ни один из упомянутых кандидатов не скомпрометировал себя так, как Полад Бюльбюль оглы.

Для того, чтобы показать миру истинное лицо азербайджанского выдвиженца, достаточно процитировать выдержки из его недавних интервью и выступлений. В прошлом году в разгар апрельской войны человек, считающий себя дипломатом, выступил с заявлением следующего содержания: «Я сам с автоматом в руках готов сражаться в Карабахе и служить примером для других азербайджанцев, живущих в России». В другом своем интервью он сказал: «Заявлял и еще раз заявляю, что готов лично принять участие в отечественной войне». В третьем интервью Бюльбюль оглы утверждал: «Урегулирование карабахского конфликта мирным путем доказало свою неэффективность, а потому единственным решением остается военный путь». Что это, если не подстрекательство к войне? Может ли человек, выступающий с такими призывами, нести ответственность перед объединенными нациями за культуру, образование и здравоохранение планеты Земля? Можно ли допустить, чтоб избрание такого вот человека генеральным директором ЮНЕСКО дискредитировало столь уважаемую организацию?

На снимке: Бюльбюль оглы с братьями Гусман, известными лоббистами Баку.





Азербайджан разрешил посещение сотрудниками посольства РФ Марата Уелданова (Галустяна)

Об этом сообщила сестра Уелданова Марианна Мирзоян. По ее словам, за 9 месяцев незаконного содержания ее брата в бакинской тюрьме это будет третий визит сотрудников посольства.

Мирзоян отметила, что в последнее время отношение сотрудников дипмиссии к этому делу кардинально изменилось. “Хочу поблагодарить заведующую консульским отделом Дмитриеву Ольгу Юрьевну. Все эти 9 месяцев я, конечно, понимала, что не все зависит от посольства России в Баку, но мне и Марату так не хватало их человеческого отношения. Все эти долгие месяцы я лишь просила о диалоге со мной и просила держать меня в курсе событий. Скоро суд, и я надеюсь, что он пройдёт в присутствии представителя нашего государства. В любой ситуации важно оставаться человеком! Лучше поздно, чем никогда”, - написала Мирзоян на своей странице в Facebook. Напомним, ранее сообщалось, что российское посольство в Азербайджане с середины декабря не может получить разрешение на встречу со своим гражданином, задержанного азербайджанскими спецслужбами по подозрению в шпионаже в пользу Армении.

Марка Варданяна экстрадировали в США за киберпреступления

Гражданин России Марк Вартанян экстрадирован из Норвегии в США по обвинению в киберпреступлениях, передает РИА Новости.

Отмечается, что Вартанян, известный под ником Kolypto, был экстрадирован еще в декабре 2016 года, а 14 марта предстал перед судом. Ему предъявлено обвинение в разработке вредоносной программы «Цитадель», использование которой киберпреступниками причинило «финансовый ущерб лицам и компаниям по всему миру». «Арест Вартаняна устраняет видного игрока, который участвовал в разработке, совершенствовании, поддержке и распространении вредоносных программ», — заявили в Минфине США.

Опубликована директива Талаата-паши относительно высылки армян

Обнародована копия письма министра внутренних дел Османской империи Талаата-паши от 15 июля 1916 года, направленная в Алеппо.

Как пишет Akunq.net, в письме предписывается держать всех армян, в том числе и женщин, в ссылке и не выдавать никаких документов, при наличии которых они смогли бы переехать в другие места. Эта директива относилась даже к армянам, проживающим в мусульманских семьях. Издание отмечает, что документ обнаружил и предоставил для публикации американский армянин Геворг Акопян.

“Атешян должен уйти”

Страсти вокруг выборов в Константинопольском патриархате продолжают накаляться

Избранный местоблюстителем Константинопольского Патриарха ААЦ предводитель Армянской епархии Германии, архиепископ Гарегин Бекчян не видит иного выхода, кроме отставки своего предшественника Арама Атешяна.

Напомним, 15 марта в ходе выборов в патриархате за Бекчяна проголосовали 23 из 34 священнослужителей, его

конкурент, избранный турецким государством местоблюститель патриарха, архиепископ Атешян получил 11 голосов. Однако Атешян заявил, что, несмотря на итоги голосования, подавать в отставку он не собирается. “Для прояснения этих вопросов будет назначена встреча, вокруг проблемы будет достигнут консенсус. Это будет сделано в течение нескольких дней”, - сообщил Бекчян изданию “Агос”.

Согласно итогам голосования, Бекчян будет руководить Патриархией до избрания нового патриарха. Если в течение 6 месяцев выборы не будут проведены, то для местоблюстителя и инициативной группы потребуется вотум доверия. Ранее, напомним, стамбульские армяне обратились с открытым письмом к Католикосу Всех Армян Гарегину II с просьбой разобраться в деятельности архиепископа Арама Атешяна и “гарантировать его отставку”.



Cелина Доган: “Непозволительно вмешиваться в выборы армянского патриарха Константинополя”

Когда в ходе выборов выяснилось, что победил Бекчян, Атешян показал журналистам записку администрации Стамбула, где говорится, что процесс выборов не был правовым, пишет «Агос». В беседе с корр. издания депутат парламента Турции от Народно-республиканской партии (CHP) Селина Доган отметила, что вмешательство администрации Стамбула в выборы патриарха не имеет правовых оснований.

«В их заявлении говорится, что собрание в Патриархии 16 февраля было плохо встречено армянским обществом. Если так, тогда не надо вмешиваться, будет только хуже», – заявила депутат.





Каро Пайлян:“Мы не воспринимаем демарш Атешяна”

Депутат парламента Турции Каро Пайлян, комментируя поведение архиепископа Арама Атешяна после объявления итогов выборов местоблюстителя Константинопольского патриарха, заявил, что Атешян на должности заместителя патриарха выполняет в патриархате функции принудительного исполнителя со стороны правительства Турции.

«Предпринятый им шаг стал революцией в плохом смысле… Мы его не воспринимаем. Избран местоблюститель, и одна сторона, естественно, проиграла. Мы все должны поздравить победившего кандидата и ускорить процесс организации выборов самого патриарха», – подчеркнул Пайлян.