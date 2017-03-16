Армянская мозаика

Армянин в Баку на скамье подсудимых

Прокуратура Азербайджана завершила фабрикацию уголовного дела в отношении этнического армянина Марата Уелданова.

Следствие по делу задержанного в Азербайджане Марата Уелданова завершено. Материалы переданы в суд. В ближайшее время начнется судебное

разбирательство. Человеку, единственная вина которого заключается в том, что он имеет армянские корни, грозит 12 лет лишения свободы. Сфабрикованное против нашего соотечественника уголовное дело разоблачает истинное лицо бакинских правителей. Но удивляет в данной ситуации поведение властей Российской Федерации, гражданином которой является Уелданов. Для его защиты Москва не предприняла никаких видимых усилий. Мировое сообщество закрывает глаза на беспредел, творящийся в Азербайджане.

Марат Уелданов родился в 1982-м году в Баку в армянской семье. До недавних пор носил фамилию отца – Галустян, но после женитьбы почему-то принял фамилию супруги. В Баку семья Галустянов прожила до 1989-го года, когда в разгар армянских погромов семилетний Марат с родителями и сестрой вынуждены были бежать. Семья обосновалась в России. Марат получил хорошее образование. Поступив на работу в австрийско-турецкую кейтеринговую компанию “Do&co”, он стал быстро продвигаться по карьерной лестнице. (Фирма поставляет бортовое питание авиакомпаниям и занимается организацией обедов и ужинов участников крупных международных политических, культурных и спортивных мероприятий.) По долгу службы Марат объездил много стран, обслуживая различные саммиты, форумы, конференции, олимпиады, чемпионаты. Руководство несколько раз командировало его для работы на мероприятиях, проводимых в Азербайджане. В марте 2015-го года он побывал в Баку в связи с состоявшимися в азербайджанской столице первыми Европейскими играми. Никаких проблемм у него не возникало, так как о его армянском происхождении “принимающая сторона” ничего не знала. Паспорт – российский, фамилия – татарская, язык – английский, компания – австрийская, руководство - турецкое… Ничто не предвещало беды, когда президент компании турок Атилла Догудан предложил Марату вновь поработать в Азербайджане. В первых числах июня он прибыл в Баку для организации питания участников турнира автогонок “Формула-1”. Вместе с ним в столицу Азербайджана прибыла его коллега Елена Макаренко.

Девятого июня Марат неожиданно исчез. В тот же день сотрудники азербайджанских спецслужб арестовали и Елену, препроводив ее в следственный изолятор Министерства национальной безопасности. В ходе допросов от Елены требовали дать показания о том, что Марат является армянским шпионом. Она, естественно, отказалась. За это ее продержали за решеткой две недели. Освободив Елену, ей прямым текстом сказали, что 14 дней ареста были наказанием за дружбу с армянином. “Надо уметь выбирать друзей, а не дружить с людьми армянского происхождения”, - сказал ей напоследок офицер азербайджанских спецслужб. Елена, встречавшаяся с Маратом во время очной ставки, подтвердила, что на него оказывалось психологическое давление. Несмотря на обострившуюся язву желудка, необходимую медицинскую помощь ему не оказывали.

Не сумев добыть абсолютно никаких улик в пользу бредовой версии о сотрудничестве со спецслужбами Армении, Марату Уелданову предъявили обвинение по статье уголовного кодекса, карающей за “незаконное приобретение, производство, хранение и распространение наркотических средств в крупном размере”. (Еще девятого июля ему на всякий случай подбросили в карман пакет героина”.) Примечательно, что по той же самой статье УК в Азербайджане обычно судят оппозиционеров и иных неугодных правящему режиму инакомыслящих. Для обвинительного приговора судам в таких случаях бывает достаточно милицейского протокола. Необходимости в показаниях свидетелей даже не возникает. Усилия адвокатов теряют какой бы то ни было смысл. Это значит, что нашему соотечественнику светит перспектива тюремного заключения сроком до 12-и лет. И все это только потому, что он является этническим армянином.

Тут стоит особо отметить, что Марат ни разу в жизни не был в Армении и будучи убежденным космополитом, он сам себя армянином не считает. Снова напомню: паспорт – российский, фамилия – татарская, язык – английский, компания – австрийская, руководство - турецкое… Но для фашистов из Министерства национальной безопасности Азербайджана важно только одно – этническое происхождение. Если в жилах человека течет армянская кровь, значит, он враг. Значит, с ним нужно расправиться.

В тюрьме на Марата Уелданова оказывается жестокий прессинг. Его психологическое состояние крайне подавленное. В середине февраля в ходе телефонного разговора с сестрой – Марианной – Марат призвал родных смириться с тем, что живым они его больше никогда не увидят. “Брат сообщил, что следователь не успокоится, пока не сделает из него преступника. Марат попрощался навсегда. Сказал, чтобы я ему больше не отправляла посылки и не писала письма, что звонить он больше не будет. Он сказал, что у меня больше нет брата и что он больше не вернется домой. Брат заплакал и трубку повесили”, - рассказала Марианна журналистам.

После того телефонного разговора отношение следователей к Марату, видимо, несколько изменилось. По крайней мере ему позволили вновь позвонить сестре. (За девять месяцев Марату всего четыре раза разрешили позвонить родным, несмотря на то, что по закону ему полагался один звонок в неделю.) В ходе последней телефонной беседы голос Уелданова был не таким подавленным, как прежде. По словам Марианны, брат сообщил ей важную новость, но просил о ней никому не говорить. “Он просил с журналистами пока не общаться и не афишировать то, что он мне сказал. Полагаю, что следователь надавил на него. Потому что обычно, если что-то случается, он, наоборот, готов всем об этом рассказать. А тут - просит меня молчать”, - рассказала сестра Марата.

Можно лишь гадать о том, что за новость сообщил Уелданов сестре. Если это хорошая новость, то скорей всего речь о теоретической возможности его экстрадиции после приговора. То есть в лучшем случае Марату будет предоставлена возможность отбывать назначенный азербайджанским судом срок заключения в пределах Российской Федерации. Тогда у президента Путина будет право помиловать заключенного и освободить его раньше назначенного срока. Это максимум того, на что сейчас могут надеяться родственники ни в чем не повинного Марата. Но и этот сценарий выглядит слишком оптимистичным. Поведение российских дипломатов пока не дает поводов полагать, что они действительно что-то предпринимают для экстрадиции Уелданова. Российский консул за все это время посещал Марата лишь два раза. (В последний раз – 16-го декабря.) Заведующий консульским отделом российского посольства в Азербайджане Дмитриев позволяет себе прямо таки возмутительные комментарии. В ответ на обращение родственников Уелданова он официальным письмом дал понять, что семье не стоит связывать с российскими дипломатами особых надежд, так как “армянское происхождение Марата крайне затрудняет его защиту”. Должностное лицо, направленное в соседнее государство для защиты прав и интересов граждан России, призывает смириться с “особенностями” правящего в Баку режима.

В современном мире нет иного такого государства, где человека судят за наличие в жилах неугодной крови. 100 лет назад так делали младотурки, 80 лет назад – фашисты. В Азербайджане это делают сейчас.

Гарегин Бекчян - Константинопольский патриарх ААЦ

Выборы Константинопольского патриарха армян состоялись 15-го марта, результаты были опубликованы в тот же день. Об этом сообщает газета «Агос».

Во время выборов местоблюстителя были выдвинуты 3 кандидатуры: предводителя Немецкой епархии ААЦ архиепископа Гарегина Бекчяна, местоблюстителя Константинопольской епархии ААЦ архиепископа Арама Атешяна и председателя духовного совета Константинопольского патриархата ААЦ епископа Саака Машаляна. Голосование прошло при закрытых дверях, в нем приняли участие 30 представителей духовенства Константинопольского патриархата ААЦ. Патриархом был избран Гарегин Бекчян, набравший наибольшее число голосов.

В Эрмитаже почтили Орбели

В известном на весь мир музее состоялся праздник в честь 130-летнего юбилея со дня рождения Иосифа Орбели. Дань великому ученому, директору и хранителю экспонатов, так до сих пор его называют, участники и гости мероприятия отдавали со всеми почестями, сообщает piterets.ru.

Об огромном вкладе Иосифа Орбели в культуру России здесь не забывают. Вот и сейчас вспоминали его добрые дела в Эрмитаже во время его руководства. Чего только стоит мужество Орбели, когда он противоборствовал разбазариванию известных и редких экспонатов. Или при эвакуации фондов Эрмитажа из осажденного Ленинграда. На торжестве в Санкт-Петербурге в честь великого деятеля звучало множество благодарных слов и армянской музыки. Ведь сам Иосиф Орбели по национальности – армянин. Кстати, в Мемориальном зале, где, собственно, и проходили почести по прославленному ученому, для гостей Эрмитажа выставляются предметы армянской культуры периода I-XIX веков. В основном это фрагменты памятников, археологические артефакты, манускрипты. Но более всего здесь гордятся собранием древнеармянской книжной миниатюры.

“Турки скупили большую часть Аджарии, через 5-10 лет дело дойдет до Джавахка”

В ходе состоявшегося в офисе Армянского национального конгресса обсуждения с участием кандидатов в депутаты от блока «АНК - НПА» и представителей общественных организаций армянской общины Грузии были подняты вопросы, касающиеся защиты прав армян Джавахка. В беседе с Aravot.am житель Джавахка, артист, гражданский активист Адам Айвазян отметил, что грузинских армян, как и самих грузин, тревожит усиливающийся в стране “турецкий фактор”…

“Уже сейчас в Джавахке можно увидеть азербайджанские машины. Большую часть Аджарии турки уже скупили, причем в этом вопросе они действовали очень тонко. В Тбилиси тоже есть такая проблема. Через 5-10 лет то же самое может произойти и в Джавахке. Добьются того, что у джавахкцев не останется работы, возможности содержать семью, и они вынуждены будут уехать», – рассказал Адам Айвазян. По его мнению, необходимы инвестиции в Джавахк, чтобы местные армяне имели возможность работать.





Играет в нью-йоркском метро, а собранные деньги раздает бездомным

Молодой армянин Уилл Бояджян играет на гитаре в метро Нью-Йорка. Рядом - плакат с надписью: “Если вы бездомный или нуждаетесь в помощи, возьмите столько, сколько вам нужно. Мне просто нравится играть”.

“Возьмите все”, говорит молодой армянин проходящей мимо женщине с ребенком. “Я так разбита. И это порадовало меня. Я живу одним днем”, - сказала женщина в ответ на жест молодого парня, говорится на странице Fusion в соцсети Facebook. По словам Бояджяна, он зарабатывает около $400 в день, отдавая все нуждающимся. “Думаю, то, что он делает – это благословение. Я раньше был в такой ситуации, был бездомным”, - сказал один из прохожих.





Двое армян-таксистов пострадали в разборке

Двое братьев из Армении, подрабатывающих таксистами, получили огнестрельные ранения в разборке с “конкурентами” в московском районе Солнцево.

Как пишет “Московский комсомолец”, инцидент произошел накануне днем около автобусной остановки на улице Домостроительной. Двое братьев подъехали к месту на “Жигулях”, которые принадлежали 36-летнему Грачику (имена изменены. - Ред.). В столице мужчина занимался частным извозом, в котором ему помогал 28-летний младший брат Вартан. В этот день Вартан сидел на пассажирском сиденье рядом с водителем. Как только автомобиль припарковался на обочине, рядом с ним остановилось городское такси — машина желтого цвета с традиционными “шашечками” на крыше. Из салона вышли двое мужчин и, открыв дверь “Жигулей”, уселись на заднее сиденье. Без лишних слов один из молодчиков достал из кармана куртки травматический пистолет, приставил его к голове Грачика и приказал ему ехать в близлежащий двор дома на улице Матросова.

Когда автомобиль прибыл в назначенное место, Вартан, сообразив, что стал участником разборок конкурентов таксобизнеса, попытался резким движением отвести “ствол” от брата, но злоумышленник успел нажать на курок, и пуля угодила Грачику прямо в голову. Вартан выскочил из салона и был также обстрелян молодчиками — пули попали мужчине в ногу и спину. После этого преступники выбежали из машины и кинулись наутек. Один из них побежал к своему такси - проехав вниз по улице 200 метров, он бросил авто у обочины и скрылся. А его “коллега” кинулся к зданию, где располагался центр помощи бездомным. Вартан попытался догнать обидчика, но из-за сильной боли в колене не смог этого сделать. В это время к месту прибежали жители района, которые слышали звуки стрельбы. Граждане вызвали “скорую помощь”.

Грачик - в реанимации, а его брат — в травматологическом отделении столичной больницы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ “Хулиганство”, задержать злоумышленников пока не удалось.