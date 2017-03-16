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В Номере // МИР И МЫ // Работы архитекторов-армян в топ-10-е исторических зданий Баку

Работы архитекторов-армян в топ-10-е исторических зданий Баку

Здания, построенные армянскими архитекторами и меценатами в Баку, вошли в топ-10 уникальных исторических зданий столицы. Об этом со ссылкой на ресурс «Москва-Баку» пишет сайт «Оху.аз»

Так, в число десяти самых лучших строений, которые обязательно нужно увидеть в Баку, входит «Летний дом Общественного собрания», спроектированный заслуженным деятелем искусств Грузинской ССР, профессором Тбилисской Академии художеств, тбилисским армянином Гавриилом Михайловичем Тер-Микеловым. В список также вошло здание азербайджанского гостеатра оперы и балета, спроектированного Никогайосом Геворковичем Баевым, которого с целью сокрытия его происхождения азербайджанский ресурс указал как русского. Известно, что заказчиками здания оперы и балета были армяне – братья Маиловы. В связи с окончанием строительства в 1911 году газета «Бакинец» в восторженной статье пишет: «Мы склоняем головы перед энергией, талантом и неистощимым трудолюбием архитектора Баева. Действительно, не каждому мастеру удалось бы за семь-восемь месяцев возвысить на голом, пустынном месте столь роскошное, величественное здание. Этот оперный театр для Баку – бесценный подарок». Отметим, в начале 20-го века Баку, являясь крупнейшим закавказским промышленным центром Российской империи, имел богатое армянское цивилизационное присутствие. Армяне составляли третью по численности этническую группу после русских и разноплеменного мусульманского населения. Армяне занимали передовое место в общественной, культурной и деловой жизни города. Именно благодаря армянским предпринимателям началась и получила большое развитие нефтепромышленность Баку. Здания, построенные на средства армянских предпринимателей и по проектам архитекторов-армян, до сих пор украшают Баку. Однако антиармянская политика властей страны не приемлет какого-либо упоминания об историческом присутствии армян в Баку и об их богатом вкладе в культурное наследие города. Добавим, что армянская община Баку стала жертвой этнической чистки, спланированной и осуществлённой азербайджанскими и турецкими властями. В результате перестал существовать армянский элемент, внёсший огромный вклад в развитие города.

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