Армянская мозаика

Кто пытается дискредитировать Армению в глазах России?

Некоторые публикации в московских СМИ вызывают недоумение

В некоторых российских СМИ развернулась довольна странная кампания, целью которой, насколько можно судить, является убедить читателя в том, будто Ереван готов «изменить союзу с Россией».

Так, например, «Свободная пресса» цитирует известного эксперта Александра Храмчихина, выступившего с достаточно противоречивыми заявлениями. Указав, что «в Армении все связано с проблемой Карабаха — не только ее внешняя политика», политолог констатирует: «Конечно, сотрудничество Армении с Западом совершенно несопоставимо с объемами российско-армянского военно-технического сотрудничества».

И в то же время «в Армении последние несколько лет идет сильнейшая антироссийская агитация, это — факт, который, несомненно, определенным образом влияет на настроения населения». «Запад пользуется тем, что в Ереване недовольны позицией Москвы, объемами продаваемого Азербайджану российского оружия, и в общем-то ее недовольство хорошо понятно и объяснимо. Москва и Ереван — вроде как союзники по ОДКБ, но при этом мы продаем Баку огромное количество самого современного вооружения, которое, совершенно очевидно, предназначено для возвращения Карабаха. Поэтому у армян есть сильное желание обидеться, и лично я их понимаю. Если быть честными, то на их месте политики и СМИ России давно бы уже заходились в истерике, масштабы которой даже страшно представить». В свою очередь то же издание цитирует замдиректора Института стран СНГ Владимира Евсеева, по словам которого США не прекращают попыток оторвать Армению от России. И проявляется это, в частности, в том, что в Ереване при поддержке американской стороны начались работы по капитальному ремонту учебного центра «Зар» миротворческой бригады Минобороны Армении.

Прискорбно и странно, что с подобными совершенно дилетантскими и необоснованными заявлениями выступают уважаемые политологи, которым, безусловно, очень хорошо известно истинное положение дел. Известно, в частности, то, что развитие взаимосвязей Армении с Западом, в частности – с НАТО, происходит с полного одобрения Москвы. Да иначе и быть не может. Ведь Армения - единственная постсоветская страна, границы которой защищают российские пограничники. Так было с самого 1992 года. Все это время в Армении также дислоцирована российская 102-я военная база. Создана совместная армейская группировка и совместная группировка ПВО. Вся связь, все энергетические инфраструктуры, железная дорога - все это исключительно российское. В Армении успешно действуют более 1200 российских компаний. Россияне могут ездить в Армению не просто без виз, но - по внутренним паспортам, словно в Рязанскую, скажем, область. Не приходится и говорить, что никаких антироссийских проявлений на бытовом уровне не фиксируется, наоборот, российских туристов у нас встречают как самых дорогих гостей.

Говорить обо всем этом можно долго. Но на таком фоне некоторые российские СМИ продолжают нагнетать свои «страшилки» - идет, мол, «сильнейшая антироссийская агитация». Очень бы хотелось увидеть примеры такой кампании, причем – примеры многочисленные и повторяющиеся, раз уж речь идет о «сильнейшей агитации». Однако же кроме совершенно голословных утверждений ничего нет. Конечно, два-три наших издания время от времени позволяют себе покритиковать Россию из-за продажи Азербайджану оружия, да только по сравнению с тем, что происходит в некоторых других странах СНГ, это и не критика вовсе, а так - ласковое щекотание...

Создается впечатление, что есть силы, которым хотелось бы дискредитировать армянское руководство в глазах стратегического союзника. Вполне возможно, что тут работает азербайджанская агентура влияния, которой кишмя кишит Москва. И при этом пытается даже «вслепую» использовать отдельных армянских журналистов, для которых, видимо, логика не является сильной стороной. Разумеется, это – попытка с негодными средствами. Потому что «доказать» Кремлю, будто Ереван стремится броситься в объятия Запада, невозможно уже хотя бы потому, что за зубчатой стеной очень хорошо знают истинное положение дел и имеют по этому вопросу самую точную информацию. Причем, думается, имеют в режиме ежедневного обновления. Но это не значит, что такого рода провокации следует игнорировать. Любая попытка поссорить нас с Россией должна получать грамотный, обоснованный, предметный отпор.

Армен ХАНБАБЯН,

собкор «НВ», Москва

Выборы Константинопольского патриарха армян состоятся 15-го марта

Выдвинуты 3 кандидатуры

Выборы Константинопольского патриарха армян состоятся 15-го марта, результаты будут опубликованы в тот же день. Об этом сообщает газета «Агос».

Во время выборов местоблюстителя были выдвинуты 3 кандидатуры: предводитель Немецкой епархии ААЦ архиепископ Гарегин Бекчян, местоблюститель Константинопольской епархии ААЦ архиепископ Арам Атешян и председатель духовного совета Константинопольского патриархата ААЦ епископ Саак Машалян. Голосование пройдет при закрытых дверях, в нем примут участие 30 представителей духовенства Константинопольского патриархата ААЦ. Патриархом будет избран кандидат, набравший наибольшее число голосов. Избранный местоблюститель будет руководить организацией выборов, оставаясь фактическим главой Константинопольского патриархата ААЦ до избрания нового патриарха.

Я, брат, кто?

В поисках азербайджанских корней

В телепроекте “Личный код на НТВ”, в ходе которого проводится генетическая экспертиза героев программы и выясняется их происхождение, азербайджанец Орхан Мустафаев узнал, что в его венах течет 5,5% армянской крови. Более того, выяснилось, что в его крови вообще нет азербайджанских генов.

Анализ ДНК показал, что происходит он из Восточного Средиземноморья (Ливан, Сирия, Кипр) и Ближнего Востока. Орхан Мустафаев изначально обратился к организаторам телепрограммы, чтобы выяснить, кем он в действительности является: русским или азербайджанцем. Но результаты генетической экспертизы оказались для него неожиданными. «А где мои азербайджанское корни? Вот что меня интересует! Их нет! То есть я азербайджанец на 0%. Как это вообще возможно? Я всю жизнь считал себя азербайджанцем», – удивился результатам исследования Орхан Мустафаев, семья которого много лет назад переехала в Россию.

Граждане Армении чаще остальных нарушают ПДД в России

Граждане Армении чаще остальных жителей стран СНГ нарушают правила дорожного движения в России.

По статистике российского ГИБДД за прошлый год, за нашими гражданами зафиксирован 901 случай езды в пьяном виде, 148 случаев езды в пьяном виде без прав, 1061 случай отказа от медицинского освидетельствования, 137 случаев отказа от медицинского освидетельствования водителем без прав, 81 – невыполнения требования по остановке автомобиля по требованию инспектора. Коммерсант сообщает, что помимо Армении, в пятерку лидеров по нарушениям ПДД в России вошли Белоруссия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия.

Убийство в лифте: в Армавире погибли двое армян

В Армавирe Краснодарского края начато расследование убийства двух бизнесменов, тела которых были обнаружены накануне в лифте многоэтажного жилого дома.

По предварительным данным, жертвами неизвестных стали граждане Армении, которые занимались оптовыми поставками товаров из Москвы на Кубань, сообщает DNI24. Тревожный сигнал поступил от жильцов одного их домов по улице Ленина. Прибывшие полицейские обнаружили в лифте тела с огнестрельными ранами. Один из погибших - мужчина 1966 года рождения, проживавший в этом доме. Его спутник был намного моложе, но его личность пока не установлена. Опрос людей, близко знавших погибшего, показал, что накануне своей смерти мужчина получил крупную сумму денег и собирался ехать за новой партией товара. В связи с убийством было возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Джон Эванс верен себе

12 марта в Торонто состоится презентация книги бывшего посла США в Армении Джона Эванса «Истина в заложниках» («Truth Held Hostage»), сообщает ArmenianWeekly.

Очерк американского дипломата посвящен Армении, его отношению к армянам и вопросу признания геноцида 1915 года. Книга издана институтом Комитаса (The Gomidas Institute), который находится в Лондоне. В презентации ожидается участие автора книги и директора института Комитаса Ара Сарафяна. Джон Эванс был назначен послом США в Армении в 2004 году. Спустя два года Эванс был отозван Госдепом в связи с тем, что он не скрывал своего отношения к событиям 1915-1923 гг. и назвал это геноцидом.

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Норвежец Свен Эрик Райз написал и презентовал в Осло книгу об Армении, выразив при этом желание получить армянское гражданство. Себя он с гордостью называет “армянином по собственному желанию”.

Как пишет сайт Masis Post со ссылкой на Армянскую культурную ассоциацию Норвегии, эксперт посвятил армянским проблемам множество публикаций в локальных и международных изданиях, уделяя пристальное внимание вопросу геноцида армян. Но этим деятельность Райза не ограничивается: oн также читает публичные лекции об Армении, а как-то собрал норвежских туристов и привез в страну, в которую, по собственному признанию, безнадежно влюблен. Согласно сообщению сайта, книга Райза — своеобразное путешествие по Армении, в ходе которого он и его турецкий друг изучают страну, встречаются с интересными людьми, которые рассказывают интересные истории. Автор затрагивает и тему геноцида, проводя параллели с холокостом, а также обсуждает карабахский конфликт. Книга доступна широкому кругу читателей, так как представляет из себя нечто среднее между романом и аргументированным исследованием, ее легко читать. Предисловие написано Райзом совместно с известным норвежским журналистом Яном Отто Йохансеном. Книга уже получила одобрительные отзывы, в том числе от писателя и ведущего Стейна Мортена Лаера.