Армянская мозаика

Армянские приложения претендуют на миллиард скачиваний

Разработки армянских IT-специалистов всё популярнее на Западе: многие из них выбились в лидеры международного рынка высоких технологий и уже удостоены высших наград. PicSart – самая популярная программа, созданная армянскими специалистами.

Это приложение - многофункциональный фоторедактор, который был запущен в 2010 году и всего за несколько лет завоевал титул одного из самых известных. В 2015 году число пользователей приложения уже составляло более 250 миллионов человек во всем мире. Тогда же Forbes включил PicSart в список «самых горячих стартапов», отметив, что стоимость бесплатного для пользователей приложения - 250 миллионов рублей. В 2016 году разработка армянских специалистов была признана «Лучшим приложением для айфона». Приложение работает и на Android, и доступно для скачиваний в App Store и PlayMarket. Zangi – армянский аналог Skype, Viber и WhatsApp, был запущен в 2012 году и в течение нескольких лет стал одним из наиболее часто скачиваемых. Помимо многочисленных абонентов, приложение также успело обзавестись корпоративными клиентами. Joomag – уникальное приложение, авторство которого также принадлежит армянским IT-специалистам. Если вкратце, то это интерактивная платформа для создания цифровых публикаций: журналы, каталоги, брошюры и многое другое. Помимо перечисленных разработок, авторству специалистов IT-сферы из Армении принадлежат такие популярные приложения, как Eye Care Plus (для распознания дефектов зрения), игра Shadowmatic, удостоившаяся множества призов международных выставок, и недавно вышедшая игра об армянском солдате – Hi Zinvor.





“Проблема Лапшина” -

на контроле Москвы

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена обратиться к своей азербайджанской коллеге Эльмире Сулеймановой с просьбой проверить условия содержания арестованного в Баку блогера Александра Лапшина, пишет РИА Новости.

«Журналисты – особое профессиональное сообщество, которое работает в зоне риска и требует особого внимания и уважения. В случае с нашим журналистом, который был передан из Белоруссии в Азербайджан, я выступила с заявлением. Жаль, что коллеги из Азербайджана не прислушались. Буду обращаться к азербайджанскому омбудсмену, с тем чтобы она смогла посетить нашего гражданина и убедиться, что он не нуждается в медицинской помощи и не имеет жалоб на условия содержания под стражей», — сказала Москалькова. Между тем стало известно, что Лапшину разрешили связываться с родственниками по телефону. Он позвонил жене и – если верить азербайджанским источникам - сообщил, что «хорошо себя чувствует».

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Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Мужниекс в своем микроблоге в Твиттере осудил приговор азербайджанскому блогеру Мехману Гуейнову. Еврокомиссар призвал власти Азербайджана «прекратить репрессии против критических голосов и освободить блогера». Также немедленно освободить Гусейнова потребовала и международная организация «Репортеры без границ».

Самвел Карапетян в списке 500 богатейших людей мира

Российский бизнесмен, основатель и глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян вошел в список 500 самых богатых людей в мире.

По индексу миллиардеров мира, составленным агентством Bloomberg, Самвел Карапетян занял 394 строчку, его состояние оценивается в $4,36 млрд. Карапетян также единственный предприниматель с армянской фамилией в этом чарте. По рейтингу Bloomberg, самым богатым человеком мира, как и в прошлые годы, остается основатель компании Microsoft Бил Гейтс ($85,6 млрд). Первую тройку миллиардеров мира замыкают американский предприниматель и инвестор Уорен Баффет ($78,9 млрд) и мексиканский бизнесмен ливанского происхождения Карлос Слим ($53,0 млрд).

Хирург Артур Саакян спас женщину от грабителя в Подмосковье

Хирург-уролог из Жуковского, кандидат медицинских наук Артур Саакян спас женщину, на которую напал грабитель.

Как пишет “Комсомольская правда”, инцидент произошел 17 февраля, но известно стало об этом лишь сейчас.

Саакян работает в урологическом отделении Городской клинической больницы Жуковского. В девятом часу вечера шел мимо железнодорожной платформы “Отдых на суточное дежурство.”И вдруг я увидел на тротуаре возню. Женщина средних лет держится за сумку, а мужчина пытается ее вырвать”, - рассказывает Саакян.

Сняв наушники, он сначала не понял, что происходит.

“Сначала подумал, что это какая-то волокита между родственниками. Потому что остальные прохожие шли мимо, не обращая на этих двух никакого внимания. А когда я снял наушники, я услышал крик женщины: “Помогите, меня грабят!” Пришлось проявить инициативу. Я сам человек немаленький, 185 сантиметров роста, около 100 килограммов веса. Преступник был примерно таких же габаритов”, - рассказал он.

Саакян бросился на помощь. Он оттащил грабителя от жертвы и нанес ему несколько ударов в челюсть. Преступник, видимо, даже не ожидал, что кто-то придет женщине на помощь. Удары он пропустил (как говорят боксеры) и рухнул на снег.

Перепуганная женщина выдохнула “спасибо” и поспешила скрыться. “Я тоже не стал дожидаться, пока грабитель очухается. Кто знает, каким могло быть продолжение. Я же не знал, что у него в карманах. Может нож или какое-то другое оружие”, - говорит врач.

В пылу схватки Саакян не сразу понял, что повредил руку. В больнице коллеги подтвердили опасения: перелом кисти. Теперь врач в гипсе.

“Честно говоря, я не стал подавать заявление в полицию”, - признается медик. Спасенная им женщина, судя по всему, тоже. В пресс-службе подмосковной полиции сообщили, что сообщений о подобном инциденте у станции “Отдых” не было.

Возможно, об этом случае никто и не узнал бы, если бы в соцсетях про героя-врача не написали его друзья. А потом и сам Артур Саакян – на сайте городской администрации. “Я вообще по другому поводу писал, не о том, что я герой. Я просил организовать полицейские патрули в вечернее время на этой дорожке – от платформы “Отдых” до улицы Семашко”, - объясняет уролог. По его словам, там постоянно какие-то инциденты происходят.

“Ходить, так скажем, небезопасно. Написал на сайте администрации, но мое сообщение почему-то удалили. Поэтому пришлось продублировать его в Фейсбук”, - сказал Саакян.





“Уборщики снега виноваты…”

Посольство Армении в Москве прокомментировало конфуз с флагом на здании диппредставительства

Напомним, флаг был вывешен с нарушением цветовой последовательности, иначе говоря, шиворот-навыворот. В результате на здании посольства РА оказался флаг не Республики Армения, а Республики Колумбия (желтый и оранжево-абрикосовый при цветовой невыразительности легко спутать), что и поспешили зафиксировать пользователи соцсетей, поместив фото со странным армянским стягом.

Как сообщил агентству «Новости-Армения» пресс-секретарь посольства Левон Торгомян, ошибка была допущена сотрудниками российской технической службы, убиравшей снег с крыши посольства. Он пояснил, что в Москве сейчас проводятся работы по уборке снега с крыш зданий, и посольство вызвало для этих целей сотрудников соответствующей технической службы. «Им было поручено также снять флаг, который мы время от времени меняем. Эта оплошность произошла в их смену. ...Флаг провисел час или немногим больше. Мы обнаружили ошибку, вызвали их повторно, и они его поменяли», — заявил Торгомян.

...Статья 7 Закона РА “О флаге” гласит: “При вертикальном вывешивании Флага Республики Армения необходимо повернуть его на 90 градусов против часовой стрелки таким образом, чтобы последовательность красного, синего, оранжевого цветов слева направо не была нарушена при нахождении лицом к флагу”. Отдельно говорится и о ритуале подъема, спуска и передачи флага (ст.4). Замена флага, поскольку этот процесс предусматривает спуск и подъем национального символа, также предусматривает определенный ритуал, по меньшей мере необходимо присутствие при этом сотрудников дипмиссии. Об уборщиках снега в законе ни слова.

Бизнесмен Азизбекян требует от Минфина РФ компенсацию в $10 млн

В Никулинском суде Москвы началось рассмотрение иска к Минфину России от Карлена Азизбекяна — бывшего совладельца некогда крупнейших московских казино “Кристалл” и “Голден Палас”. Он требует возместить ему материальный ущерб в размере $10 млн, сообщает Росбалт. Бизнесмен полагает, что благодаря действиям МВД и Генпрокуратуры игорные заведения были захвачены группировкой “вора в законе” Захария Калашова (Шакро молодой).

Слушания по данному иску долго не могли начаться из-за ситуации, которая с лета 2016 года сложилась с Шакро молодым. Он был арестован по обвинению в вымогательстве. А следом за решетку отправился замначальника ГСУ СК по Москве Денис Никандров, который, по версии ФСБ, получил взятку от “вора в законе”. Азизбекян настаивает, что 12 лет незаконно подвергался уголовному преследованию, главной целью которого был захват казино “Кристалл” и “Голден Палас”.

Сообщается, что в 2000 году Карлена Азизбекяна, возглавлявшего тогда службу безопасности казино, увезли на допрос в здание РУБОП на улице Шаболовка. Там с ним оперативники неофициально беседовали, в очередной раз предлагая добровольно отказаться от казино. Пока шла беседа в РУБОП, милиционеры вытеснили сотрудников службы безопасности из здания “Кристалла”, и его заняли гангстеры. А дальше было следующее: одному из владельцев казино, Алексу Крейну, находившемуся в Грузии, позвонил “вор в законе” Захарий Калашов и предложил встретиться в отеле “Шератон Мэтэхи Палас” в Тбилиси, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Там Крейн был похищен. Преступники потребовали у родственников гражданина США выкуп в $1,2 млн. На свободу Крейна так и не отпустили, он был убит.

Боясь расправы, Азизбекян из Москвы бежал и был обьявлен в розыск. Однако в 2012 году розыск был прекращен и он вернулся в Россию. Между тем следствие шло. При этом следователям удалось пообщаться далеко не со всеми участниками тех событий. Так, выяснилось, что высокопоставленный сотрудник РУБОП Москвы Дмитрий Забеднов — фактически возглавлявший операцию в “Кристалле” — умер при странных обстоятельствах незадолго до того, как его планировали допросить. Не смогли представители ГСУ СК по Москве допросить и бывшего начальника РУБОП Москвы Юрия Данилова, который одобрил спецоперацию в “Кристалле”. Он умер два года назад. А следы генерала Александра Орлова затерялись где-то в Израиле. Весной 2013 года следователи побеседовали с еще одним участником событий — Зурабом Церетели. Скульптор подтвердил, что в 1990-е годы действительно был совладельцем фирмы, которой принадлежали игорные заведения. Однако, по словам Церетели, всеми делами, связанными с этим бизнесом, занимался его юрист Владимир Духнов, след которого тоже простыл... Короче, в ГСУ СК по Москве пришли к выводу, что в 2000 году Калашов, Ланн и еще ряд лиц “захватили контроль за деятельностью” казино “Кристалл” и “Голден палас”, нейтрализовав разными способами владельцев этих заведений, в т.ч. Азизбекяна, который 13 лет назад был вынужден уехать из страны. По причине отсутствия состава преступления дело в отношении Азизбекяна по всем инкриминируемым эпизодам закрыто.