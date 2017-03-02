Армянская мозаика

В Лондоне Элтон Джон представил фильм о геноциде

А журнал Vogue рассказал о “душевной армянской свадьбе”

На последовавшей за церемонией вручения премий «Оскар» 25-й ежегодной вечеринке Elton John AIDS Foundation Academy Award Party всемирно известный британский исполнитель представил фильм режиссера Терри Джорджа «Обещание» (The Promise), права на показ которого принадлежат киностудии Open Road и продюсерской компании Survival Pictures.

Команда создателей фильма “Обещание” приняла решение пожертвовать доходы от показа некоммерческим организациям, преследующим гуманитарные цели. В сборе средств приняли также участие армянские благотворители Ваче и Раффи Манукяны.

«Дружба с семьей Манукян и продюсером Эриком Эсраиляном из Калифорнийского университета позволила нам с Дэвидом многое узнать о геноциде армян. Тема фильма - Keep The Promise… Это мессидж о том, что ужасы прошлого нужно помнить и изучать», – сказал Элтон Джон, представляя вместе с канадским кинорежиссером Дэвидом Фернишем картину.

“Всеобщее признание и осуждение геноцида армян чрезвычайно важно”, -подчеркнул музыкант и пообещал популяризировать этот “вдохновляющий людей сильный фильм».

Напомним, созданный на средства армянского филантропа Керка Кркоряна фильм «Обещание» (The Promise) – первая голливудская картина о геноциде армян 1915 года. Режиссер картины - оскароносец Терри Джордж, главные роли исполнили Кристиан Бэйл, Оскар Айзек и Шарлотта ле Бон. Фильм выйдет в прокат 28 апреля с.г. Его премьера состоялась 11-го сентября прошлого года на кинофестивале в Торонто.

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Англоязычная версия популярного модного журнала Vogue опубликовала материал под названием «Душевная армянская свадьба в Нормандии», где рассказала о свадебном торжестве американской певицы армянского происхождения Тамар Капрелян и сооснователя сайта приложения ресторанных рейтингов The Infatuation Криса Стэнга.

Свадьба пары состоялась в октябре 2016 года во Франции и была проведена по армянским традициям. «Я армянка и хотела, чтобы церемония венчания, которая очень важна для меня, прошла по канонам армянской церкви. Но в Онфлере (северо-запад Франции) не было армянской церкви. Нам очень повезло, что в одной из католических церквей нам разрешили провести церемонию по армянским традициям, которая отличается от католической. К нам из Армении прилетел невероятный епископ Баграт Галстанян, благодаря которому церемония была полна удивительной теплоты», – призналась Тамар Капрелян. Певица также призналась, что мечтала, чтобы свадьба запомнилась гостям, а потому на торжество были приглашены два армянских танцора из Лиона, которые исполнили традиционные армянские танцы. В одном из них к ним присоединись и молодожены. Напомним, Тамар Капрелян представляла Армению на «Евровидении-2015» в составе группы Genealogy.

Во Франции армянин, плеснувший соком в турецкого посла, предстанет перед судом

Двое французских активистов армянского происхождения 7 марта предстанут перед парижским судом по обвинению в «насильственных действиях» в отношении посла Турции во Франции Хакии Акила.

Инцидент произошел еще в марте 2015 года. Во время выступления посла Турции в парижском университете Декарта один из активистов плеснул в него гранатовым соком, а второй студент запечатлел это действие и выложил фотографии в соцсетях. В связи с произошедшим посольство Турции во Франции подало иск, обвинив парней в насильственных действиях в отношении высокопоставленного дипломата, сообщает Nouvelles d’Armenie. Представители армянских организаций во Франции подписали петицию в поддержку активистов, охарактеризовав поступок молодых армян как символический шаг против политики Турции по отрицанию геноцида.





Иск Каро Пайляна отклонен

Конституционный суд Турции отклонил иск депутата парламента армянского происхождения Каро Пайляна в связи с лишением его права участвовать в трех заседаниях законодательного органа после его слов относительно геноцида армян.

Как сообщает стамбульская газета «Агос», решение было принято большинством голосов в КС. Отметим, что Каро Пайлян в парламенте Турции упомянул о геноциде армян, после чего в качестве наказания его лишили права участия в трех заседаниях. Депутат-армянин счел это решение антиконституционным.





Армянские водители российских маршруток: для беременных и отличников бесплатно

Наши соотечественники, работающие в транспортой сфере России, снискали славу самых добрых и отзывчивых среди водителей. О них даже напечатали небольшой очерк некоторые российские СМИ.

Так, Усуб Кочоян, водитель маршрутного автобуса 123 Волгоград- Волжский, стал известен в 2012 году, когда о его взаимоотношениях с пассажирами написали волгоградские СМИ. Усуб прославился тем, что делает большие скидки пассажирам, которые при посадке в маршрутку здороваются с ним и улыбаются. “Самое сильное оружие в мире – улыбка”, – именно такая надпись висит в его “Газели”. Он также бесплатно возит беременных, солдат, школьников и студентов, которые учатся на “отлично”. Кроме того, переехавший в Волгоград в 2002 году Усуб Кочоян угощает своих пассажиров домашними пирожками. В 2016-ом в Краснодаре публикации местных СМИ прославили Арменака Мовсисяна. Уроженец Армении принципиально не берет деньги за проезд с будущих мам. За это местные жители называют Арменака «самым добрым водителем города». Он перестал брать деньги за проезд с беременных, когда однажды беременная попросила сделать скидку на проезд. Еще один армянский водитель маршрутки отметился в российском городе Сергиев Посад. 52-летний дядя Самвел, как сам себя называет водитель, бесплатно возит отличников. Водитель гарантирует бесплатный проезд каждому школьнику, получившему «пятерку» по любому предмету. За «четверку» дядя Самвел делает 50-процентную скидку. Как отмечают местные СМИ, количество «пятерок» в школах города резко возросло. И так как желающих бесплатно прокатиться и похвастаться пятерками становится все больше, журналисты прочат дяде Самвелу «прямую дорогу в Министерство образования».

В Чехии разыскивают армян-мафиози

Чешская полиция разыскивает армянина Армана Ахароняна — одного из лидеров русскоязычной мафии, действующей на территории Центральной Европы. Словакия уже выдала международный ордер на арест Ахароняна, поэтому его поиском занялись также чешские полицейские.

Два года назад в Чехии за заказное убийство был осуждён Андраник Согоян, исполнитель должен был убить Ахароняна, но ошибся: был убит человек, не имеющий ничего общего с мафией — водитель тогдашнего директора компании Sazka. Ахаронян, вероятно, до сих пор находится на территории Чешской Республики, в последние годы он жил в Праге. Его хоть и не часто, но видели соседи. А когда Ахароняна стала разыскивать словацкая полиция, он исчез. По данным словацкой полиции, Ахаронян являлся главой банды, занимающейся вымоганием денег у предпринимателей в качесте оплаты за несуществующие долги. Разыскивается и вышеупомянутый Согоян - «вор в законе», которого наши правоохранители отпустили на свободу, мотивируя это тем, что у Чехии с Арменией нет соглашения о выдаче преступников. Более того, армянский суд отказался продлить арест Согояна, аргументируя тем, что чехи не предоставили необходимые документы. Позже армянское Министерство юстиции отказалось принять решение чешского суда.

DailySabah о судьбе армянских олимпийцев Османской империи

Шаварш Криссиян из Стамбула внес большой вклад в развитие спорта в Османской империи, пишет Daily Sabah, рассказывая, как по его инициативе в 1912 году два армянских спортсмена представили Турцию на Олимпийских играх в Стокгольме.

«Шаварш Криссиян издавал журнал «Мармнамарз» («Физическое воспитание») и работал учителем в школе. В результате своих встреч с британцами, французами и американцами он добился участия двух атлетов – Ваграма Папазяна и Мкртича Мкряна в Олимпийских играх 1912 года», – пишет турецкое издание. С 1911 по 1914 годы сотни армянских спортсменов по просьбе Криссияна приехали в Османскую империю из разных стран мира и активно участвовали в развитии разных видов спорта. Криссиян вместе с другими представителями армянской интеллигенции Турции был арестован 24 апреля 1915 года (день начала геноцида армян – ред.), а затем убит у города Чанкыры. Многие из армянских спортсменов также были убиты или погибли во время депортации, отмечается в завершении статьи, опубликованной в турецком издании Daily Sabah.