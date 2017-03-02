Эчмиадзин досрочно приостановил полномочия Константинопольского Патриарха

Во избежание новых скандалов вокруг выборов нового местоблюстителя Константинопольского Патриарха Армянской Апостольской Церкви в Первопрестольном Эчмиадзине приняли решение досрочно отозвать полномочия действующего викария архиепископа Арама Атешяна, вокруг персоны которого в Турции периодически возникали протесты местных армян. Подробности ситуации российскому сайту религиозной информации «Благовест-инфо» сообщили в пресс-канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина.

В публикации (действительно детальной) напоминается, что в 1998 году армянским Константинопольским патриархом стал Месроп Мутафян. Однако после перенесенных операций и нескольких попыток покушения, осуществленных членами террористической организации «Эргенекон», его здоровье ухудшилось, а впоследствии врачи диагностировали у него неизлечимую болезнь Альцгеймера. По этой причине с 2010 года местоблюстителем был назначен архиепископ Арам Атешян. Его поддержка турецких властей, отрицающих факт геноцида армян в Османской Турции, вызвала бурные протесты армян. В самом Стамбуле неоднократно организовывались протесты с требованием позволить армянской общине самой избрать своего духовного лидера. Последней каплей стали напряженные отношения архиепископа Атешяна с председателем Духовного совета Патриархии епископом Сааком Машаляном. Последний заявил, что «так больше не может продолжаться» и что он намерен просить Католикоса Всех Армян отозвать его из Стамбула.

Иерархи были вызваны в Первопрестольный Эчмиадзин. В течение последних дней в Эчмиадзинском монастыре прошли беседы с прибывшими в Армению архиепископом Атешяном, епископом Машаляном, а также главой Армянской Церкви в Германии архиепископом Гарегином Бекчяном. Все они родились на территории Турции, что дает им право выдвигать свои кандидатуры в качестве фактического соправителя Константинопольского Патриарха. По турецким законам, даже в случае неизлечимой болезни Патриарха, пока тот жив, армянская община не имеет права избрать нового.

В ходе встреч вышеназванных епископов с Католикосом Всех Армян Гарегином II были достигнуты взаимопонимание и договоренность, чтобы, согласно канонам Армянской Церкви, найти пути в решении возникшей проблемы, и 15 марта по приглашению Духовного совета Патриархии провести выборы нового местоблюстителя. Посему полномочия архиепископа Арама Атешяна прекращаются. В Эчмиадзине отмечают, что во время этих выборов должны быть обеспечены равные условия между кандидатами – епископами. После этих выборов Духовный совет создаст совместную с мирянами комиссию, которая займется вопросами передачи полномочий, а также в течение последующих 10 дней пройдут выборы Инициативного органа, который в свою очередь в течение 6 месяцев должен будет заняться вопросами выборов нового Константинопольского Патриарха.

Дело в том, что 16 апреля текущего года в Турции пройдет конституционный референдум, в связи с чем у армянской общины возникнет возможность предложить и получить разрешение организовать выборы нового Патриарха при жизни неизлечимо больного Месропа Мутафяна. Если же в течение полугода Инициативной группе не удастся организовать эти выборы, то Духовный совет Патриархата вместе с председателями армянских общинных учреждений поставят вопрос о вотуме доверия местоблюстителю и Инициативной группе. Таким образом будет обеспечен вопрос о взаимном доверии и привлечении нецерковных общин к вопросу об избрании патриаршего викария. В Эчмиадзине сообщили также, что с прибывшими епископами – кандидатами в новые соправители Константинопольского Патриарха, 24 февраля имели встречу члены Верховного Духовного совета Армянской Апостольской Церкви. На эту встречу был приглашен глава Гугарской епархии ААЦ архиепископ Сепух Чулджян. Поскольку он родился на территории Турции, он также имеет право быть кандидатом на выборах Константинопольского Патриарха.

Константинопольский Патриархат ААЦ, наряду с Иерусалимским, является одним из автономных патриархатов Армянской Церкви. Канонически оба эти патриархата подчиняются Эчмиадзинскому Католикосу, подчеркивает «Благовест-инфо», предоставляя также историческую справку. В ведении Константинопольского Патриархата – армянские церкви Турции и острова Крит (Греция). В Константинопольской Патриаршей области - Турции - служат 30 священников и 20 диаконов. Большинство из армянских церквей разрушены или закрыты. По этой причине армянские священники проводят службы в домах у верующих.

После массовой резни армян в Турции в конце XIX и начале XX веков, когда геноцид унес около 1,5 млн жизней, большинство армян бежало либо на Запад, либо в горные районы Ливана и Сирии. В 1920 из Сиса (ныне территория Турции) уехал и Киликийский католикос. В течение девяти лет он не имел постоянной резиденции, пока, наконец, не поселился в Антелиасе близ Бейрута. С согласия Патриарха он принял под опеку общину Иерусалима. Сейчас в его юрисдикцию входят армяне Ливана, Сирии, Израиля и Кипра. В юрисдикции же Константинопольского патриарха остались немногочисленные армяне Турции. До массовой резни армян, то есть до 1914 года, патриархат состоял из 12 архиепархий и 27 епархий, а число верующих достигало 1 млн 350 тысяч. Сегодня число верующих ААЦ в Турции, по неофициальным данным, составляет 50-70 тысяч.