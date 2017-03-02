Слова спикера возмутили езидов

Заявление председателя НС Галуста Саакяна, что в Ираке езиды подвергались не геноциду, а резне, вызвало негодование езидской общины республики.

В открытом письме организации «Езидское национальное объединение Синджар», в частности, обращается внимание на тот факт, что армянский народ возмущается применением международным сообществом двойных стандартов по вопросу признания геноцида армян. «Армянский народ и власти Армении постоянно призывают зарубежные страны и Турцию взглянуть правде в глаза и признать историю. Однако прежде чем с аналогичными призывами обращаться к международному сообществу и Турции, г-н Саакян, было бы лучше, если бы вы и ваша партия сама взглянула бы правде в глаза. Отрицая факт геноцида езидов, который происходит в 21 веке перед нашими глазами, вы идете по пути Турции, отрицающей геноцид армян», - говорится в письме.

«Даже президент США Барак Обама квалифицирован резню езидов в Ираке как геноцид, выступив со спецобращением на этот счет», отмечает «Санжар». Напомним, ранее Галуст Саакян заявил, что в отношении езидов Ирака не был осуществлен геноцид, это была резня. И прежде чем армянский парламент сможет квалифицировать резню езидов как геноцид, это должно сделать международное сообщество. «Не думаю, что признание армянским парламентом геноцида езидов принесет пользу этому народу или нам», - заявил Саакян. Напомним, в НС вот уже несколько месяцев находится в обращении законопроект о признании геноцида езидов в Ираке. Однако рассмотрение документа постоянно откладывается.