курьер
Севан закован в льды

Но «ледниковый период» на пользу и водному ресурсу, и озерным обитателям

 
“Если бы Оганян знал, что не присоединится к Царукяну, то отказался бы от политической деятельности”

 
“Левон Мартиросян станет послом в Великобритании”

 
“Никаких предвыборных взяток нет - агиткампания еще не началась…”

- заявил на брифинге спикер НС Галуст Саакян

 
СМИ назвали размер предвыборной взятки

 
Особенности национального госзаказа

По какому принципу распределяется госзаказ в системе здравоохранения?

 
“Махинации при попустительстве Минюста”?

Kонцерт Ирины Аллегровой в Ереване вновь отменен

 
СМИ назвали размер предвыборной взятки

 
На заводе “Артфуд” возникли финансовые проблемы?

 
“Чистка” в армейских рядах продолжается

 
Даешь качественную отечественную гречиху!

О цене продукта поговорим позже

 
Запер отца на балконе ради игры на iPad

 
регион
Тбилиси отрицает что у “Верхнего Ларса” появится альтернатива

 
Тела убитых диверсантов переданы по назначению

 
Томас де Ваал настроен пессимистически

 
Саакашвили зарегистрировал свою партию

 
Эрдоган и Алиев поговорили о Нагорном Карабахе

 
Кое-что о людях необыкновенных,

или Респект профессорам!

 
Reuters, BBC, российские СМИ

Fiat задумал выпускать тракторы в России

 
ПОДПИСКА
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте находятся:
 579 гостей 
В Номере // МИР И МЫ // Слова спикера возмутили езидов

Слова спикера возмутили езидов

Заявление председателя НС Галуста Саакяна, что в Ираке езиды подвергались не геноциду, а резне, вызвало негодование езидской общины республики.

В открытом письме организации «Езидское национальное объединение Синджар», в частности, обращается внимание на тот факт, что армянский народ возмущается применением международным сообществом двойных стандартов по вопросу признания геноцида армян. «Армянский народ и власти Армении постоянно призывают зарубежные страны и Турцию взглянуть правде в глаза и признать историю. Однако прежде чем с аналогичными призывами обращаться к международному сообществу и Турции, г-н Саакян, было бы лучше, если бы вы и ваша партия сама взглянула бы правде в глаза. Отрицая факт геноцида езидов, который происходит в 21 веке перед нашими глазами, вы идете по пути Турции, отрицающей геноцид армян», - говорится в письме.

«Даже президент США Барак Обама квалифицирован резню езидов в Ираке как геноцид, выступив со спецобращением на этот счет», отмечает «Санжар». Напомним, ранее Галуст Саакян заявил, что в отношении езидов Ирака не был осуществлен геноцид, это была резня. И прежде чем армянский парламент сможет квалифицировать резню езидов как геноцид, это должно сделать международное сообщество. «Не думаю, что признание армянским парламентом геноцида езидов принесет пользу этому народу или нам», - заявил Саакян. Напомним, в НС вот уже несколько месяцев находится в обращении законопроект о признании геноцида езидов в Ираке. Однако рассмотрение документа постоянно откладывается.

.
Новости
Арменпресс, Панорама, Арминфо, Новости-Армения, Regnum

Президент Армении прибудет в Москву 14 марта

 
Фаренгейт-Цельсий-Суренян…

 
Тряхнуло изрядно, к счастью, без последствий

 
“Звартноц” работает в прежнем режиме

 
Возможному убийце таксиста предъявлено обвинение

 
Повеситься на простыне арестанту не дали

 
Отечественные производители нашли общий язык с российскими торгсетями

 
Правительство введёт ответственность для архитекторов

 
Армен Мартиросян станет главой партии “Наследие”, а Раффи Ованнисян вновь уедет из страны

 
Накануне выборов уже 7 тысяч человек сменили прописку

 
VIP-персоны

Король посетит Индонезию с багажом в 450 тонн

 
Жена Караченцова: опять авария и опять 28 февраля

 
Возвращение Вардана Минасяна?

 
“Манчестер Юнайтед” оплатит болельщикам визы в Россию

 
Беллуччи шокировала мужчин по всему миру

 
Reuters, BBC, российские СМИ

Роберт Де Ниро обвинил жену в мотовстве

 
Газета в PDF

1 полоса 
2 полоса
3 полоса
4 полоса
5 полоса
6 полоса
7 полоса
8 полоса

Copyright © 2009 Novoye Vremya.
All Rights Reserved.

created by Webmaster Design Studio