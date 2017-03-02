Анастас Микоян: чеченский лоббист в правительстве СССР

Необходимо создать Чеченскую национальную автономию во главе с самими чеченцами, считал член Политбюро ЦК КПСС, советский государственный деятель Анастас Микоян, в то время как многие выступали за высылку горских народов в северные регионы СССР. «Будучи в Москве, я посоветовался со Сталиным. Он отнесся к идее одобрительно, предупредил о необходимости проявить осторожность и выяснить подлинное настроение населения на Северном Кавказе», - писал Микоян в своих мемуарах.

Когда в январе 1923 года был подписан декрет Центрального избирательного комитета (ЦИК) СССР, согласно которому Чечня объявлялась автономной советской областью, делегация во главе с Анастасом Микояном поехала в Грозный, чтобы созвать съезд и выбрать ревком. Тогда ехать в Чечню было небезопасно: кое-где еще действовали бандиты, особенно в горах. Но когда Микояну предложили поехать туда с охраной, он наотрез отказался, предложив совершить визит в сопровождении «оркестра», чтобы чеченцы не подумали, что власть их боится. Со временем руководство СССР изменило свое отношение к горским народам. В 1944 году, когда был поднят вопрос о депортации чеченцев и ингушей, Анастас Микоян осторожно возразил Иосифу Сталину, аргументировав, что это нанесет ущерб международному имиджу СССР. Примечательно, что именно с тех пор звезда Микояна эпохи Сталина начала угасать. После смерти Сталина Микоян в июне 1956 года принял группу из 14 чеченцев и ингушей: в 20-е годы Микоян являлся одним из руководителей Северного Кавказа, неоднократно бывал в вайнахских селениях и заслужил уважение горцев. Через месяц после встречи, в июле 1956 года, вышел Указ Президиума Верховного совета СССР «О снятии ограничений по спецпереселению с чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их семей». Весной и летом 1957 года на родину вернулись около 140 тысяч человек.