курьер
“Ждем вас с любовью…”

Карен Карапетян обратился к диаспоре

 
В парламент баллотируется 1531 кандидат в депутаты

 
“Оптимизация в Комитете госдоходов привела к сокращению 258 человек”

 
В парламенте идет сбор подписей с требованием освободить “доставщика еды”

 
“И нечего удивляться, что в Грузию так рвутся кататься на лыжах и проводить время”...

 
Хитер шофер, да гаишников не проведешь

 
Банкоматы заклинило. Причины Armenian Card не разглашает

 
регион
Фотография с историей

Как стать нелюбимой

 
В Баку снова “подсчитали ущерб от карабахской войны”

Кто подсчитает ущерб, понесенный армянами?

 
Евросоюз открывается для Грузии

 
Израиль остается важным поставщиком оружия для Баку

 
Анкара планирует облегчить въезд для украинцев

 
Пока грузинский патриарх лечился, его офис ограбили

 
Не ступать ноге турка на греческие острова

 
Азербайджан помогает Турции ввозить в Россию контрабанду

“Россельхознадзор” подозревает Азербайджан в реэкспорте томатов из Турции

 
“Вернуть можно то, что ты когда-то имел…”

 
Баку берет на вооружение тактику изматывания армянской стороны

 
Reuters, BBC, российские СМИ

 

Величайшие ошибки в истории бизнеса
 
ПОДПИСКА
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте находятся:
 1301 гостей 
В Номере // МИР И МЫ // Армянская мозаика

Армянская мозаика

Канадское издание рассказало о последней свидетельнице геноцида армян

Канадское издание The Globe and Mail опубликовало статью, посвященную скончавшейся недавно Кнар Емениджян – последней свидетельнице геноцида армян, проживавшей в Канаде.

 

Семья женщины, родившейся в 1909 году в Кесарии (Каппадокия), сумела спрятаться во время геноцида, а затем бежать из Турции. В связи с кончиной Емениджян, пишет The Globe and Mail, посол Армении в Канаде Армен Еганян выразил соболезнования ее родным и близким. Издание также рассказывает историю жизни Емениджян и ее семьи. Шестилетняя девочка с родными спаслась благодаря сослуживцу деда. “Скоро всех армян будут убивать. Если вы хотите жить, забирай семью, иди на ферму и спрячь всех там”, — сказал он. Дед Кнар послушал друга, и им пришлось прятаться среди скота, в антисанитарных условиях. “У них едва хватало провизии, но они выжили, - пишет The Globe and Mail. - Когда все более- менее успокоилось, семья вернулась в свой дом, но нашла его сожженным, как и дома соседей-армян. Многие из них были убиты”. Родным Кнар пришлось сменить имя и жить, выдавая себя за мусульман. Спустя 10 лет Кнар с родными перебралась в Египет, но и оттуда им пришлось уехать. Сын Кнар — Джозеф - рассказывает, что его дедушка долго отказывался выдать замуж свою дочь: он хотел отдать дочь в респектабельную семью. “Моя мать встретила отца, когда ей было уже 34, а ему 41. Его семья разорилась, и он тяжело работал”, - рассказывает Кнар. Очередная вынужденная миграция привела Емениджянов в Канаду, где они и осели. Их родители переехали к ним в 1971 году. Несмотря на преклонный возраст, — а ей было 107 лет — Кнар Емениджян до последних дней активно участвовала в жизни армянской общины Канады и способствовала освещению темы геноцида армян на разных площадках. Она лично присутствовала на мероприятиях, посвященных 100-летию годовщины геноцида армян: она все помнила и часто рассказывала ужасные подробности погромов…

 

Перестрелка в Долгопрудном. Погиб армянин

Тридцатипятилетний гражданин Армении погиб от огнестрельного ранения в подмосковном Долгопрудном. Как сообщает сайт 360tv.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тело мужчины нашли в ночь на воскресенье у местного кафе “Водник” на улице Советской.

Мужчина, который проживал в Подмосковье без регистрации, умер в карете “Скорой помощи” от огнестрельного ранения грудной клетки. Сотрудники правоохранительных органов нашли на месте происшествия гильзу от травматического пистолета калибра 10Х32 миллиметра. Изъята запись с камеры видеонаблюдения, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

 

Киевские азербайджанцы требовали “вернуть Карабах и Крым”

«Мир должен наказать Армению и Россию»

Акция протеста возле посольства Армении в Киеве собрала около сотни человек из «Союза азербайджанской молодежи в Украине» и «Объединенного конгресса азербайджанцев Украины».

Перед собравшимися выступили лидеры местной диаспоры. Глава молодежного союза Ильгама Аллахвердиева призвала «весь мир обратить внимание на убийство мирных жителей в ходе военного конфликта». Другие ораторы также подчеркивали недопустимость использования армии против мирных городов. При этом никто из них не упрекнул украинских силовиков в атаках на мирные города Донбасса. Напротив, говорилось, что «действия украинских войск в отношении городов Донбасса правильные, а действия армянской армии против азербайджанских поселков в Карабахе – неверные».

Следуя той же логике, собравшиеся также требовали от России отдать Крым Украине. «Азербайджан должен получить назад Карабах, а Украина – Крым. Армения агрессор, Россия тоже агрессор. Мир должен наказать Армению и Россию!» - кричали представители азербайджанской молодежи перед армянским посольством. Из посольства никто не вышел, при этом там заблаговременно успели отгородиться от улицы колонной посольских микроавтобусов. Впрочем, атаковать посольство митингующие не стали, а разошлись через час после начала акции.

 

Армянский спортсмен поплатился за флаг Арцаха

Компания Fight Nights расторгла контракт с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Вартаном Асатряном после демонстрации спортсменом флага Нагорного Карабаха, сообщается в аккаунте организации в Instagram.

Официальной причиной увольнения бойца «стало нарушение этических норм, которое выразилось в использовании экипировки с символикой политического содержания». Отмечается, что «в контрактах бойцов существуют пункты, посвященные данному вопросу и требующие обязательного соблюдения». Напомним, 23 февраля Асатрян одержал победу над азербайджанским спортсменом Эльнаром Ибрагимовым в рамках турнира Fight Nights Global в первом же раунде. Он вышел праздновать свой успех с флагом Нагорного Карабаха в руках. Надо надеяться, что спортсмен такого уровня без работы долго не останется.

 

Группа компаний “Ташир” помогла депутату Госдумы от Калужской области стать губернатором Рязанской области

Николая Любимова считают человеком, близким к главе холдинга «Ташир» Самвелу Карапетяну, утверждает сетевое издание Ystav.com.

По подсчетам РБК, с 2014 года связанные с «Таширом» структуры получили заказы от госкомпаний и ведомств примерно на 116,2 млрд рублей, из них около 52,9 млрд рублей — в 2015-м. Состояние Карапетяна оценивается в 3 млрд долларов. Как утверждает издание, Карапетян имеет газпромовские подряды – от капремонта зданий, теплосетей, водоочистительных сооружений до строительства газопроводов большого диаметра. Компании Карапетяна получают подряды от мэрии Москвы. С сыном генпрокурора Юрия Чайки Артемом «Ташир» строит торговый центр в Мытищах.

…Бизнес Карапетяна начинался в Калуге, куда он переехал из Армении в 1992 году. В 1997 году приобрел компанию «Калугаглавснаб» (подрядчик структур «Газпрома»). Строил также торговые центры, гостиницы, административные здания. До сих пор Карапетян и его структуры имеют сильное влияние в Калужской области.

– Основной оборот Самвелу, полагаю, дает девелопмент, — говорит председатель Союза армян России и давний партнер Карапетяна Ара Абрамян. Знакомые Карапетяна из Калуги, где он начинал бизнес, характеризуют «Ташир» как организацию «замкнутого цикла»: «Ташир» сам производит материалы, строит недвижимость, подает туда электроэнергию, а потом сдает квадратные метры своим же кинотеатрам и кафе.

Напомним, что Николай Любимов, которого называют чуть ли не протеже главы “Ташира”, до назначения 14 февраля врио губернатора Рязанской области являлся депутатом Госдумы РФ от Калужской области.

 

В Крыму обнаружены останки теплохода “Армения”

Главное управление глубоководных работ Минобороны РФ занимается исследованиями на месте предполагаемого крушения санитарного теплохода «Армения». «По поиску «Армении» (на снимке: Ялта. Часовня в память о погибших с теплохода  «Армения») исследования проводятся до сих пор, на серьезных глубинах ряд объектов уже обнаружен», – сообщил замдиректора госучреждения «Черноморский центр подводных исследований» Виктор Вахонеев крымскому изданию “Новый день”.

«Армения», построенная на Балтийском заводе, представляла собой судно длиной 108 метров и водоизмещением 5770 тонн. Обслуживал судно экипаж из 96 человек. Теплоход мог одновременно принять на борт до 950 пассажиров. «Армения» предназначалась для перевозок между портами Крыма и Кавказа. С началом Великой Отечественной войны «Армению» «призвали» на военную службу и переделали в плавучий госпиталь, рассчитанный на перевозку и оказание неотложной помощи 400 раненым. За пять дней до того, как «Армения» официально стала санитарным судном, враг вплотную подступил к Одессе. Кораблю пришлось заниматься эвакуацией из осаждённого города не только раненых, но и гражданских беженцев. 4 ноября 1941 года «Армения» вышла из порта Туапсе в направлении Севастополя. Из Севастополя «Армения» вышла в 17:00 6 ноября, а в Ялту прибыла в 2:00 7 ноября. Здесь корабль ждали толпы беженцев. Сколько людей к тому времени оказалось на «Армении»? По самым скромным оценкам, около 3000 человек. Верхней планкой является показатель в 10 000 человек. Скорее всего, истина где-то посередине, и на борту было от 5500 до 7000 человек. В 8 часов утра 7 ноября «Армения» вышла в море. В качестве прикрытия «Армению» сопровождали два катера-сторожевика, а в небе находились два советских истребителя И-153.

Обстоятельства роковой атаки на теплоход тоже противоречивы. Долгое время считалось, что «Армения» стала жертвой нападения нескольких десятков бомбардировщиков. Сегодня более достоверной кажется версия о том, что самолёт был всего один: немецкий торпедоносец Не-111. Это не была целенаправленная атака на «Армению»: торпедоносец искал любое из транспортных советских судов на линии «Крым – Кавказ». Не-111 сбросил две торпеды. Одна прошла мимо, а вторая в 11 часов 25 минут попала в носовую часть теплохода. «Армения» затонула всего за четыре минуты. Спасти удалось всего восемь человек из тех, кто был на борту.

.

Последнее обновление ( 28.02.17 11:10 )

Новости
Арменпресс, Панорама, Арминфо, Новости-Армения, Regnum, Арка

Президент поздравил народных артистов

 
Великий Пост - 40 дней смирения и воздержания…

 
ЦИК зарегистрировал списки всех 9 партий и блоков

 
“Мы устали от этого проблемного бизнеса!

И ждем альтернативной сухопутной дороги!”

 
Днем -1+1

 
За что молодому таксисту перерезали горло?

 
Заруи Постанджян вышла из парламентской фракции “Наследие”

 
Первый парень на селе?

Борец и депутат Базмасер Аракелян вышел на предвыборный “татами”

 
Страны и нравы

Оплачиваемые перерывы для секса

 
“Инч ка, апэ?”

 
Новый фильм Сарика Андреасяна о супергероях

 
Красавица Анжела Сарафян на Оскаровской вечеринке Элтона Джона

 
Агутин скучает по ереванской аудитории

 
Сын Пеле сдался полиции, чтобы сесть на 13 лет за отмывание денег

 
Страсти по “Оскару”

 
Газета в PDF

1 полоса 
2 полоса
3 полоса
4 полоса
5 полоса
6 полоса
7 полоса
8 полоса

Copyright © 2009 Novoye Vremya.
All Rights Reserved.

created by Webmaster Design Studio