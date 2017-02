Армянская мозаика

Канадское издание рассказало о последней свидетельнице геноцида армян

Канадское издание The Globe and Mail опубликовало статью, посвященную скончавшейся недавно Кнар Емениджян – последней свидетельнице геноцида армян, проживавшей в Канаде.

Семья женщины, родившейся в 1909 году в Кесарии (Каппадокия), сумела спрятаться во время геноцида, а затем бежать из Турции. В связи с кончиной Емениджян, пишет The Globe and Mail, посол Армении в Канаде Армен Еганян выразил соболезнования ее родным и близким. Издание также рассказывает историю жизни Емениджян и ее семьи. Шестилетняя девочка с родными спаслась благодаря сослуживцу деда. “Скоро всех армян будут убивать. Если вы хотите жить, забирай семью, иди на ферму и спрячь всех там”, — сказал он. Дед Кнар послушал друга, и им пришлось прятаться среди скота, в антисанитарных условиях. “У них едва хватало провизии, но они выжили, - пишет The Globe and Mail. - Когда все более- менее успокоилось, семья вернулась в свой дом, но нашла его сожженным, как и дома соседей-армян. Многие из них были убиты”. Родным Кнар пришлось сменить имя и жить, выдавая себя за мусульман. Спустя 10 лет Кнар с родными перебралась в Египет, но и оттуда им пришлось уехать. Сын Кнар — Джозеф - рассказывает, что его дедушка долго отказывался выдать замуж свою дочь: он хотел отдать дочь в респектабельную семью. “Моя мать встретила отца, когда ей было уже 34, а ему 41. Его семья разорилась, и он тяжело работал”, - рассказывает Кнар. Очередная вынужденная миграция привела Емениджянов в Канаду, где они и осели. Их родители переехали к ним в 1971 году. Несмотря на преклонный возраст, — а ей было 107 лет — Кнар Емениджян до последних дней активно участвовала в жизни армянской общины Канады и способствовала освещению темы геноцида армян на разных площадках. Она лично присутствовала на мероприятиях, посвященных 100-летию годовщины геноцида армян: она все помнила и часто рассказывала ужасные подробности погромов…

Перестрелка в Долгопрудном. Погиб армянин

Тридцатипятилетний гражданин Армении погиб от огнестрельного ранения в подмосковном Долгопрудном. Как сообщает сайт 360tv.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тело мужчины нашли в ночь на воскресенье у местного кафе “Водник” на улице Советской.

Мужчина, который проживал в Подмосковье без регистрации, умер в карете “Скорой помощи” от огнестрельного ранения грудной клетки. Сотрудники правоохранительных органов нашли на месте происшествия гильзу от травматического пистолета калибра 10Х32 миллиметра. Изъята запись с камеры видеонаблюдения, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Киевские азербайджанцы требовали “вернуть Карабах и Крым”

«Мир должен наказать Армению и Россию»

Акция протеста возле посольства Армении в Киеве собрала около сотни человек из «Союза азербайджанской молодежи в Украине» и «Объединенного конгресса азербайджанцев Украины».

Перед собравшимися выступили лидеры местной диаспоры. Глава молодежного союза Ильгама Аллахвердиева призвала «весь мир обратить внимание на убийство мирных жителей в ходе военного конфликта». Другие ораторы также подчеркивали недопустимость использования армии против мирных городов. При этом никто из них не упрекнул украинских силовиков в атаках на мирные города Донбасса. Напротив, говорилось, что «действия украинских войск в отношении городов Донбасса правильные, а действия армянской армии против азербайджанских поселков в Карабахе – неверные».

Следуя той же логике, собравшиеся также требовали от России отдать Крым Украине. «Азербайджан должен получить назад Карабах, а Украина – Крым. Армения агрессор, Россия тоже агрессор. Мир должен наказать Армению и Россию!» - кричали представители азербайджанской молодежи перед армянским посольством. Из посольства никто не вышел, при этом там заблаговременно успели отгородиться от улицы колонной посольских микроавтобусов. Впрочем, атаковать посольство митингующие не стали, а разошлись через час после начала акции.

Армянский спортсмен поплатился за флаг Арцаха

Компания Fight Nights расторгла контракт с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Вартаном Асатряном после демонстрации спортсменом флага Нагорного Карабаха, сообщается в аккаунте организации в Instagram.

Официальной причиной увольнения бойца «стало нарушение этических норм, которое выразилось в использовании экипировки с символикой политического содержания». Отмечается, что «в контрактах бойцов существуют пункты, посвященные данному вопросу и требующие обязательного соблюдения». Напомним, 23 февраля Асатрян одержал победу над азербайджанским спортсменом Эльнаром Ибрагимовым в рамках турнира Fight Nights Global в первом же раунде. Он вышел праздновать свой успех с флагом Нагорного Карабаха в руках. Надо надеяться, что спортсмен такого уровня без работы долго не останется.

Группа компаний “Ташир” помогла депутату Госдумы от Калужской области стать губернатором Рязанской области

Николая Любимова считают человеком, близким к главе холдинга «Ташир» Самвелу Карапетяну, утверждает сетевое издание Ystav.com.

По подсчетам РБК, с 2014 года связанные с «Таширом» структуры получили заказы от госкомпаний и ведомств примерно на 116,2 млрд рублей, из них около 52,9 млрд рублей — в 2015-м. Состояние Карапетяна оценивается в 3 млрд долларов. Как утверждает издание, Карапетян имеет газпромовские подряды – от капремонта зданий, теплосетей, водоочистительных сооружений до строительства газопроводов большого диаметра. Компании Карапетяна получают подряды от мэрии Москвы. С сыном генпрокурора Юрия Чайки Артемом «Ташир» строит торговый центр в Мытищах.

…Бизнес Карапетяна начинался в Калуге, куда он переехал из Армении в 1992 году. В 1997 году приобрел компанию «Калугаглавснаб» (подрядчик структур «Газпрома»). Строил также торговые центры, гостиницы, административные здания. До сих пор Карапетян и его структуры имеют сильное влияние в Калужской области.

– Основной оборот Самвелу, полагаю, дает девелопмент, — говорит председатель Союза армян России и давний партнер Карапетяна Ара Абрамян. Знакомые Карапетяна из Калуги, где он начинал бизнес, характеризуют «Ташир» как организацию «замкнутого цикла»: «Ташир» сам производит материалы, строит недвижимость, подает туда электроэнергию, а потом сдает квадратные метры своим же кинотеатрам и кафе.

Напомним, что Николай Любимов, которого называют чуть ли не протеже главы “Ташира”, до назначения 14 февраля врио губернатора Рязанской области являлся депутатом Госдумы РФ от Калужской области.

В Крыму обнаружены останки теплохода “Армения”

Главное управление глубоководных работ Минобороны РФ занимается исследованиями на месте предполагаемого крушения санитарного теплохода «Армения». «По поиску «Армении» (на снимке: Ялта. Часовня в память о погибших с теплохода «Армения») исследования проводятся до сих пор, на серьезных глубинах ряд объектов уже обнаружен», – сообщил замдиректора госучреждения «Черноморский центр подводных исследований» Виктор Вахонеев крымскому изданию “Новый день”.

«Армения», построенная на Балтийском заводе, представляла собой судно длиной 108 метров и водоизмещением 5770 тонн. Обслуживал судно экипаж из 96 человек. Теплоход мог одновременно принять на борт до 950 пассажиров. «Армения» предназначалась для перевозок между портами Крыма и Кавказа. С началом Великой Отечественной войны «Армению» «призвали» на военную службу и переделали в плавучий госпиталь, рассчитанный на перевозку и оказание неотложной помощи 400 раненым. За пять дней до того, как «Армения» официально стала санитарным судном, враг вплотную подступил к Одессе. Кораблю пришлось заниматься эвакуацией из осаждённого города не только раненых, но и гражданских беженцев. 4 ноября 1941 года «Армения» вышла из порта Туапсе в направлении Севастополя. Из Севастополя «Армения» вышла в 17:00 6 ноября, а в Ялту прибыла в 2:00 7 ноября. Здесь корабль ждали толпы беженцев. Сколько людей к тому времени оказалось на «Армении»? По самым скромным оценкам, около 3000 человек. Верхней планкой является показатель в 10 000 человек. Скорее всего, истина где-то посередине, и на борту было от 5500 до 7000 человек. В 8 часов утра 7 ноября «Армения» вышла в море. В качестве прикрытия «Армению» сопровождали два катера-сторожевика, а в небе находились два советских истребителя И-153.

Обстоятельства роковой атаки на теплоход тоже противоречивы. Долгое время считалось, что «Армения» стала жертвой нападения нескольких десятков бомбардировщиков. Сегодня более достоверной кажется версия о том, что самолёт был всего один: немецкий торпедоносец Не-111. Это не была целенаправленная атака на «Армению»: торпедоносец искал любое из транспортных советских судов на линии «Крым – Кавказ». Не-111 сбросил две торпеды. Одна прошла мимо, а вторая в 11 часов 25 минут попала в носовую часть теплохода. «Армения» затонула всего за четыре минуты. Спасти удалось всего восемь человек из тех, кто был на борту.