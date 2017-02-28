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В Номере // МИР И МЫ // Внучка тифлисского мецената Мелик-Азарянца хочет вернуть дом деда

Внучка тифлисского мецената Мелик-Азарянца хочет вернуть дом деда

Прямая наследница знаменитого тифлисского мецената Александра Мелик-Азарянца связалась на днях со Sputnik Грузия и рассказала удивительную историю своей семьи.

 

Из прошлого в будущее

Два месяца назад в рамках постоянной рубрики нашего сайта “Прогулки по Тифлису” мы рассказали об одном из самых известных зданий на проспекте Руставели, так называемом Доходном доме знаменитого Тифлисского предпринимателя и мецената Александра Мелик-Азарянца. Повествуя о предпринимателе, мы, конечно же, коснулись и его личной жизни, о которой известно предельно мало.

Азарянц был уже в зрелом возрасте, когда у него родилась дочь Такуи. Девушка прожила всего 22 года. Неизвестно, была ли настигшая девушку в столь юном возрасте болезнь неизлечимой или медицина еще находилась на низшей ступени развития, но врачи не смогли ей помочь. Мы ведь говорим о событиях, которые происходили в начале XX столетия, в 1904-ом, когда даже запущенный грипп мог привести к летальному исходу. Медицина на тот момент не располагала эффективными препаратами. До изобретения антибиотиков оставалось еще 20 с лишним лет.

Отец долго горевал по дочери. Но время шло. Жизнь текла своим чередом. Спустя несколько лет Александр Мелик-Азарянц построил Доходный дом и посвятил его своей ушедшей из жизни девочке. Строительство уникального по тем временам комплекса заняло три года и завершилось в 1915 году. Известно, что последние годы жизни бизнесмен провел в каморке Доходного дома, которую ему выделили после большевистской национализации.

Что же стало с его семьей и была ли она у него вообще, оставалось загадкой. Мы, конечно же, строили собственные предположения о том, что, возможно, у него были и другие дети. Но из опасений за их жизнь после прихода новой власти Азарянц скрывал их существование, поэтому следы членов его семьи и потерялись. Но то были всего лишь версии, не подтвержденные фактами.

Спустя два месяца в наш почтовый ящик постучалась прямая наследница мецената. Наталья нашла нас через социальные сети. Оказалось, праправнучка Александра Мелик-Азарянца живет в Днепропетровске.

Наталье 34 года. Она родилась и выросла в Украине. Получила два высших образования. Сегодня занимается ресторанным бизнесом и является почетным членом гостиничной ассоциации. Детей в их семье было двое: она – Наталья Калантарова, и брат на год старше. Недавно он трагически погиб — Марат занимался высотным альпинизмом и сорвался с высоты.

— Спрашивайте, я отвечу на любой вопрос, — начала Наталья и сразу же расположила к себе. И вот что рассказала праправнучка одного из самых известных тифлисских предпринимателей начала XX века.

Такуи

“Александр Мелик-Азарянц родился в Тифлисе. Недюжинное состояние сколотил на медных рудниках, нефтяных скважинах и каменных заводах. Нефтяные скважины у Азарянца были в Баку. Предприниматель также построил первый меднопрокатный завод по выплавке черной меди в Зангезурском уезде. Территория Зангезурского уезда занимала район современной Сюникской области Армении и территорию современного Лачинского, Заншеланского и Кубатлинского районов Азербайджана”, — говорит Наталья.

Нажив состояние, как рассказывает его праправнучка, Александр решил обзавестись семьей. Он женился на Такуи Овсепян. Вскоре у них родилась дочь, которую тоже, как и мать, назвали Такуи. А через год в семье появилось еще одно пополнение, у супругов родилась дочь Софья. Девочки росли одна краше другой. О том, что рано ушедшая старшая дочь Такуи была красавицей, известно из тех скудных источников, которые можно найти. О внешности младшей сестры можно судить по фотографии, сохранившейся у Натальи.

Обе девочки росли в достатке и получили хорошее образование. Такуи из жизни ушла рано, в заключении о смерти, которое также хранится у Натальи, присутствует фраза – тяжело заболела. От какой конкретно болезни она умерла, в документе не сказано.

 

Софья

Судьба же Натальиной бабушки сложилась следующим образом. В 1910 году в возрасте 26 лет Софья вышла замуж за Ованеса Калантарова. Молодой человек происходил из состоятельной семьи, был титулярным советником и занимался адвокатской практикой. Это был брак по любви. Об их трогательных отношениях рассказывает и переписка, которую они вели, когда Ованесу приходилось отлучаться по делам службы из города.

Софья практически сразу после замужества забеременела. И через год у супругов родился сын Николай. В  письмах, которые Наталья бережно хранит, бабушка пишет о болезни сына Николая. О том, что скучает. Что на Кавказе пока спокойно и выезжать нет необходимости. Речь идет о 1911 годе. Впрочем, семья не выехала ни в 1911-ом, ни даже позже, после смены власти и прихода большевиков. Они продолжали жить в Тифлисе, в доме, подаренном Александром молодоженам в качестве свадебного подарка. Дом этот, по информации Натальи, располагался на улице Лермонтова, 14. Вот так этот дом выглядит сегодня. На решетках трех окон сохранились инициалы первоначального владельца — А.М.

 

Три купчих – одна претензия

Впрочем, по утверждениям Натальи, у знаменитого деда был еще один дом на улице Фрейлинской, ныне Сулхан-Саба. У внучки сохранились купчие на все три дома: Доходный на Руставели, всем известный, на улице Лермонтова, 14 и на Фрейлинской, 7.

Как-то Наталья даже обратилась с документами к послу Грузии в Украине с просьбой рассмотреть ее вопрос о возможном имущественном возвращении всех трех домов, ну или хотя бы одного. На что дипломат ответил ей, что в Грузии нет закона, регулирующего подобные имущественные споры. И единственным выходом, по его словам, является Европейский суд, который, по вынесению решения, может обязать грузинскую сторону предпринять какие-то шаги. Одним словом, длинная, бюрократическая цепь, не гарантирующая положительного исхода даже после представления всех вещественных доказательств.

В мире немало случаев возвращения дворцов, усадеб и старинных домов их прежним владельцам. Но в Грузии такого прецедента припомнить трудно. Примером тому служит безрезультатная попытка потомков грузинских князей Дадиани (владетельный княжеский дом региона Самегрело, в западной Грузии) и французской династии Мюратов вернуть Дворцовый комплекс Дадиани, расположенный в Зугдиди. Отчаявшись добиться справедливости в местных судах, семья внесла иск в Европейский суд по правам человека в Страсбурге с требованием передать им в собственность дворцовый комплекс. На том дело и замерзло.

А старых документов у Натальи и в самом деле много. Есть даже справка, подтверждающая крещение сестер. Крестным ее прабабушки Софьи был, между прочим, известный писатель Овсеп Шишманян, известный под псевдонимом Церенц. В доме сохранились и некоторые из рукописей писателя. А вот Софьиного сына и деда Натальи Николая крестил сам предприниматель и меценат Александр Манташев. Наталья бережно хранит все те крупицы памяти, которые уцелели и достались ей в качестве семейной реликвии.


Эмиграция

Что касается самого предпринимателя, то после прихода к власти большевиков Александр Азарянц решил продать Доходный дом. Нашелся и покупатель, которого он ждал из Франции. Однако сделка в конечном итоге сорвалась. Судя по всему, из-за политических событий, которые уже происходили в стране.

Однако есть тут один удивительно загадочный момент. Супруга Александра Такуи, не ожидая разрешения столь важного вопроса, уезжает в это время во Францию. Почему она делает это, какими мотивами руководствуется, остается только гадать. Возможно, Александр сам отправил жену, надеясь после продажи Доходного дома эмигрировать к Такуи. А может, Такуи поехала, чтобы самой встретиться с клиентом, который собирался купить дом. Факт, что после отъезда ее следы теряются.

Муж, как и семья дочери, остается в Тифлисе. Купец первой гильдии Александр Мелик-Азарянц уходит из жизни в 1923 году. Дочь же его Софья с мужем и сыном Николаем продолжают жить уже в том же самом доме, но уже в советской Грузии, не имея никаких намерений покидать страну. Тут растет, учится, работает их сын Николай. Проходят годы, Николай, по специальности учитель французского языка, женится, и у него рождается сын, которого называют Александром в честь знаменитого прадеда.

Александр вырос, окончил школу и поехал поступать в Харьковский институт МВД. Ну а потом по распределению попал в Днепропетровск. Там он женился на девушке из Нижнего Новгорода, и родились Марат и Наталья. Со временем Александр приехал в Грузию и забрал с собой отца Николая. Софьи, бабушки Александра, к тому времени уже не было в живых.

Софья Калантарова, урожденная Мелик-Азарянц, ушла из жизни в 1952 году и похоронена рядом с супругом на Верийском кладбище. Так Мелик-Азарянцы перебрались жить в Украину. Натальин дед Николай ушел из жизни в 1989 году. Наталье было тогда семь лет, и она помнит о нем совсем мало. Наталья родилась и выросла в Украине. Но ее постоянно тянет в Грузию. Любит подолгу бродить по улицам, вдыхать особенный тбилисский аромат. Не успеет уехать, а уже начинает скучать по Тбилиси. В последний раз была в Грузии в 2014-ом. Не иначе, как генетический код, от которого никуда не деться…

Есть, конечно, в этой истории вопросы, на которые отсутствуют ответы. Но, несомненно, и на них со временем найдутся ответы. Недаром же говорят, мир движется по спирали. И прошлое, тесно переплетаясь с настоящим, обязательно пробьется робкими ростками в будущее…

Екатерина МИКАРИДЗЕ

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Последнее обновление ( 28.02.17 11:10 )

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