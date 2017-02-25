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В Номере // МИР И МЫ // Армянская мозаика

Армянская мозаика

Убит при попытке ограбления в Санкт-Петербурге

30-летний Давид Оганесян был застрелен при попытке ограбления майора запаса в Санкт-Петербурге, сообщает Fontanka.ru.

По данным издания, накануне около 14:30 у торгового комплекса “Атлантик Сити” произошел конфликт, в результате чего на месте происшествия из огнестрельного оружия убит один человек, один из преступников скрылся в неизвестном направлении на автомобиле “Форд Фокус”. Для задержания преступника был введен в действие план “Перехват”. Как отмечается в публикации, действия разворачивались следующим образом - майор запаса Министерства обороны Юрий Мещеряков обменял $2 тысячи, после чего заметил за собой слежку. У торгового центра “Атлантик Сити” в него выстрелил Давид Оганесян. Ответными выстрелами из наградного “Макарова” майор сбил с ног первого нападавшего, а также попал во второго налетчика. Одна пуля попала Оганесяну в ногу, вторая - в область сердца. Его подельник, несмотря на огнестрельное ранение в ногу, сумел добраться до машины “Форд Фокус” и покинул место происшествия. Источник газеты сообщает, что Оганесян родился в Сочи, где получил паспорт и был зарегистрирован, уголовному розыску неизвестен. Правоохранители ищут второго налетчика, его имя не сообщается.

 

Наш туризм в одном ряду с Абхазией и Индией

По подсчетам поискового сервиса авиабилетов Skyscanner, Армения вместе с Абхазией и Индией вошла в тройку самых дешевых туристических направлений для россиян в 2017 году.

По данным сервиса, две недели отдыха в этих странах обойдутся максимум в 1500 долларов на двоих. В эту сумму эксперты Skyscanner включили стоимость билетов, проживания и питания, а также траты на общественный транспорт, музеи и развлечения. Согласно данным сервиса, самыми дорогими направлениями отдыха в 2017 году для россиян станут Марокко (2044 долларов), Таиланд (2106 долларов) и Куба (2820 долларов).


В Грозном пройдет первый международный фестиваль “Шашлык-Машлык”

В Грозном 22 апреля пройдет первый международный фестиваль туризма и активного отдыха «Шашлык-Машлык». Как сообщается на сайте Ростуризма, мероприятие станет заметным событием для путешественников-гурманов.

На фестивале туристы смогут познакомиться с традициями приготовления мяса у различных народов. В частности, в празднике примут участие кулинары из Чечни и республик Северного Кавказа, а также гости из Ирана, Болгарии, Сербии, Испании, Армении, Грузии и Азербайджана. Туристов ждут дегустации, мастер-классы по приготовлению блюд на гриле и барбекю, состязание между командами поваров на лучшие блюда, а также выступления национальных музыкальных и танцевальных коллективов.

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