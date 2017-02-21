Армянская мозаика

Акрам Айлисли: Я восхищался атмосферой в кругу армянской интеллигенции и удивлялся, почему она невозможна в Азербайджане?

«Азербайджанское общество слишком “офальшивилось”. Очевидные истины, свидетелями которых мы являемся, пытаются преподнести нам в качестве лжи и правду пропагандируют в форме лжи», – заявил в интервью азербайджанскому сайту «Гайнар.инфо» азербайджанский писатель-публицист, бывший член Союза писателей Азербайджана Акрам Айлисли, по словам которого события романа Джорджа Оруэлла «1984» ныне происходят в Азербайджане.

«Вот, к примеру, я был в Армении еще в советские времена. Кстати, пишите об этом осторожно, а то снова обвинят, что я пропагандирую армян. Был в среде армянской интеллигенции. Видел, как они собирались вечерами и о чем беседовали. Они собирались отнюдь не для того, чтобы есть и пить. Я восхищался той атмосферой и удивлялся, почему в Азербайджане нет такой атмосферы? В Азербайджане содержательное и осмысленное общение уже невозможно», – сказал писатель.

Отвечая на вопрос, в состоянии ли азербайджанский читатель понять и прочувствовать его, Айлисли ответил, что, несмотря на то что он так и не был понят, настанет день и все поймут, что он писал об истинной судьбе азербайджанского народа, о его трагедии, скорби и подавленности.

«Я не писал бессмысленные вещи о “шестом этаже пятиэтажного дома”. Лучше я отрублю себе руку. Я всю жизнь работал, чтобы мои произведения, в которых говорится о судьбе человека, читались как судьба Азербайджана», – отметил он.

Также писатель отмечает, что больше всего он подвергся критике со стороны людей, которые его романа не читали. «Если Азербайджан сегодня находится в состоянии уничтожения морали, как я мог написать иначе? Я описал задыхающийся мир, находящийся в процессе уничтожения», – сказал он.

В другом своем интервью азербайджанскому сайту «Модератор.аз» Айлисли, касаясь груза воспоминаний и детства, говорит, что, познав в детстве человеческую жестокость и жестокое лицо окружающего мира, он испытывает страх, видя людей.

«Неподалеку от нашего дома был муравейник, у которого, избегая людей, я проводил все свое время, наблюдая за муравьями. Беды, свалившиеся на мою голову в последние годы, вновь вернули меня в те времена. И я вновь увидел тех людей, которые поймали щенка дикой собаки и заживо сожгли, избив до этого до полусмерти. Они с таким удовольствием смотрели на это, как будто каждый из них в своем сердце сжигал своего врага. Прошло более 70 лет, но и по сей день запах паленой шерсти и кожи несчастного создания у меня в носу. В последнее время у меня те же чувства», – вспоминает писатель.

Говоря об атмосфере Баку, А.Айлисли также проводит параллели с событиями и страхами детства, которые он испытывал, проходя по темным улицам. «Я половину жизни своей наполнялся тревогой, а другую половину излагал всю душевную тревогу на бумаге. Знаете, понятие родина и любовь к ней многогранны, я всегда говорил, что если столица моей страны Баку, то столица моего сердца – Айлис. И вот теперь я получаю мешками письма из Нахичевана о том, что я предал и продал родину и что мне нет места там. Тяжело это видеть, но вот что я хочу сказать вам: если человек остается верен себе, своим ценностям, не торгует своей болью, принципами, честью, он остается в 77 лет таким же, каким он был в 7 лет», – сказал Акрам Айлисли.

Panorama.am

“Конфликт в Карабахе можно считать самым долгим в мире”

«Я прибыл в Нагорный Карабах, ожидая увидеть обедневшее мини- государство черноморского региона, где из-за бесконечных вторжений подобие цивильной жизни размыто. Но ничего подобного»,- пишет американский журналист Александр Клэпп в своей статье, опубликованной в The National Interest.

Клэпп живет в Стамбуле и рассказывает о своей первой поездке в Карабах. Степанакерт, Шуши и другие города Арцаха, которые удивили журналиста чистотой, аккуратностью, новыми сооружениями, построенными на пожертвования армянской диаспоры. В статье Клэпп говорит также о добродушии и храбрости жителей непризнанной республики. Представляя читателям историю Арцаха и самого конфликта, американский журналист также рассказывает о четырехдневной войне, развязанной Азербайджаном в апреле 2016 года. Конфликт в Карабахе можно считать самым долгим и при этом наименее освещаемым в мире, резюмирует автор The National Interest.

В Ереван по лотерее

Российский сервис по организации туров-сюрпризов WooTrip предлагает своим клиентам «секретное» путешествие в 12 городов мира, в числе которых Ереван.

По условиям, предлагаемым компанией, клиент покупает путешествие, но о месте назначения узнает только за сутки до вылета. Стоимость такого «лотерейного» тура длительностью в три дня и две ночи – 17 700 рублей: в него включены перелет, проживание в отеле не ниже «трех звезд» и так называемое «приключение» – необычный субботний день. По словам организаторов, каждое путешествие разрабатывается индивидуально, исходя из психологических особенностей клиента, которые определяются с помощью специальной анкеты и профилю в социальных сетях.





“Осетрине-Асатряну” дали девять лет

Никулинский райсуд Москвы вынес приговор потомственному вору в законе 31-летнему Сергею Асатряну, известному под кличками Серега Бентли, Осетрина-младший и Вор в гламуре. Его признали виновным в вымогательстве миллиона долларов и поджоге дома.

Сергей Асатрян проведет в колонии особого режима девять лет. 43-летний сообщник Осетрины-младшего Артур Багдасарян приговорен к восьми годам строгого режима.

По данным следствия, в 2014 году эти двое, кстати, уроженцы Грузии, вымогали 1,2 миллиона долларов у москвича, угрожая ему и его семье жестокой расправой. В целях устрашения они подожгли принадлежавший мужчине подмосковный дом. Испугавшись, потерпевший согласился выполнить требования вымогателей. При передаче денег вымогателей скрутили. Сергей Асатрян был “коронован” в 2008 году при поддержке воров в законе Деда Хасана, Япончика и некоторых других не менее известных лиц и стал самым на тот момент молодым «криминальным генералом» в России. Он пошел по стопам своего отца Эдуарда Асатряна (Эдика Тбилисского). Воровское звание, впрочем, не помешало тому, что пару лет назад молодой «законник» был жестоко избит в Москве на Поклонной горе дагестанскими бандитами, с которыми у него возник конфликт.

Боша, они же армянские цыгане

Они иногда используют свой язык как «тайный», если не хотят, чтобы окружающие поняли, о чем речь

В первом тысячелетии они мигрировали с северо-запада Индийского полуострова в Персию, где задержались на три столетия, а после продолжили путь на запад, в сторону Византии, сообщает Live Journal Share Button.

В начале XII века одна из ветвей осела на Армянском нагорье и в Малой Азии, и впоследствии, приняв христианство, сформировалась самобытная этнографическая группа — армянские цыгане, которых с XIX века называют боша (с тюркского «бош» — «лишенный», «пустой», «бедный», с армянского переводится как «бродяга»). Они остановились на территории Западной Армении, в основном в районах Карса и Эрзерума, позже они появились и в Ереване, и на территории современной Грузии (Джавахк), и даже в Елизаветпольской губернии Российской империи (Гандзак). Языком общения боша уже давно является исключительно армянский, вымирающим - язык ломаврен, имеющий лексику и фонетику индоарийского происхождения и грамматику армянского языка.

Известно, что в 1723 году, когда османские войска осаждали Ереван, боша наряду с армянами в течение трех месяцев обороняли город: согласно «Военным сводкам», сохранившимся в труде Абраама Ереванци, «дорогу на 40 мельниц» держали армянские цыгане, осевшие во главе со своим бароном в ереванском Конде. После геноцида 1915 года основная масса уцелевших боша переместилась в Восточную Армению и Грузию. Те цыгане, что живут нынче в Турции, исламизировались и перешли на турецкий язык. На территории Армении боша проживают в Ереване (в районах Сари-Тах, Канакер, Мараш), в Гюмри (в районе Боши-Майла), в поселке Нор-Харберд. На территории Грузии крупная община боша живет в городах Ахалкалаки и Ахалцихе, а также в Шаумянском районе и Марнеули. Сами боша подтверждают, что их предки вели бродячую жизнь, но с XIX века они перешли на полуоседлую. Занятием армянских цыган-боша является изготовление кухонной утвари — сит, корзин и других предметов быта. Многие помнят, что в советское время они промышляли продажей жевательной резинки. Ахалкалакские боша шьют шапки, ремонтируют обувь, торгуют на рынке, традиционное ремесло решетников под натиском фабричной продукции уходит в прошлое. Современные боша отличаются от цыган других групп: как правило, они аккуратнее, чистоплотнее, женщины не носят привычные многочисленные украшения, стиль одежды тоже не выдает принадлежность к цыганскому этносу. Гадание и всякого рода магия считается грехом, хотя исключения, безусловно, бывают, но это не афишируется.

(С сокращениями)

Казах прикинулся армянином, чтобы уехать из Саратова

В Озинках Саратовской области на пункте пропуска через госграницу пограничники задержали иностранца, который пытался незаконно выехать в Казахстан.

Мужчина предъявил паспорт гражданина Армении с замененными страницами установочных данных. В результате разбирательства пограничники выяснили, что мужчина находится в межгосударственном розыске с 2007 года за преступление, которое он совершил у себя на родине - в Казахстане. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу…