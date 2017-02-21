“Двухпалатный парламент будет отражать интересы всех армян”

Диаспора высказалась о своем возможном участии в политической жизни Армении

Информационный Центр газеты армян России «Еркрамас» предложил своим читателям принять участие в интернет-опросе, ответив на вопрос: «Должны ли армяне диаспоры быть представлены в парламенте Армении?». В опросе приняли участие 100 человек, 84 из них -представители диаспоры, проживающие в разных странах мира (Россия, Грузия, Украина, Беларусь, США, Франция, Германия, Греция), остальные респонденты - граждане Армении. В пользу политического участия диаспоры высказалось большинство опрошенных (80%), против - 17%, 3% затруднились с ответом.

Издание приводит также ряд комментариев, объясняющих позицию участников опроса. Процитируем: «Не проживая в стране и не разбираясь в ее политической ситуации, не считаю возможным человеку из диаспоры работать в парламенте РА», «Какой смысл привлекать диаспору к фарсу под названием “выборы армянского парламента”?!» «Я говорю нет, поскольку армянская диаспора разношёрстна и не имеет единого подхода к решению задач, помимо этого, ее представители могут служить интересам государств, в которых они проживают!», «Двухпалатный парламент (Национальное собрание и палата представителей диаспоры) будет отражать интересы всех армян и не даст покоя исполнительной власти. Чем раньше это случится, тем лучше… Вначале желательно, чтобы Палата представителей армянской диаспоры работала со своим решающим голосом на общественных началах, пока нет конституционного, правового механизма для создания этого института”, «”В парламенте РА должны работать лишь те, кто честно будет защищать интересы Армении и армян, а не будут шпионами государств своего проживания», «Диаспора всегда очень активна и по всем вопросам пытается помочь, и было бы неплохо, если бы в парламенте были ее представители”, “Диаспора принимает участие в финансировании Армении и Арцаха, строит дороги, школы, отстаивает интересы армян в мире… Обязательно в парламенте Армении должны быть армяне Ливана, США, России и других стран”, “Только сплотившись всем армянством, мы сможем построить процветающую Армению!», «Думаю, и так все ясно, нужно использовать потенциал всех армян на пользу Армении”, “Армяне диаспоры принесут гораздо больше пользы, чем местные, у которых куча родственников, которых надо пристроить. Надо кончать с коррупцией, она душит Армению», «Премьер Карапетян призывает диаспору активно участвовать в экономике Армении, было бы справедливо предоставить диаспоре право участия и в политической жизни страны», «Право быть представленными в армянском парламенте должны получить наши соотечественники, прошедшие отбор не только в своих странах, но и в Армении. Механизм отбора должен быть серьезно продуман».

А резюмировала все эти комментарии то и дело звучащая фраза о том, что «Армения принадлежит всем армянам, независимо от места их проживания…”