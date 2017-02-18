Армянская мозаика

Сенатор лично вручил паспорт переселенцу из Армении

Член Совета Федерации от Воронежской области Сергей Лукин на очередном приеме граждан вручил паспорт гражданина Российской Федерации Самвелу Варданяну, который год назад переехал в Воронеж из Армении в качестве участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, пишет портал ruvek.ru(15.02.17).

За время своего пребывания в Воронеже 27-летний молодой человек успел жениться и обзавестись знакомствами. Однако на работу устроиться было не так просто - без паспорта в серьезных предприятиях общаться с переселенцем не хотели, а документооборот длился долго.

«Я обратился в партию “Единая Россия” - здесь мне помогли с трудоустройством. Работаю штукатуром, строю школу в Новоусманском районе. Но мечтаю начать работать по специальности: я выучился в Ереване на экономиста», - цитирует переселенца «Время Воронежа». Самвел прекрасно говорит по-русски. Никаких проблем с адаптацией в Воронеже у него не возникло. Сергей Лукин помог прекратить бюрократические проволочки в оформлении документа и паспорт новому гражданину России вручил лично.

Стамбульским армянам удалось договориться о выборах патриарха?

Влиятельные представители и духовные предводители армянской общины Стамбула пришли к согласию по выборам Константинопольского армянского патриарха.

В заявлении участников встречи указывается, что последние процессы чреваты столкновениями. Чтобы их предупредить, архиепископ Арам Атешян и епископ Саак Машалян подготовили протокол о примирении. Вчера должен был быть избран местоблюститель патриаршего престола, а сегодня по его приглашению будет собрана комиссия в 15 человек из членов духовного совета и представителей общины. «20 февраля местоблюститель и комиссия составят письмо о выборах и направят его местным властям. До выборов архиепископ Арам Атешян останется заместителем патриарха. Выборы, предположительно, пройдут 28 мая», - говорится в документе. Отметим, несколько дней назад епископ Машалян заявил об уходе из патриархии, заявив, что на это его толкнуло поведение Арама Атешяна, мешающего провести выборы патриарха.

Hurriyet: Стихи об армянке выучили наизусть несколько поколений турок

В Галерее фольклорного искусства в Измире открылась выставка одного из самых известных в XX веке турецких художников и поэтов Бедри Рахми Эюбоглу, чьи лучшие работы посвящены армянке Мари Герекмезян.

«На выставке представлены несколько картин из серии «Мой тутовник». Это портреты возлюбленной художника Мари Герекмезян. Также представлен бюст Бедри Рахми работы Герекмезян, которая считается одной из первых женщин-скульпторов в Турции», – сообщает Hurriyet Daily. Издание также рассказывает историю любви Эюбоглу и Герекмезян, отмечая, что стих «Мой тутовник», написанный спустя год после смерти Мари в 1947 году, посвящен музе турецкого писателя. Стихотворение считается одним из самых красивых в современной турецкой поэзии, его читают наизусть уже несколько поколений турок…

Спокойный Алексис Оганян и его Серена - личность типа “А”

Мать четырехкратной олимпийской чемпионки по теннису Серены Уильямс Орасен Прайс прокомментировала выбор дочери и ее помолвку с американским предпринимателем армянского происхождения Алексисом Оганяном.

«Мне кажется, она еще никогда не была такой счастливой. Алексис отличная пара для Серены. Он спокойный и умиротворенный, в отличие от нее. Серена – личность типа “А”», – сказала Прайс в интервью изданию New York Post, пояснившему: “В психологии тип личности, отличающейся особой активностью и высоким духом соперничества”. Орасен Прайс также рассказала, что перед тем, как сделать предложение ее дочери, Оганян обратился к ней за благословением. «Он очень нервничал… Он в любом случае сделал бы ей предложение, но решил вести себя как положено и соблюсти все правила этики. Он очень заботлив и внимателен к ней и это видно по его поступкам», – сказала будущая теща Алексиса Оганяна.

Экстрадиция Лапшина актуализировала тему “выкупа” Азербайджаном маньяка Рамиля Сафарова

Российско-израильский блогер Александр Лапшин, без согласия России и вопреки ее мнению, был передан властями Беларуси Азербайджану для лишения свободы по политическим мотивам. Об этом, как пишет «Московский Комсомолец», заявил депутат Государственной Думы России Константин Затулин.

По его словам, достойно глубокого сожаления то, что азербайджанская сторона избрала охоту за гражданским лицом – блогером и журналистом – в качестве способа самоутверждения. «Такая мстительность только роняет акции Азербайджана в общественном мнении тех стран, которые должны быть ему небезразличны. И заставляет вспомнить о таких “доказательствах национального всемогущества”, как выкуп у Венгрии маньяка Рамиля Сафарова, зарубившего ночью армянского сослуживца на офицерских курсах НАТО, и возведение его в ранг национального героя», – подчеркнул депутат. К.Затулин отметил, что ему стыдно за Александра Лукашенко, и просто противно слушать объяснения, почему выдачу чужих граждан в Беларуси теперь считают «героическим достижением» политики. В резюме Затулин приводит слова Лапшина о том, что все больше разочаровывается страной под названием Азербайджан, «попавшей в руки бездарностей, порочащих не только имидж страны, но и память собственных погибших».

Дочь миллионера Николая Саркисова склоняет к суициду

Единственная дочь миллионера, владельца «Ресо-Гарантия» Николая Саркисова – 14-летняя София Саркисова, стала одной из участниц «групп смерти».

На странице девушки в социальной сети ВКонтакте можно обнаружить подтверждение ее участия в нескольких сообществах, ориентирующихся на склонение к суициду. Летом 2015 года Николай Саркисов и его супруга – Юлия Любичанская, прожившие вместе 11 лет, развелись: их расставание стало одним из самых громких и обсуждаемых в мире шоу-бизнеса. После судебных разбирательств по праву на опеку трое детей супругов – Марк, Никита и София остались жить с матерью. A 15 февраля сенатор Совета Федерации России Елена Мизулина направила в Генпрокуратуру РФ запрос с просьбой проверить суицидальные группы в соцсетях. Ранее в Госдуму было внесено предложение разрешить “Роскомнадзору” блокировать подобные сообщества без решения суда.