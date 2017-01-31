Армянская мозаика

Армянских бизнесменов периодически “поджигают”

К счастью, страховать их есть кому - президент группы компаний "Росгосстрах", генеральный директор и совладелец ООО "Росгосстрах" Даниил Хачатуров сохранил за собой свой пост

В пристрое-дебаркадере торгового центра «Колумб» (Тюмень), принадлежащем бизнесменам Самвелу Степаняну и Андранику Габриеляну, произошел пожар.

Возгорание в «Колумбе» стало вторым за последний месяц пожаром в объектах Степанянa и Габриеляна. Площадь пожара внушительная. Предварительная причина случившегося – занесение открытого источника огня. Сумма нанесенного ущерба устанавливается. Ранее, 13 января, пожар вспыхнул в другом ТЦ армянских бизнесменов – «Магеллане»: тогда из здания были эвакуированы более 400 человек.

Напомним, ранее сообщалось о пожаре в торговом центре “Рио” на юго-западе Москвы, который входит в сеть торгово-развлекательных центров группы компаний “Ташир”. По предварительной версии причина возгорания - поджог. До прибытия сотрудников МЧС и в ходе ликвидации пожара из торгового центра были эвакуированы около 500 человек.

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Страховая компания “Росгосстрах” опровергла информацию об уходе Даниила Хачатурова с поста президента компании, сообщает портал Gazeta.

«Информация о том, что Даниил Хачатуров покидает компанию, не соответствует действительности. В оперативном управлении «Росгосстраха» также ничего не меняется - как и все последние годы, его обеспечивает генеральный директор компании Дмитрий Маркаров», — заявили в пресс-службе компании. Информация о том, что со следующей недели «Росгосстрахом» управляет «Открытие», не соответствует действительности. Ранее СМИ с ссылкой на источники сообщили о том, что резидент «Росгосстраха» Даниил Хачатуров сообщил о своем решении покинуть занимаемую должность, а его обязанности будет исполнять представитель холдинга «Открытие».

Баку провоцирует армяно-азербайджанское столкновение в Ташкенте

В Узбекистане зреет армяно-азербайджанское противостояние: по требованию местной армянской общины в прокуратуру вызван историк и писатель Шухрат Саламов. Его подозревают в разжигании межэтнической вражды и призывах к столкновениям.

Летом прошлого года он издал книги «Туркестан и Южный Кавказ в 19-20 веках. Дашнаки. От Ферганы до Карабаха» и «Карабах: война идей», в которых привел «факты», не имеющие отношения к действительности, провоцирующие ненависть к армянам. В первой книге, например, указывается, что якобы в 1918 г. в Ферганскую долину вошли подразделения Красной Армии, укомплектованные в том числе отрядами дашнаков, которые «массово уничтожали местных мусульман». И якобы дашнаки разграбили и сожгли все города Ферганской долины и 180 других населенных пунктов, убили десятки тысяч людей в Коканде, Андижане и других городах. Во второй книге Саламов в извращенном свете рисует карабахскую проблему. Эти и другие его «труды» в свое время широко рекламировались в азербайджанских СМИ, и можно предположить, что его труды финансировались из Баку. Не случайно на Апшероне сразу отреагировали на происходящее. Саламова взялся защищать известный азербайджанский адвокат Мухтар Мустафаев, который заявил, что иск армянской общины Узбекистана продиктован из Еревана: «Если против Саламова будет возбуждено уголовное дело, это приведет к немедленной ответной реакции Азербайджана». Очевидно, что Баку придает делу Саламова сугубо политическую окраску и намеревается всеми способами добиться отмены уголовного дела.

Прописала более 9 тыс. мигрантов, в том числе граждан Армении

Мировой суд города Уссурийска приговорил местную жительницу к штрафу в 100 тыс. рублей за незаконную прописку более 9 тыс. мигрантов, в том числе граждан Армении, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Как уточнили ТАСС в прокуратуре Приморского края, на момент передачи дела в суд не было доказано, что фигурантка получала вознаграждение за свои действия. Как было установлено в суде, в нарушение действующего законодательства о миграционном учете иностранных граждан, в период с апреля по декабрь 2015 года фигурантка дела осуществила фиктивную постановку на учет 9117 иностранцев. Среди мигрантов оказались граждане Китая, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Молдовы и других стран. При этом многоквартирный дом, в котором иностранцы якобы проживали, не использовался для жилья и стоял заброшенным. Прописать иностранцев злоумышленнице удалось, используя доверенность от владельца помещения. Иностранцы в свою очередь пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории РФ.

Мало того, что поблудил, еще и шантажировал интимными фото

49-летняя жительница Крымского района была просто на седьмом небе от счастья, когда у нее появился молодой ухажер. 29-летний мужчина, живший в Белореченске, познакомился с ней в социальных сетях. Но перепиской дело не ограничилось. В течение месяца они встречались в Краснодаре, пишет .kp.ru.

После этого он стал требовать с возлюбленной 60 тысяч рублей, чтобы не публиковать полученные им интимные фото женщины. О вымогательстве испуганная дама сообщила в полицию. Правоохранители задержали злоумышленника с поличным при передаче денег. Вымогателем оказался ранее не судимый гражданин Армении, уже несколько лет проживающий на территории Кубани. Он сознался и пояснил, что на такой поступок его толкнули финансовые трудности, сообщают в УМВД Краснодара. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве, правоохранители ищут возможных жертв злоумышленника. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Польский журналист: Европе пора очнуться и помочь армянам

Армяне являются частью европейской цивилизации, и мы обязаны помогать им в случае наступления со стороны исламского мира и Турана, написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» польский журналист Томаш Мацейчук.

«Получаю угрозы в связи с моей позицией по Карабаху. Меня хотят запугать за то, что выступаю за армянский Арцах, за защиту армян от мусульман, которые уже раз провели геноцид армянского народа. Европе надо чётко понимать - Азербайджан и Турция готовы в любой момент уничтожить Армению и решить в свою пользу вопрос существования армянского народа. Армяне являются частью европейской цивилизации, и мы обязаны помогать им в случае наступления со стороны исламского мира и Турана», - написал польский репортер. Он также сообщил, что вскоре выступит на российском ТВ, где снова поднимет карабахскую проблему. «Мне плевать на угрозы дикарей. Я поляк, я никогда не буду на стороне Турции и Азербайджана против Армении. Польский король Ян III Собеский показал, как надо разговаривать с Тураном, и этого надо придерживаться. Тема закрыта», - подчеркнул Мацейчук (Ян Собеский в 1648 году наголову разбил турок под Веной, остановив их наступление на Европу. – Ред.). «Европа должна проснуться и сделать выводы - геноцид армян не был случайностью и в случае падения Арцаха трагедия может повториться на наших глазах. Мы должны быстрее осознать угрозу и принимать адекватные меры - идет война цивилизаций: Арцах, Косово, исламизация России и Европы. Либо мы это поймем, либо через 50 лет наших внуков заставят жить по-мусульмански», - заключил Мацейчук.