WEB Пространство

“Армянка для армянина”, и точка?

Тема смешаных браков в армянском сегменте сети муссируется периодически. “Сигналы тревоги” подкреплены конкретными примерами того, как уехавшие в Россию наши соотечественники обзаводились там семьями (хорошо, если не вторыми)… Что до девушек, те тоже хороши: “проявляя преступную симпатию к иностранцу, наносят сильнейший урон армянскому генофонду, нашим традициям и культуре”.

Позор, не иначе… Кстати, если фантазия наших мужчин дальше славянок, как правило, не идет, то в случае с женщинами на ум приходят сразу три оригинальных брака: с индусом, китайцем и мадагаскарцем. И ничего. Живут. Детей растят, работают… Приведем запись на эту тему в FB пользователя под ником “Настоящий армянин”. Он как бы не совсем об этом, но в подтексте все же вполне конкретный мессидж: армяне должны связывать себя узами брака исключительно с соотечественниками, остальные варианты - тянут на смертный грех. Не меньше…

“Найти жену и постараться при этом не разочароваться в нации”, - так озаглавил свое эссе “Настоящий армянин”, который считает, что в 26 лет встретить хорошую девушку - проблема… “Я часто слышу в свой адрес: «Тигран, время пришло – пора задуматься о браке. Пора жениться!» - пишет он. - Мужчине жениться нужно раз и навсегда. А избранница твоя должна быть армянкой, дети твои – армяне, знающие армянский язык, традиции, культуру, религию, историю и нравы. Не подумайте ничего дурного, но я решил для себя присмотреться к своим землячкам - по группам, по страницам… Ожидал увидеть нечто поистине чистое – армянское, святое для меня, девственно прекрасное. Прочитал темы - ужаснулся. Намус, адат, тасиб – эти понятия стёрты, планки занижены либо их вообще не стало. Царствует анархия: что хочет, то и делает, кому сердце (или любой другой орган тела) прикажет – то он и делает. Животный мир… Я был, мягко говоря, в лёгком недоумении: тучи сгустились, а мечты рухнули. Мне нужна скромная армянская девушка, ведь скромность - это черта, которую прививают с детских лет. По-настоящему скромная армянская девушка скромна как внутренне, так и внешне… Я верю и надеюсь, что наступит день, когда наши армянские парни и наши армянские девушки вместе, сообща, не перекладывая друг на друга вину, создадут качественное общество с идейным стержнем”.

Посыл “Настоящего армянина” вполне даже похвальный. Тем более что многое из сказанного Тиграном - правда: наших мадмуазель порой и впрямь заносит, как говорится, “нипадеццки”. Показать все что есть, а чаще все то, чего нет, для них – самоцель. Со стороны ничего кроме чувства неловкости все это не вызывает… Тем не менее серьезные дебаты вызвал не столько возмущенный статус озадаченного жениха (тут как бы все ясно), сколько заключительный “аккорд”. Мысль изложена весьма сумбурно, но смысл ясен. “Если армянская девушка допускает мысль о том, что её избранник может быть не армянином, это означает, что для нее не так уж и важна национальность её мужчины”, - считает автор. Он уверен, что девица на выданье должна думать о том, чтобы будущий отец ее детей носил только и только армянскую фамилию: “Она будет его половинкой – армянской половинкой, а не...” На этом полет мысли “Настоящего армянина” прерывается. Хотя, может, все-таки сработало чувство меры, которого зачастую так не хватает многим нашим соотечественникам, путающим пафос с патриотизмом.

Безусловно, сохранять идентичность, традиции, культуру - нужно и важно. Но, согласитесь, судить кого бы то ни было за то, что его матримониальный выбор пал на носителя другого языка и традиций, права мы не имеем. Равно как и делать скоропалительные выводы о том, что смешанные супружеские пары - это “фу”… И вообще, что есть в понимании нашего социума эти самые традиции? Свадебные вопли и сигналы на весь город? Красное яблоко, принесенное наутро после брачной ночи к “хнами”? А “намус”? Это когда молодую невестку ни во что в новой семье не ставят, а она вынуждена скромно помалкивать?..

“Вы уж меня простите, но это какой-то фанатизм. Человек - прежде всего человек, а потом только армянин, грузин или чукча, - пишет С.С. - Человек волен искать свое место под солнцем там, где ему удобно и хорошо. И имеет на это полное право. А такое множество предрассудков как раз к разврату и ведут...”

“Надо было думать тогда, когда армянские мужчины толпами уезжали в “хопан”, оставляя своих жен и дочерей на произвол судьбы. Или переезжали всей семьей в чужие края и жили там в разврате. Что посеяли за 20 лет всем народом, то и пожинаем”, - считает Ф.Аракелян.

“Я за счастливый брак! - заявляет А.Гаспарян. - Сколько прекрасных женщин выбрали вторую половину не из армянского народа... Пример - супруга Владимира Спивакова. Все знаем его вклад и отношение к армянскому народу”.

Надо сказать, спиваковский пример оказался не единственным, но зато самым безобидным: возмущенные фейсбукчане опять вспомнили Канье нашего Уэста и его гламурную супругу Ким Кардашян. В ход пошли упреки в адрес молодежи, прыгнувшей за Канье в озеро, а также охи и ахи по поводу морально-нравственного облика самой Ким, которую (о, ужас! ) принимали на высшем уровне. “Идеал необходимо четко зафиксировать как ориентир: армянка для армянина - все остальное неправильно. Как 10 заповедей. Можешь исполнять или не исполнять - дело личное, но знать, как правильно – нужно”, - считает С.Шушинский.

“Мне кажется, гораздо важнее, чтобы избранница в дальнейшем не разочаровалась в тебе, - заявляет Г.Сааков. - От себя могу добавить, что современные молодые армянки в 99 % случаев - идеальные девушки. И ментальность в их сознании та же, что была у наших бабушек и матерей. И замуж они все хотят только за армянина. Да, именно они родят нам армян. Так что проблема в нас и нам надо над собой работать, чтобы быть достойными этих девушек. И нередко надо просто добиваться этих девушек, стать им достойной опорой, а не рассуждать об их недостатках. И ни в коем случае не опускаться в выборе грязных характеристик в их адрес. Мужик должен оставаться мужиком, а не треплом”…

Мнений много. Одни уверены, что смешанные браки впоследствии отзовутся нам очень нехорошими последствиями - вплоть до потери национальной идентичности, полнейшей ассимиляции на чужбине. Другие стоят на том, что все от человека: мол, можно быть армянином лишь на четверть, жениться на чужестранке, но воспитывать детей так, как надо, как правильно. Рецепта на самом деле нет. И догма все же не лучший советчик. Тем более в делах амурных. Можно сколько угодно твердить о том, что штамп “у любви нет нации, у бога нет религии” – пагубный, но люди все равно будут поступать так, как велит им сердце. Говорят, “от тюрьмы и от сумы не зарекайся”. От любви, пожалуй, тоже не стоит: ведь никогда не знаешь, что придется комментировать в FB на ту же тему лет через пять…

На снимке: настоящими баталиями обернулась публикация в сети снимка, сделанного фотоателье “Марашлян”: мило улыбаясь, на нас смотрит не совсем обычная армянская семья в национальных костюмах: мама – армянка, папа - африканец и сыночек - мулат по имени Тигран. И понеслось. Новогодние тосты и пожелания отошли на второй план, на первый вылезли споры о чистоте армянского гена. Далеко не мирную дискуссию спровоцировали патриотично настроенные граждане - среди них, кстати, люди в стране весьма уважаемые и известные.

Рубрику ведет