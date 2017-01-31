Хамое Шаро: История человека, спасшего 20 тыс. христиан

100 лет назад (в 1915 г.) младотурки начали кампанию по уничтожению немусульманских народов в Месопотамии. Фактически это был первый геноцид в XX в., в котором наряду с армянами пострадали также езиды, ассирийцы и понтийские греки. Общее горе и взаимная солидарность заложили прочный фундамент дружбы между езидами и христианами на Ближнем Востоке, пишет newsinfo.ru (27.01.2017).

Несмотря на бедственное положение, езиды и христиане не были покорены турками, а продолжали бороться за свое существование. Среди езидов до сих пор живет легенда о Хамое Шаро, и здесь мы постараемся вкратце рассказать об этой личности. Большой вклад в свободу езидов и христиан внесли также бойцы езидского сопротивления, возглавляемые Джангир-агой, лидером езидской конфедерации племен зукри, который позже будет объявлен национальным героем Армении.

Хамое Шаро, глава езидского аширета Шангала, вместе со своими бойцами спас более 20.000 христиан в 1915 г. Когда власти Османской империи потребовали сдать христианских беженцев, Хамое Шаро решил защитить их.

Лидер езидов Мир Исмаил Чоло-бег направил письмо христианскому духовенству, в котором выразил готовность встать на защиту христиан. После встречи представителей езидского и ассирийского духовенства лидеры ассирийцев перевезли в шангальские горы женщин, детей и стариков. В свою очередь турки требовали выдать им христиан, в противном случае они угрожали езидам расправой. Профессор Кристина Элисон писала следующее о данном эпизоде: «Турки послали своих представителей к езидам в шангальские горы и передали письмо, в котором потребовали выдать арамейских беженцев, угрожая последствиями для езидов. Езидский вождь разорвал письмо и отправил послов Османской империи обратно без одежды».

Пытаясь предотвратить резню езидов Дауде Дауд, лидер езидского племени мехркан, выступил с большим войском против Хамое Шаро, но тот собрал племенной совет, на котором объяснил всю ситуацию. Согласно преданию, он заявил: «Как я могу выдать армян османам, если они обратились за помощью к нам? Я обещал защитить их и, клянусь своей честью, никто из них не будет передан туркам. Я и мои сыновья готовы умереть за них!»

Езиды прятали христиан в пещерах. Когда турки попытались атаковать южную часть склона шангальских гор, то встретили ожесточенное сопротивление. Езиды держали здесь оборону в течение двух месяцев, отбивая десятки атак турок. Тогда неприятель решил продвинуться в горы через Тель-Афар, но, предугадав действия противника, езиды направили навстречу туркам кавалерию во главе с Халафом Шангали. В селениях Габар, Кызылкант и Джидала развернулись ожесточенные бои между езидами и турками.

Жертвы несли обе стороны. Турецкий полководец Ибрагим-паша жаловался на большое количество убитых солдат, чьи тела были доставлены в Мосул. В отместку езидам турки разграбили их деревни, уничтожив все продовольствие. Лишь распад Османской империи спас христиан и езидов в горах Шангала. Многие из христианских семей поселились в Шангале, где жили до нападения террористов ИГ.

Христианский монах Абдулмасих Карабаш в своих мемуарах «Пролитая кровь» пишет: «Езидов, как и христиан, очень много. Они благородны и гостеприимны. Это видно после того как они приютили христиан и пытались спасти их от преследований и погромов. Они даже отдали свои жизни за христиан и пережили разграбление своих домов. Если бы не синджарские горы и защита езидов, христиане никогда не смогли бы найти убежище».

Хамое Шаро родился в 1850 г. в селе Зывинг, к югу от деревни Мелик в Шангале. Он возглавлял факиров из племени днан. Британцы считали Хамое Шаро умелым дипломатом и политиком и даже предлагали ему основать шангальскую автономную область, но по геополитическим причинам идея была отвергнута Шаро. В возрасте 83 лет он ушел из жизни. Как говорят очевидцы, он был набожным езидом и славился своими познаниями в езидизме. Память о нем была увековечена в езидских песнях, сказках и рассказах.

Виталий КОКОРИН