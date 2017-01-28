Армянская мозаика

Умерла, “корректируя” армянский нос

Врачи не успели реанимировать 24-летнюю Манэ Мартиросян, когда ей стало плохо во время проведения ринопластики, пишет портал life.ru (26.01.17).

24-летняя Манэ Мартиросян запланировала сделать ринопластику ещё в юности, в 10-м классе. Она мечтала убрать горбинку на носу. Даже возраст, когда она решится на операцию, определила заранее — 24 года. В октябре 2016-го она всё-таки решилась обратиться к врачам.

— Я всё время говорила, что не надо в Белгороде делать, у нас нет пластических хирургов, только обычные, — рассказала мама Манэ Сусанна Малхасян. — Даже звонила в Армению, договорилась там с пластическим хирургом. Но она хотела сделать операцию до Нового года и говорила, что уже нашла хорошего хирурга в Белгороде.

О том, кто будет делать операцию, Манэ родителям не сообщала долго. Как нашла врача, тоже не сказала. Советовалась в основном с сестрой Сериной.

— Она нашла врача в Интернете, — поделилась воспоминаниями Серина. — Прочитала о нём какие-то отзывы, связалась с мужчиной, который посоветовал ей этого врача. Он рассказал ей, что его жена уже делала операцию у этого хирурга. 21 октября она ходила к нему на первую консультацию.

Хирург, к которому ходила Манэ, — Леонид Пажинский, заведующий отоларингологическим отделением Детской областной клинической больницы. Операцию назначили на 23 декабря. За день до неё Манэ снова была у специалиста на консультации, где узнала, что большую часть суммы нужно будет оплатить хирургу наличными.

— Манэ позвонила и сказала, что сомневается, стоит ли делать операцию, так как оплачена она будет неофициально. И переживала, что не знает точно, какую сумму нужно будет оплатить в кассу, боялась, что не уложится в 70 000, — рассказала Серина.

Когда Манэ узнала, что уложится в запланированную сумму, то решилась на операцию. Она оплатила через кассу 9 672 рубля, а ещё 60 000 отдала Леониду на руки. В документах, выданных больницей, прописана оплата услуг не за ринопластику, а за подслизистую резекцию носовой перегородки.

— В день операции я была в палате, ждала её, — вспоминает Сусанна Малхасян. — Обещали привезти через два часа, но задерживались. Я начала волноваться, хотела выйти из палаты, но тут пришёл врач, начал задавать вопросы, в том числе была ли у Манэ аллергия. Я удивилась, почему не спрашивали об этом раньше. Врач сообщил, что у неё упало давление и очень слабое сердцебиение. Ещё через некоторое время мне сообщили, что она не дышит. Я не знаю, была ли в той больнице реанимация, но почему-то её увезли в другое здание. Потом сказали, что дочка умерла от анафилактического шока.

Чтобы разобраться, по какой причине умерла их дочь, родители Манэ обратились в правоохранительные органы. 26 декабря СК возбудил уголовное дело по статье “Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом служебных обязанностей”.

— Причиной смерти является внезапное повышение температуры тела. В настоящее время по делу проводится комплексная судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить степень вины врачей.

Валерия ЧЕРНЫХ





Госсекретарь США назвал геноцид армян “трагическими злодеяниями”

Комитет Сената США по иностранным делам поддержал кандидатуру экс-главы нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США.

Отвечая на вопрос сенатора от штата Нью-Джерси Роберта Менендеза о геноциде армян, Тиллерсон назвал резню армян в Османской империи «трагическими злодеяниями». «Трагические злодеяния 1915 года остаются болезненной проблемой в отношениях между Арменией и Турцией. Я проведу полное изучение исторических событий и начну открытый диалог между Арменией и Турцией в интересах региональной стабильности», – заявил Тиллерсон. После заседания Комитета Сената «Армянская Ассамблея Америки» поблагодарила сенатора Роберта Менендеза за вопрос, прозвучавший в кругу новой администрации.

Как испанский король пытался спасти представителей армянской интеллигенции

На днях еще один испанский город, Сабадель, признал и осудил геноцид армян. Однако даже не все специалисты знают, что во время геноцида армян испанский король пытался спасти арестованных в апреле 1915 года представителей армянской интеллигенции.

Издание Akunq.net опубликовало циничный и фальшивый ответ на письмо испанского короля, в котором утверждается, что представители армянской интеллигенции, в их числе такие известные, как Акнуни, Даниел Варужан, Сиаманто, сбежали в Россию. Как известно, вскоре после этого письма, датированного июлем 1915 года, все они были казнены. Документы в османских архивах приобрел, перевел и предоставил проживающий в Америке армянин Геворк Б.Акопян.

В Лос-Анджелесе умер переживший геноцид армян Алексан Маркарян

В Лос-Анджелесе в возрасте 110 лет умер переживший геноцид армян Алексан Маркарян, сообщает Asbarez.

Несмотря на свой возраст, он всегда был готов поделиться своими воспоминаниями о геноциде армян и давал интервью. Маркарян родился в 1906 году в городе Кайсери в Османской Турции. Семья временно приняла ислам, чтобы спастись, но по окончании войны вновь восстановила свое армянское имя. В 1946 году Маркарян и его семья переехали в Ереван, а затем в 80-ых в Лос-Анджелес.

В Турции арестован друг армян

Задержан бывший мэр турецкого Диарбекира Осман Байдемир

В суде турецкого города Диарбекир задержан депутат от курдской Демократической партии народов, бывший мэр этого города Осман Байдемир. Согласно публикации турецкой газеты Cumhuriyet, в диарбекирском суде Байдемир принимал участие в судебном процессе по делу «Союза общин Курдистана», во время которого его и задержали.

Осман Байдемир прослыл другом армян, когда будучи мэром Диарбекира попросил прощения за геноцид. Он инициировал и активно содействовал реконструкции армянской церкви Святого Киракоса в этом городе. По его личному распоряжению на въезде в Диарбекир были установлены щит и растяжка с надписью на армянском языке «Добро пожаловать в родной город».

Линия Байдемира крайне не нравилась турецким властям. Отношения ухудшились вконец, когда мэр Диарбекира призвал Анкару признать геноцид, покаяться и «очистить совесть от тяжкого греха». Несмотря на начавшиеся неприятности, Осман Байдемир был последователен в своих действиях. Он призвал армян вернуться на родные земли, которые их предки вынуждены были покинуть, а при возвращении в Диарбекир он обещал личное содействие в адаптации и интеграции в местное общество. Вопреки воле центральных властей Турции, Осман Байдемир отправился в Ереван именно в дни траурных мероприятий, посвященных армянской трагедии. Он посетил Мемориальный комплекс «Цицернакаберд», посвященный жертвам геноцида в Османской империи, и еще раз извинился перед армянами за чудовищное преступление.

Юрий РОКС,

обозреватель отдела политики

стран ближнего зарубежья

“Независимой газеты”

“Ташир” - Король госзаказа

ГК “Ташир” Самвела Карапетяна (на снимке с мэром Москвы Сергеем Собяниным, слева - один из магазинов группы Ташир “Рио”) выиграла подряд на строительство жилого комплекса для судей. Госзаказы составляют существенную долю в выручке группы, но маржа для нее, по собственным словам владельца, — это святое, сообщает Деловой Петербург (26.01.17).

Строительство жилого комплекса в Петербурге для судей Верховного суда обойдется казне в 5,8 млрд рублей. Комплекс площадью 77,6 тыс. м2 построят до 30 сентября 2019 года. Группу “Ташир” основал бизнесмен Самвел Карапетян. Журнал Forbes оценивает его состояние в $3,1 млрд, он занимает 28 место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии издания. И замыкает первую тройку рейтинга “королей недвижимости”, составленного журналом по итогам 2016 года.

Король недвижимости

Первый актив Карапетяна — завод эмалированных изделий в родном городе Ташир в Армении. До 1991 года город носил название “Калинино”, а позже, говорят, по инициативе Карапетяна, ему вернули историческое название. Группа известна прежде всего своими девелоперскими проектами. “Таширу” принадлежит более 2,5 млн м2 коммерческой недвижимости в России и Армении. В Петербурге компания построила и владеет Торговым Центром “Рио” общей площадью 63 тыс. м2 на улице Фучика, всего у компании 20 торговых центров под этим брендом и еще 13 под другими. В портфель активов “Ташира” входят также восемь гостиниц, пять бизнес-центров и два логистических комплекса. Кроме того, компания работает в энергетическом и аграрном секторах. Занимается компания и коммерческими подрядами, например, строит супермаркеты “Леруа Мерлен” в Петрозаводске и Архангельске. Совокупная выручка группы за прошлый год составила 160 млрд рублей. Активно занимается ГК “Ташир” и подрядами для государственных ведомств и госкомпаний. Сказано — сделано. В 2016 году доля госзаказов в выручке группы достигла 40%. Компании, связанные с группой “Ташир”, за 2015 год заключили госконтрактов стоимостью более 52 млрд рублей. С таким портфелем Карапетян вполне мог бы оказаться на девятой строчке другого рейтинга Forbes “Короли госзаказа — 2016».

Президентские заказы

Сотрудничал Самвел Карапетян и с Управлением делами президента, которое отвечает за возведение судебного квартала в Петербурге. ГК “Ташир” получила инвестконтракт на реконструкцию зданий, которые раньше занимала газета “Известия” на Пушкинской площади в Москве. Управление получит 40% площадей в проекте, а остальная недвижимость перейдет “Таширу”. Кроме того, Самвел Карапетян занимался в Петербурге меценатством. В 2012 году он получил благодарность от президента Владимира Путина за финансирование восстановления Морского собора в Кронштадте, в которое компания вложила $5 млн, и орден Славы и чести II степени от РПЦ — за вклад в восстановление Морского Никольского собора в Кронштадте.

Маржа — это святое

За подряд на строительство жилого комплекса для судей боролись семь компаний. Победила «Ташир», имеющая немалый опыт строительства жилья. Судя по себестоимости в 75 тыс. рублей за 1 м2, жилье для судей будет по характеристикам относиться к жилью высокого класса комфортности. “Жилье экономкласса продается без маржи, а в сегментах бизнес и бизнес плюс маржа довольно высокая. У нас другой подход: пусть объемы будут меньше, зато будет прибыль. Для нас главный показатель эффективности бизнеса - рентабельность. Наша маржа — это святое”, — рассказывал Самвел Карапетян в интервью Forbes. Всего компания возвела более 500 тыс. м2 жилья.

От «НВ».

Самвел Карапетян делает немалые инвестиции в Армении. Так, в Ереване он реконструировал универмаг советских лет в ТЦ «Ташир; в минувшем году под Северным проспектом был открыт ТЦ «Ташир-стрит». В процессе строительства находится возводимое ТЦ «Ташир» здание столичного цирка.