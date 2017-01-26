Армянская мозаика

Армянский коньяк черной икрой не закусывают

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила предложение армянской делегации изменить пункт 9-й проекта резолюции «Нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе», подготовленный членом украинской делегации Владимиром Арьевым (на снимке).

В указанном пункте говорится, что «ПАСЕ выражает свою обеспокоенность тем, что свобода СМИ отсутствует на тех территориях стран, которые де-факто контролируются сепаратистскими режимами, в частности в Азербайджане — Нагорном Карабахе, Грузии — Абхазии и Южной Осетии, Молдове — Приднестровье». Это вызвало недоумение армянской стороны. По словам члена нашей делегации в ПАСЕ Самвела Фарманяна, подозрительно выглядит тот факт, что Арьев не потрудился посетить Карабах или хотя бы воспользоваться данными Freedom House, согласно которым ситуация со свободой слова в самом Азербайджане намного хуже, нежели в Карабахе.

«Упоминание Карабаха в докладе — это манипуляция. Арьев отмечает, что Карабах — часть Азербайджана. Возникает вопрос — как оказалось это в докладе? Да потому, что это нужно правительству Азербайджана. Оно больше обеспокоено свободой прессы в Карабахе, а не в Азербайджане. Мы же прекрасно понимаем, что творится в Азербайджане, и на этом фоне утверждения Арьева смешны. Давайте предложим президенту Азербайджана найти иные рынки для торговли вместо Страсбурга», — заявил депутат. Кстати, пытаясь обелить себя, Арьев заявил, что «армянские депутаты хотели подкупить его коньяком, чтобы он признал независимость Карабаха». В НС считают эти заявления нелепыми и не без юмора отвечают, что «икру коньяком не закусывают», намекая на то, что Арьев стал «фигурантом» известной «икорной дипломатии» Азербайджана.

Напомним, еще об одном скандале. На стартовавшей в Страсбурге зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт был переизбран на пост председателя ПАСЕ. С именем П.Аграмунта связаны многочисленные политические и коррупционные скандалы, в его адрес озвучивались обвинения в обслуживании интересов Баку и в предвзятости, в том числе в отношении делегации Армении. Переизбрание председателя ПАСЕ Педро Аграмунта носило сугубо формальный характер, поскольку эта должность достается по ротационному принципу одной из представленных в ПАСЕ политических сил на два года, пояснил член армянской делегации в ассамблее, депутат НС от фракции РПА Самвел Фарманян.

Между тем, как сообщил Самвел Фарманян, в политической группе Европейской народной партии в ПАСЕ обсуждалось обвинение в получении взятки от Азербайджана, предъявленное прокуратурой Милана итальянскому депутату, бывшему главе группы ЕНП Луке Волонте. Обсуждение, по словам Фарманяна, продолжалось порядка 2 часов и в основном касалось журналистского расследования лоббистской деятельности Волонте, проведенного итальянским телеканалом Rai. «В ЕНП кипят страсти, азербайджанское лобби бросило в бой своих известных и выявляемых клиентов», - отметил депутат.

Напомним, что Миланская прокуратура обвинила бывшего вице-председателя ПАСЕ, почетного председателя группы Европейской народной партии (ЕНП) в ПАСЕ Луку Волонте в получении взяток на общую сумму в 3 млн евро от азербайджанских депутатов Эльхана Сулейманова и Муслима Мамедова. Имя председателя ПАСЕ Педро Аграмунта также фигурирует в деле. Ранее многочисленные западные СМИ, обращаясь к данному коррупционному скандалу, отмечали, что в процессе принятия одной из резолюций Ассамблеи о политических заключенных в Азербайджане, докладчиком по которой выступал итальянский парламентарий Лука Волонте (Luca Volonte), было доказано, что на банковский счет составителя была перечислена сумма неизвестного происхождения в 2,4 млн евро.

Причиной пожара в ТЦ “Рио” поджог?

Правоохранительные органы не исключают, что причиной вспыхнувшего накануне в Торговом центре “Рио” на юго-западе Москвы крупного пожара мог стать поджог.

Как сообщил ТАСС дежурный офицер Центра управления МЧС РФ по Москве, пострадавших нет. “Пожар пластиковой обшивки фасада здания торгового центра, расположенного на Большой Черемушкинской улице, ликвидирован. По предварительным данным, площадь пожара составила 200 кв. метров. Сотрудники МЧС проветривают помещения комплекса от дыма”, - сказал собеседник агентства. До прибытия сотрудников МЧС и в ходе ликвидации пожара из торгового центра были эвакуированы около 500 человек. Сеть торгово-развлекательных центров входит в группу компаний “Ташир”.

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Москвичам предоставлена возможность внести свои предложения и замечания по новому проекту транспортно-пересадочного узла “Парк Победы”, осуществляемому группой компаний “Ташир”.

Пересадочный узел будет занимать участок в 29 га. Проект “Ташира” подразумевает строительство многофункционального центра, который, помимо пересадочного узла, будет включать в себя магазины, офисы, а также объекты первой необходимости: пункт полиции, комнаты матери и ребенка. ТПУ “Парк Победы” объединит две линии метро - Арбатско-Покровскую и Калининско-Солнцевскую, четыре троллейбусных и семь автобусных маршрутов и станцию МЦК “Кутузовская”. Стоимость 20 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура). Как ранее сообщало РУСАРМИНФО, «Ташир» инвестирует в строительство четырех транспортно-пересадочных узлов в Москве: “Селигерская”, “Парк Победы”, “Пятницкое шоссе” и “Тропарево” 35 миллиардов рублей. Президентом и основателем группы компаний “Ташир” является Самвел Карапетян.

Ноу-хау в Стамбуле: сумки, украшенные армянскими буквами

В Стамбуле в продажу поступили сумки, украшенные армянскими буквами.

Издательство «Арас», успешно пустив в продажу тетради, украшенные буквами армянского алфавита, приступило к запуску проекта по производству сумок. В заявлении, размещенном на сайте «Арас», отмечено, что на новых сумках, которые уже поступили в продажу, изображены буквы в виде птиц. Cумка стоит 10 турецких лир или 3 доллара.

650 лет назад король Казимир Великий даровал армянам Польши самоуправление

Ровно 650 лет назад король Казимир Великий даровал армянам Польши внутреннее самоуправление. Чтобы почтить его память, польские армяне собрались у надгробия короля в Кракове, передаёт Польское телевидение.

Армяне возложили цветы к надгробиям королей Казимира Великого и Владислава Ягеллона, в кафедральной базилике св. Станислава и Вацлава. Именно Казимир, своими мирными деяниями, связал судьбы поляков и армян. В свою очередь, они помогли Речи Посполитой наладить дипломатические и торговые связи со странами Востока, говорится в репортаже. Король Казимир разрешил армянам открыть епархию во Львове и даровал их общине внутреннее самоуправление.

«Армяне возили в Польшу немало восточных товаров, распространяя их на ярмарках и в состоятельных поместьях. То были ткани, приправы и многое другое», - отмечает профессор Анджей Земба из Института этнологии и культурной антропологии Ягеллонского университета в Кракове. При церкви св. Николая в Кракове стоит хачкар. В 80-90-е годы здесь молилось много армян – в годы, землетрясения и войны с Азербайджаном.

Совестливый курд Джем Оздемир и армянин Петрос Шириноглу, которому бессовестно отказывает память

В Армянском общинном центре Торонто собралось около 600 человек, чтобы почтить память убитого 10 лет назад в Стамбуле редактора армяноязычной газеты «Агос» журналиста Гранта Динка, пишет издание The Armenian Weekly.

Одним из основных докладчиков мероприятия стал сопредседатель Партии зеленых Германии, депутат Бундестага турецкого происхождения Джем Оздемир (на снимке справа), который в своем выступлении рассказал о храбрости Гранта Динка. «Благодаря Гранту турки, до этого ни разу не слышавшие о геноциде армян, заговорили о нем. Люди начали задавать сами себе вопросы о том, что они изучали в прошлом», - отметил Оздемир. Он рассказал о необходимости примирения между Арменией и Турцией и отметил важность положительного отношения со стороны турецкого общества к этническим и религиозным меньшинствам.

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Слова Петроса Шириноглу (на снимке слева), “самого богатого армянина Турции”, как его называют среди местного армянства, вызвали громкую реакцию. А сказал он буквально следующее: “армянская община Турции разочарована словами депутата Каро Пайляна от Демократической партии народов о так называемом «геноциде армян». Причем сказал после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, Каро Пайлян, депутат меджлиса, навлекая на себя гнев турецких депутатов, настойчиво требовал помнить о геноциде армян, ибо это урок истории, который, увы, турками не усвоен.

Вопрос «кто такой Петрос Шириноглу и может ли он выступать от имени всех армян Турции» стал темой обширного обсуждения в соцсетях. Петрос Шириноглу – родом из города Бахчеджик области Коджаэли на северо-западе Турции. Свое огромное состояние сколотил, занимаясь крупнейшими в Турции строительными проектами, туристическим бизнесом и лесопромышленностью. Турецкие СМИ его часто представляют как лидера армянской общины, известного предпринимателя и мецената, который также считается одним из соратников действующего главы турецкого государства. В некоторых турецких источниках публиковалась также информация о том, что Шириноглу имеет совместный бизнес с семьёй Эрдогана и приближенными ему людьми. Председатель совета попечителей армянской больницы «Сурб Пркич» («Святой Всеспаситель») носит рубашку с запонками, на которых изображен турецкий султан Махмуд II. Шириноглу многократно призывал армян Турции отказаться от термина «геноцид» для описания массового истребления 1,5 млн армян в Османской империи в начале 20-го столетия. По его мнению, «конфликт между братскими народами, турками и армянами, возник из-за третьей силы». В преддверии 100-летней годовщины геноцида армян в 2015 году в интервью турецкому изданию Star предприниматель заявил, что он сам не требует от Турции никаких компенсаций и считает, что армянам нужно отказаться от идеи признания геноцида 1915 года и открыть границы с Турцией, привлекая в страну большие инвестиции. Тогда Шириноглу раскритиковали известный стамбульский журналист Айко Багдад, представители редакции армяно-турецкой газеты «Агос». В 2010 году армянская молодёжь Стамбула в противовес позиции Шириноглу по геноциду армян создала сайт «Мы живём в другой Турции». Представители армянской общины Турции опасаются того, что самопровозглашенный лидер турецких армян с позволения властей возьмет под свой полный контроль предстоящие выборы армянского патриарха Стамбула, которые не проводились после госпитализации архиепископа Месропа Мутафяна в 2008 году.

В Колумбии освобожден заложник - уроженец Армении

В Колумбии при посредничестве Международного Комитета Красного Креста завершилась операция по освобождению уроженца Армении Арсена Восканяна, попавшего в плен к колумбийской повстанческой группировке Армия национального освобождения (АНО).

Повстанцы передали Арсена Восканяна МККК в сельской местности департамента Чоко. В ноябре прошлого года колумбийское издание Tiempo опубликовало статью, в которой говорилось, что похищенный повстанцами иностранец Арсен Восканян, по версии властей, въехал в Колумбию по российскому паспорту и хотел нелегально перевезти ядовитых лягушек. Обитающие исключительно в департаменте Чоко, лягушки используются в научных целях. Одна такая лягушка может стоить до 1500 евро, а за поездку контрабандисты переправляют до 100 особей.